Cristina Marino racconta il suo parto: "Ci sono state complicazioni, ma stiamo bene"

Cristina Marino è diventata mamma per la seconda volta di Noè Roberto, frutto dell’amore con Luca Argentero, il 16 febbraio 2023. A dare l’annuncio della nascita sono stati entrambi tramite un post su Instagram, a cui sono poi seguiti altri scatti ma, almeno per ora, la coppia ha deciso di non mostrare il volto del bambino, esattamente come accaduto finora con la primogenita, Nina Speranza, nata nel 2020.

I due coniugi sono da sempre riservatissimi e non hanno quasi mai parlato in dettaglio della loro vita privata, ma questa volta l’influencer, che ha conosciuto l’attore sul set del film Vacanze ai Caraibi, ha deciso di fare un’eccezione. La 32enne, infatti, ha voluto raccontare attraverso una serie di Instagram Stories come stiano andando i primi giorni della loro vita a quattro e ha approfittato dell’occasione per fare una rivelazione inaspettata: non tutto è andato secondo i piani, ma ora la situazione appare essere in miglioramento.

“Fisicamente ci sono state più complicazioni rispetto al previsto, ma stiamo bene – sono state le parole di Cristina Marino in un video pubblicato sul social network -. Sono molto felice. È un momento di grande gioia e amore, questo è anche il motivo per cui sono stata un po’ latitante. È perché abbiamo bisogno di viverci questo momento e di stare più concentrati su quella che è la realtà”.

Almeno per ora lei ha preferito non entrare ulteriormente nei dettagli, non ha escluso di volerlo fare più avanti, ma ha voluto allo stesso tempo rassicurare chi la segue sulle condizioni sue e del suo bambino: “Ci sono altre novità, che vi racconterò, ma se continuate a vedermi latitante, sappiate che sto bene, stiamo bene”.

Nel caso in cui sia lei sia Argentero dovessero comparire meno sui social nei prossimi giorni non si deve quindi considerare questo come un motivo di allarme: “Abbiamo solo tanta voglia di goderci questo momento pieno d’amore” – ha concluso.