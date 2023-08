Perché sempre più genitori stanno mettendo in lista nascita i quadrotti per neonato

Sempre più mamme e papà stanno mettendo in lista nascita i quadrotti per neonato. Ecco perché sono così versatili e utili.

A cosa servono i quadrotti per neonato

In realtà i quadrotti per neonato servono nelle più disparate occasioni, grazie alla trama delicata e leggera ma molto traspirante, che li rende quindi molto asciuganti; generalmente vengono usati per coprire il bimbo durante l’allattamento, per pulire eventuali rigurgiti, oppure quando ci si prepara a uscire con il piccolo, per avvolgerlo, foderare il passeggino, l’ovetto o il seggiolino auto in modo da evitare che il bimbo sia a diretto contatto con essi.

Può inoltre essere usato per il cambio del pannolino nel fasciatoio, quando ci si trova fuori casa, per asciugare il bimbo durante il bagnetto o tamponare il suo sudore, o per coprirne il capo in assenza di un berretto o di una bandana. Molte mamme usano i quadrotti come bavaglini, mentre alcuni bimbi li sostituiscono al doudou.

Infine, può essere utilizzata per avvolgere il bimbo con la tecnica dello Swaddle, ovvero in modo che anche gli arti siano avvolti completamente, per limitarne i movimenti e favorirne il rilassamento e, quindi, il sonno (da usare ovviamente quando il bambino è molto piccolo, ma non più quando inizia a rotolare).

Come sceglierli e le tipologie

I quadrotti sono generalmente realizzati in puro cotone, e con tessuti trattati con procedimento Sanitario antibatterico, in modo da resistere ai lavaggi e garantire una sicurezza totale dal punto di vista dell’igiene.

I più diffusi, come detto, sono quelli in cotone al 100%, generalmente di forma quadrata e lavabili, ma ne esistono anche alcune versioni usa e getta, anche questi in cotone, adatti alle pelle delicata dei bambini. Come sempre, per orientarsi nella scelta occorre valutare la tipologia d’uso che se ne intende fare: per il cambio pannolino quando ci si trova fuori, infatti, sarà forse sufficiente una versione usa e getta, mentre se il quadrotto verrà usato anche per avvolgere o asciugare il bimbo allora una versione lavabile è sicuramente la più conveniente.

Ci sono quadrotti di diverse dimensioni, dalle più piccole, di circa 30 cm per lato, fino alle più grandi che misurano 120 cm per lato; se le prime sono adatte per cambiare il pannolino o da usare come asciugamano per il viso o le parti intime del bebè, le mussole di dimensioni medie possono essere messe nella vaschetta durante il bagnetto per evitare che il bimbo scivoli, e le più grandi possono sostituire le copertine in estate, oppure essere utilizzate come lenzuolino per passeggino.

Oltre alle già citate mussole in cotone in commercio si trovano modelli attenti alla sostenibilità, come i quadrotti in bambù, che generalmente provengono da agricoltura biologica; ci sono inoltre quadrotti di spugna, adatti per il bagnetto, la piscina o il mare, e infine anche quadrotti più pesanti, come quelli in lana o lino, indicati per asciugare il piccolo, ricoprirlo o fasciarlo.

I migliori quadrotti per neonato da comprare online

Vediamo ora una piccola selezione dei migliori quadrotti per neonati che si possono acquistare online, su Amazon.

1. Love Noobs Quadrotti Cotone Neonato

Love Noobs Quadrotti Cotone Neonato I quadrotti Love Noobs sono igienici e atossici, privi di cloro e di pelucchi, 100% in cotone organico e proveniente da fonti sostenibili. Superassorbenti, spessi, morbidi e resistenti, sono disponibili in confezioni multiple e in un pratico formato più grande (90 mm x 110 mm), in modo da consumarne meno. 28 € su Amazon 29 € risparmi 1 € Pro 100% cotone organico

Morbidi e resistenti Contro Nessuno

2. Chicco Quadrotti Morbido Cotone

Chicco Quadrotti Morbido Cotone La confezione di quadrotti Chicco è super conveniente, comprendendo 720 pezzi (60 pezzi per 12 confezioni) in morbido cotone traspirante e confortevole per la pelle del bambino. 39 € su Amazon Pro 720 pezzi

In morbido cotone Contro Nessuno

3. Momcozy quadrotti per neonati

Momcozy, Quadrotti in Cotone Neonato Dal formato piccolino (25cm) questi quadrotti di Momcozy sono realizzati in morbida stoffa e sono abbelliti da colori e stampe. 9 € su Amazon Pro Il tessuto è sottile e leggero ma è molto assorbente

Le stampe sono carine e graziose per i bimbi

Materiale lavabile in lavatrice e asciugabile in asciugatrice Contro Nessuno

4. Koo-dib mussola per neonati

Koo-dib mussola per neonati I quadrotti Koo-dib sono a grana fine, super morbidi, resistenti agli strappi e realizzati in cotone 100% biologico con 6 strati di garza traspirante. 16 € su Amazon Pro Tessuto a grana fine molto morbido e resistente

Cotone 100% con sei strati di garza traspirante Contro Nessuno

5. Asciugamani per Bambini 30x30cm