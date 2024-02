Tra gli indispensabili da inserire c’è la copertina per il parto, che, come è facile immaginare, è realizzata in un tessuto leggero, generalmente mussola di cotone, di forma solitamente rettangolare o anche quadrata, da scegliere in base alla stagione.

Si usa anche in estate, sia per proteggere il neonato dall’aria condizionata, sia per avvolgerlo e farlo sentire più protetto, proprio come dentro il pancione. Ne esistono diverse, da quelle bio alle classiche in cotone liscio fino alle proposte decorate e stampate.

A cosa serve la copertina per la sala parto?

Il neonato per 9 mesi ha vissuto sereno, protetto e al caldo nel grembo della sua mamma. L’esterno non è il suo ambiente, quindi ha bisogno di sentirsi sicuro e tranquillo una volta nato. La copertina per la sala parto svolge proprio questa funzione, ovvero avvolgerlo e abbracciarlo, per fargli sentire ancora una volta quel calore che fino a quel momento ha conosciuto. E saranno mamma e papà a imprimergli quel senso di sicurezza e dolcezza di cui ha tanto bisogno.

La copertina per il neonato è inoltre utile per proteggerlo dalle condizioni climatiche, anche se si sta in ospedale o in casa. In estate fa caldo e per questo si attiva spesso l’aria condizionata, mentre in inverno le temperature sono più basse, quindi è utile per non raffreddarlo.

In sostanza, la copertina da parto ha una duplice funzione: ripristinare lo status ottimale all’interno del grembo e proteggere dalle temperature esterne.

Tipologie e materiali

Questo tipo di complemento tessile è conosciuto anche come copertina da culla, che si adatta anche a ovetto e navicella (carrozzina). Le sue dimensioni sono piccole, in genere vanno dai 70 ai 100 cm e possono essere rettangolari, ma anche quadrate.

In passato si realizzavano a mano: le mamme, le nonne o anche la donna in dolce attesa, per trascorrere il tempo, creavano il corredino del neonato all’uncinetto o a maglia. Ancora oggi c’è qualcuna che si dedica a questa antica arte, ma la maggior parte delle proposte possono essere acquistate nei negozi fisici e virtuali.

Per quanto riguarda i materiali, bisogna sempre preferire quelli naturali, come il cotone, perfetto per l’estate così come il lino, mentre in inverno è meglio optare per la lana così come per velluto e ciniglia, con i quali si realizzano anche le tutine da neonato.

Non ci sono regole predefinite per scegliere la copertina per il parto, se non quella di tenere conto di optare per un tessuto naturale, quindi anallergico. Ovviamente bisogna anche selezionarne una in base al periodo in cui avverrà il parto, dunque estiva o invernale.

Per il resto, si può scegliere in base ai gusti e alle preferenze, semplice, ricamata o persino personalizzata. Altra cosa importante, ne servirà più di una, perché tra rigurgiti o semplici lavaggi di routine, avrete la necessità di un ricambio. C’è anche da dire che la copertina per il parto è uno dei regali più comuni che si ricevono sia prima di partorire che dopo.

Come si usa la copertina dopo il parto?

Dopo il parto, la copertina può essere utilizzata per diversi scopi, sia per il neonato che per la mamma. Oltre che per avvolgere il neonato per tenerlo al caldo, si può usare nel pelle a pelle, una pratica benefica per il neonato e la mamma, posizionando il neonato nudo sul petto della mamma, coprendolo con una copertina leggera: è una cosa che aiuta a stabilire un legame emotivo, regola la temperatura corporea del neonato e può favorire l’allattamento.

Se il neonato indossa una tutina la copertina può essere usata per coprirlo ulteriormente, specialmente se si tratta di un giorno freddo, oppure può essere usata durante il cambio del pannolino per evitare che si raffreddi troppo.

Infine, durante l’allattamento al seno, molte mamme trovano utile avere una copertina leggera a portata di mano per coprire se stesse o il bambino, se desiderano un po’ più di privacy.

5 copertine per la sala parto da acquistare online

Ecco alcuni dei modelli migliori di copertine per il parto da acquistare su Amazon.

