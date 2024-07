Reer MyHappyBath Book - Libro da bagno magico con cambio di colore e funzione sonoro

Questo simpatico libro è pensato apposta per il bagnetto dei piccolini, con illustrazioni colorate del mondo sottomarino su 8 pagine e motivi che cambiano colore in acqua. Ha anche una funzione sonora per un maggiore divertimento durante il bagno, ed è morbido al tatto per i bambini.