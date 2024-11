Un valido strumento, in questo senso, è rappresentato dai libri sulla maternità, che si rivelano utili proprio per tentare di rispondere ai dubbi e agli interrogativi più frequenti di tutte le mom-to-be.

Perché è utile leggere libri sulla maternità in gravidanza?

La gravidanza, il parto e la cura di un neonato sono esperienze complesse e ricche di variabili. I libri sulla maternità offrono informazioni pratiche e scientifiche su ciò che accade al corpo e su come supportare il corretto sviluppo del bambino.

Conoscere cosa aspettarsi può ridurre notevolmente l’ansia e il senso di imprevedibilità, così come comprendere gli aspetti della gravidanza, del travaglio e del postpartum dà un senso di controllo e preparazione.

I testi sulla maternità inoltre spesso affrontano non solo i cambiamenti fisici, ma anche quelli emotivi. La gravidanza può suscitare un’ampia gamma di emozioni, dalla gioia all’ansia. Sapere che queste emozioni sono comuni e trovare suggerimenti per gestirle può aiutare a sviluppare un atteggiamento più sereno e consapevole.

Molti libri sulla maternità e sulla gravidanza propongono attività, tecniche e riflessioni per iniziare a sviluppare un legame emotivo con il bambino ancora prima della nascita. Alcuni suggeriscono modi per comunicare con il bambino, come parlare o cantare, o spiegano come il feto possa rispondere ai suoni esterni. Creare una connessione precoce può essere emozionante e rafforzare il legame madre-figlio.

Durante la gravidanza, il benessere fisico e mentale della madre è cruciale per la salute del bambino; molti libri sulla maternità includono consigli su come prendersi cura di sé, su dieta e alimentazione, esercizi sicuri e pratiche per la gestione dello stress. Comprendere cosa può influire positivamente (o negativamente) sulla propria salute e su quella del bambino è fondamentale per una gravidanza sana.

Non si può poi negare che la transizione alla genitorialità è un grande cambiamento. Leggere libri sulla maternità offre l’opportunità di riflettere sul proprio futuro ruolo di genitore, affrontando temi come la disciplina positiva, l’allattamento, il sonno del neonato e lo sviluppo emotivo dei primi anni.

Questo permette di sentirsi più pronti ad accogliere e comprendere il bambino quando nascerà. Per questo, è importante che anche i papà si documentino e si “educhino” con libri sulla paternità per imparare a gestire al meglio il proprio ruolo, che non è meno importante.

La letteratura sulla maternità offre una vasta gamma di opinioni, tecniche e approcci diversi. Leggere permette di esplorare diverse filosofie educative e stili di genitorialità, aiutando a scegliere quello che risuona di più con le proprie convinzioni e valori.

Spesso, inoltre, nei libri si possono leggere storie e testimonianze di altre madri (o ascoltare podcast e interviste se suggeriti nei libri) che permettono di capire che non si è sole in questo viaggio, anzi: i racconti di esperienze comuni rafforzano il senso di comunità e condivisione, rendendo più facile affrontare le difficoltà.

In sintesi, leggere sulla maternità in gravidanza è un modo per prepararsi mentalmente, emotivamente e fisicamente a una fase unica e meravigliosa, permettendo di diventare genitori in modo più consapevole e sicuro.

Ma quali sono i migliori libri sulla maternità? Quelli che aiutano le mamme ad arrivare al fatidico momento in modo consapevole, accettando anche le difficoltà, o a vivere serenamente con il proprio partner questi nove mesi di attesa e di domande?

Vi proponiamo una lista dei libri ideali da leggere per varie fasi o esigenze della gravidanza.

Libri sulla maternità per una gravidanza consapevole

1. Libere di scegliere se e come avere figli

Libere di scegliere se e come avere figli Attraverso un inventario inedAttraverso un inventario inedito di tipologie di madri e di donne senza figli, Ilaria Maria Dondi racconta come esistano mille modi di essere madri e mille di non esserlo, oltre le aspettative, i giudizi e i pregiudizi, gli stereotipi, le imposizioni e persino le leggi. 12 € su Amazon 15 € risparmi 3 €

2. Parto consapevole. Il primo passo verso un’esperienza di maternità felice. Con video e audio scaricabili

Parto consapevole. Il primo passo verso un'esperienza di maternità felice. Con video e audio scaricabili "Perché nessuno me lo ha detto prima?". Partendo da questa domanda, che si è sentita rivolgere da tante mamme e tanti papà che muovono i primi passi nell'avventura della genitorialità, Ilaria Giangiordano costruisce un percorso di accompagnamento alla nascita finalizzato soprattutto a sviluppare competenza emotiva e consapevolezza. 11 € su Amazon 14 € risparmi 3 €

3. Da Sogno a Realtà: La Tua Guida Completa alla Fecondazione Assistita: Percorsi, Preparazione e Benessere Psicofisico Consigli su Nutrizione e … per il Viaggio verso la Genitorialità: 1

Da Sogno a Realtà: La Tua Guida Completa alla Fecondazione Assistita: Percorsi, Preparazione e Benessere Psicofisico Consigli su Nutrizione e ... per il Viaggio verso la Genitorialità: 1 "Da sogno a Realtà: La tua Guida Completa alla Fecondazione Assistita" è un compagno di viaggio che sostiene passo dopo passo le coppie verso il sogno di diventare genitore. Non solo un libro informativo, ma un faro di speranza, una fonte di ispirazione, e un conforto nelle sfide emotive e pratiche legate alla fertilità assistita. 14 € su Amazon

Letture pratiche per prepararsi al parto e alla genitorialità

1. Che cosa aspettarsi quando si aspetta

Il più venduto su Amazon Che cosa aspettarsi quando si aspetta La dolce attesa non è tutta rosa e fiori e questo libro svela alcuni aspetti inaspettati e offre spiegazioni e risposte e sfata alcuni grandi miti. 23 € su Amazon 25 € risparmi 2 € Pro Questa versione aggiornata offre moltissimi spunti e un buon supporto

È una linea guida indispensabile che tratta moltissime tematiche Contro Un po' troppo lungo e noioso

2. Guida completa alla gravidanza sicura e serena

B. Smulders, M. Croon, Guida completa alla gravidanza sicura e serena Una guida sulla maternità rivolta alle future mamme ma anche ai papà che stanno accanto alla propria compagna. In questo volume troverete tutte le risposte ai dubbi quotidiani della dolce attesa. 18 € su Amazon 19 € risparmi 1 € Pro Spiega molto bene tutti i nove mesi con consigli e soluzioni ai vari problemi

Interessante e scritto con un linguaggio semplice e scorrevole

Un libro senza filtri, che affronta anche temi duri, come la morte neonatale Contro Nessuno

3. Nascita di una madre

D. N. Stern, N. Bruschweiler Stern, A. Freeland, Nascita di una madre Nascita di una madre. Come l'esperienza della maternità cambia una donna è un libro, disponibile anche per Kindle, che affronta gli aspetti psicologici della nuova vita da mamma e molto altro ancora. 13 € su Amazon 14 € risparmi 1 €

4. Pronti, si nasce! Guida pratica ed emotiva per vivere al meglio la gravidanza, il parto e la nascita

Pronti, si nasce! Guida pratica ed emotiva per vivere al meglio la gravidanza, il parto e la nascita Informazioni e consigli per i genitori in attesa, per il loro benessere e per la salute del neonato. Dalla preparazione alla gravidanza ai suggerimenti per i nove mesi di mamma e bambino, dal ruolo di osteopata e ostetrica a nutrizione e sessualità, dalla scelta di come partorire alle prime ore dalla nascita, Davide Michienzi torna con un libro che vuole essere una guida che possa accompagnare i genitori - e in special modo la madre, il cui corpo subirà grandi cambiamenti - in un percorso che preservi il loro benessere psicologico ed emotivo e la salute e lo sviluppo di chi sta per venire alla luce, anche grazie all'aiuto di Maria Chiara Terzulli, ostetrica di lunga esperienza. 18 € su Amazon 19 € risparmi 1 €

Libri per mamme in attesa di una seconda gravidanza

1. The Second Baby Book: How to cope with pregnancy number two and create a happy home for your firstborn and new arrival

The Second Baby Book: How to cope with pregnancy number two and create a happy home for your firstborn and new arrival Il libro inizia con una domanda ovvia: quando è il momento giusto per aggiungere un altro membro alla famiglia, esaminando poi i problemi specifici che possono sorgere con una seconda gravidanza e un secondo parto; le preoccupazioni comuni sui fratelli, come ad esempio come preparare il primogenito a ciò che verrà; come affrontare gli aspetti pratici della vita con due bambini piccoli (ad esempio, riuscire a fare qualcosa!); e i sentimenti che i genitori possono provare. Non esiste la versione italiana. 18 € su Amazon

2. Mi vorrai sempre bene?: Un libro per l’arrivo di un fratellino o una sorellina

Mi vorrai sempre bene?: Un libro per l'arrivo di un fratellino o una sorellina Mi vorrai sempre bene? è un libro per l'infanzia, per preparare il bambino o la bambina a diventare fratello o sorella maggiore. Un libro di narrativa da leggere ai futuri fratelli e sorelle maggiori, per dare risposta a diverse domande e paure che potrebbero turbarli, visto attraverso gli occhi di Tommaso, futuro fratello maggiore. 7 € su Amazon

Letture inclusive per una genitorialità condivisa

1. Quello che le mamme non dicono

C. C. Santamaria, Quello che le mamme non dicono La storia di una mamma che non si sentiva pronta e che non voleva rinunciare alla sua vita, già perfetta, a cavallo tra carriera, amore e viaggi, e di come ha affrontato a suo modo la maternità. 10 € su Amazon 11 € risparmi 1 €

