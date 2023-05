Libri per future mamme: perché è un regalo che dovresti fare e quali sono i migliori

Un libro è un ottimo regalo per le donne in attesa o che hanno appena partorito. Scopriamo quali sono i migliori.

Per quanto si parli di gravidanza e maternità, infatti, la verità è che nessuno prepara le donne – e neppure gli uomini, ovviamente – a diventare genitori: i consigli di chi ci è passato prima di noi lasciano spesso e volentieri il tempo che trovano, perché le cose cambiano, nel corso del tempo, e ciò che era considerato valido fino a qualche anno fa oggi magari può non esserlo più, e perché l’esperienza della gestazione prima, e della genitorialità poi, è del tutto soggettiva e in quanto tale non esistono regole universalmente valide da applicare a tutti e tutte.

Ci sono però sicuramente modi diversi per aiutare una donna in gravidanza a “prepararsi”, quantomeno dal punto di vista psicologico, al lieto evento, che non prevedono l’elargire consigli o aneddoti personali non richiesti, che oltre a potersi non rivelare utili di frequente finiscono solo con l’alimentare l’ansia della futura mamma.

Un’ottima idea per aiutare chi si sta preparando al parto, e quindi ad accogliere un neonato, è ad esempio quella di regalare un libro, attraverso il quale possano essere raccolte piccole “pillole di saggezza” di cui poter fare tesoro. Ma qual è il libro migliore da regalare alle future mamme?

Perché regalare un libro a una futura mamma?

Cerchiamo intanto di capire perché, se state scegliendo un regalo da fare a una futura mamma, il libro potrebbe rivelarsi l’idea giusta: può capitare, ad esempio, che altri oggetti risultino non particolarmente graditi, specie se non si conoscono bene i gusti della donna in gravidanza o il tipo di rapporto che può avere con il proprio corpo, inevitabilmente cambiato dopo il parto. Quindi, escludendo ovviamente i regali messi dalla coppia di genitori nella lista nascita, sugli altri potreste creare delle difficoltà.

Un libro può invece rappresentare un ottimo supporto per affrontare i momenti più complessi – che potrebbero esserci, dopo la nascita -, perché può aiutare a vivere al meglio possibile il grande cambiamento e lo stravolgimento della vita che l’arrivo di un neonato comporta, ma anche per godere appieno ogni istante dei nove mesi.

Che siate in dolce attesa, o che abbiate appena partorito, un libro può essere una bellissima idea per aiutarvi a risolvere al meglio i piccoli, normali problemi, che spesso sembrano insormontabili.

Le tipologie di libri per future mamme

I libri pensati per le future mamme sono davvero tanti, e toccano argomenti estremamente diversi tra loro, non solo perché parlano di momenti diversi della gravidanza o della maternità, ma anche per il modo stesso di affrontare determinati temi.

Ci sono autori che scelgono di raccontare la maternità – ma anche la paternità – lasciandosi ispirare dai racconti altrui, c’è chi invece guarda tra le mura della propria casa, mettendo a nudo le sfide (e le vittorie, ma anche le sconfitte) della vita con i figli. Chi usa l’ironia e chi punta sulla dolcezza: ciascun libro offre spunti inediti e originali attraverso cui osservare il mondo della genitorialità, per “prepararsi” al momento o anche solo per sorridere dell’avventura che sta per cominciare.

A seconda anche delle preferenza della persona a cui il libro è rivolto, possiamo quindi optare per un saggio, un manuale, un romanzo, oppure ancora per un libro biografico, per una scrittura più seria, didattica, o per una più ironica; partendo dal presupposto, immancabile, che nessuno ha le risposte “giuste”, proprio perché, come abbiamo detto in apertura, gravidanza e genitorialità sono diverse per ciascuna/o di noi, ma che in quelle pagine potremmo, quantomeno, trovare un pizzico di sollievo, di spensieratezza e di divertimento, necessari in quei momenti in cui crediamo che il compito che ci aspetta sia troppo grande e gravoso per noi.

11 consigli per libri per future mamme

Torniamo ora alla domanda iniziale: qual è il libro migliore per le future mamme? Una risposta univoca, ovviamente, non c’è: molto dipende dai gusti della persona interessata e dal tipo di libro che si intende regalare, vista anche la distinzione che abbiamo fatto nel precedente paragrafo.

Di seguito vi proponiamo una carrellata dei libri più belli che potete trovare a tema gravidanza/maternità, così da farvi un’idea se state pensando di regalarlo a un’amica o a una conoscente in attesa.

1. Nascita di una madre

D. N. Stern, N. Bruschweiler Stern, A. Freeland, Nascita di una madre Nascita di una madre. Come l'esperienza della maternità cambia una donna è un libro, disponibile anche per Kindle, che affronta gli aspetti psicologici della nuova vita da mamma e molto altro ancora. 13 € su Amazon 14 € risparmi 1 €

2. I papà vengono da Marte, le mamme da Venere: Perché mamma e papà fanno le stesse cose in maniera differente

I papà vengono da Marte, le mamme da Venere: Perché mamma e papà fanno le stesse cose in maniera differente Marziano lui, venusiana lei. Insieme hanno 4 figli e raccontano la genitorialità secondo i loro diversi punti di vista. Di papà e mamma, ma anche di professionisti del “settore”, lui psicoterapeuta e lei psicopedagogista. Tutto il percorso che porta alla nascita di un figlio viene ripreso con gli occhi della donna e dell’uomo, per indagare le differenze e trovare punti comuni. 13 € su Amazon 14 € risparmi 1 €

3. Mamme coraggiose per figli ribelli

Mamme coraggiose per figli ribelli L’autrice racconta le sfide della maternità, tra ostacoli da superare e pazienza (infinita) da trovare. Un percorso a tratti accidentato, reso più complicato dalle lotte quotidiane con i figli “ribelli”. 9 € su Amazon

4. Nulla sarà più come prima

Nulla sarà più come prima Il passaggio, non sempre indolore né privo di pressioni o contraddizioni, che porta una coppia a scegliere di mettere al mondo un figlio. Pur sapendo che le cose cambieranno, ma senza immaginare fino in fondo quanto. 13 € su Amazon

5. Un figlio e ho detto tutto

Un figlio e ho detto tutto L’amore arriva improvviso, e altrettanto improvviso si presenta il desiderio di un figlio. Alice e Gianmarco oggi hanno due figli, “un cane e un mutuo” e sono la “Pozzolis family”: ma com’è iniziato tutto? Lo raccontano in questo libro. 9 € su Amazon

6. Come non odiare tuo marito dopo i figli

Come non odiare tuo marito dopo i figli Guida pratica al mantenimento di un rapporto di coppia quando intorno tutto cambia e la relazione “va ripensata dalle fondamenta”, riscoprendosi alleati nonostante le difficoltà. 15 € su Amazon 16 € risparmi 1 €

7. E se poi prende il vizio?: Pregiudizi culturali e bisogni irrinunciabili dei nostri bambini

E se poi prende il vizio?: Pregiudizi culturali e bisogni irrinunciabili dei nostri bambini Alessandra Bortolotti, rinomata psicologa perinatale, nel suo libro tratta temi universali quali il sonno dei neonati e dei bambini più grandi, il bisogno di contatto e le più elementari forme di comunicazione tra genitori e figli, basandosi sulle più recenti scoperte nel campo delle neuroscienze e sfatando il mito del "Se fai così lo vizi!" 15 € su Amazon 16 € risparmi 1 €

8. Bebè a costo zero: Guida al consumo critico per accogliere e accudire al meglio il nostro bambino

Bebè a costo zero: Guida al consumo critico per accogliere e accudire al meglio il nostro bambino Bebè a costo zero di Giorgia Cozza è un'utilissima guida al consumo critico e consapevole nell'affollato mondo dei prodotti per l'infanzia, per aiutare i genitori a scoprire cosa sia davvero indispensabile o utile durante la gravidanza e la prima infanzia, distinguendo tra reali esigenze e bisogni indotti dalla pubblicità. 17 € su Amazon 18 € risparmi 1 €

9. Notti in bianco, baci a colazione

M. Bussola, Notti in bianco, baci a colazione La vita quotidiana di un padre raccontata con leggerezza e sincerità, che mette a nudo tutto quello che un genitore fa per stare accanto alla sua bimba. Compra su Amazon

10. Il linguaggio segreto dei neonati

Il linguaggio segreto dei neonati Metodo E.A.S.Y. Attraverso una serie di esperienze ed esempi, l’autrice aiuta i genitori a comprendere cosa i neonati vogliono comprendendone il linguaggio. 13 € su Amazon 14 € risparmi 1 €

11. Quello che le mamme non dicono