Leggere ai bambini di 2 anni, o far sfogliare loro dei libri, è molto importante e presenta un sacco di benefici per il loro sviluppo.

La risposta è assolutamente sì, e i benefici di dare dei libri a bambini anche molto piccoli, di un anno o due, sono tanti e notevoli.

Libri per bambini di 2 anni: quali sono i più indicati?

In questo articolo ci focalizzeremo in particolare sui libri adatti ai bambini intorno ai 2 anni: a questa età i bambini generalmente (ma è importante ricordare che ogni bimbo è a sé) sono in grado di manipolare meglio gli oggetti, quindi anche di sfogliare le pagine di un libro, o di comporre frasi molto brevi, come “Mamma vieni”; il loro vocabolario cresce rapidamente, e può comprendere dalle 50 fino alle 200 parole. Indicano e identificano gli oggetti familiari che trovano, anche nei libri, e mostrano di voler fare molte cose da soli.

Per i bambini di 2 anni, i libri devono essere semplici, coinvolgenti, visivamente accattivanti e facili da comprendere. Devono stimolare la loro curiosità, incoraggiare lo sviluppo del linguaggio e offrire un’esperienza tattile e interattiva. Fra i libri più adatti alla fascia di età ci sono sicuramente quelli tattili e interattivi, che offrono superfici diverse da toccare e, a volte, parti mobili per stimolare i sensi e migliorare la coordinazione motoria, oppure libri con immagini grandi e colorate.

Ottimi anche i libri con storie brevi e ripetitive, e i libri sonori, con pulsanti da premere per ascoltare suoni, canzoni o versi di animali, sono molto apprezzati a questa età.

I benefici dei libri per i bambini di 2 anni

I libri offrono numerosi benefici per i bambini di 2 anni, aiutandoli a sviluppare competenze fondamentali per la loro crescita cognitiva, emotiva e sociale. Prima di tutto, li aiutano nello sviluppo del linguaggio, introducendo nuove parole e frasi, migliorando il loro lessico e aiutandoli a comprendere meglio la struttura delle frasi.

Anche la comprensione del linguaggio migliora con la lettura, aiutando i bambini a comprendere il significato delle parole nel contesto, migliorando la loro capacità di capire e seguire istruzioni. Ascoltare una storia li aiuta inoltre a concentrarsi e sviluppare l’abilità di ascoltare e comprendere.

I libri offrono uno spazio per esplorare mondi nuovi e diversi, stimolando l’immaginazione dei bambini. Le storie di fantasia o con animali parlanti, ad esempio, permettono loro di esplorare idee che vanno oltre la loro esperienza quotidiana; attraverso i libri, i bambini imparano a fare collegamenti logici, ad esempio cercando di capire cosa potrebbe succedere in una storia o seguendo sequenze di eventi, e vengono introdotti a nuovi concetti, persone, luoghi e situazioni che altrimenti non potrebbero sperimentare nella loro vita quotidiana. Possono imparare su animali, colori, numeri, forme, emozioni e molto altro.

Attraverso le storie, i bambini imparano a identificare e comprendere diverse emozioni, sia proprie che altrui. Questo aiuta nello sviluppo dell’empatia e della gestione emotiva.

Ma, sempre grazie ai libri, i bambini possono anche imparare a prendere decisioni, come scegliere una storia da leggere o voltare le pagine da soli. Questo rafforza il loro senso di indipendenza e fiducia in se stessi.

Inutile poi dire che il tempo trascorso a leggere insieme ai genitori o ai caregiver favorisca un legame emotivo stretto. La lettura condivisa è un momento di intimità e attenzione reciproca, che contribuisce a costruire una relazione affettiva forte e sicura.

Abituare i bambini ai libri fin da piccoli li aiuta a sviluppare un amore per la lettura, che sarà fondamentale nel loro percorso educativo futuro. I bambini che sono esposti ai libri precocemente tendono ad avere una maggiore facilità nell’apprendimento della lettura e della scrittura quando iniziano la scuola.

Quali sono i migliori libri per bambini di 2 anni?

Vediamo adesso alcuni titoli di libri che sono perfetti per bambini che hanno 2 anni.

Libri illustrati

La fattoria di Poppy Cat

Lara Jones, La fattoria di Poppy Cat Illustrazioni colorati dal carattere vintage e pagine sagomate adatte per le mani dei più piccoli. Compra su Amazon Pro Un libro cartonato e pratico

Adatto già da 12 mesi

Disegni semplici che attirano l'attenzione Contro Nessuno

Il mio grande libro degli animali

Francesca Ferri, Il mio grande libro degli animali In stoffa imbottita Un libro interamente realizzato in stoffa imbottita con numeri, contrari, colori puzzle e versi. Un’edizione colorata e tattile, composta da materiali diversi che stimolano la fantasia. Compra su Amazon Pro Ideale già da 1 anno

Tattile, colorato e sonoro

Ottima idea regalo Contro Nessuno

Libri cartonati

I miei piccoli cuccioli

Simon Miller, I miei piccoli cuccioli. La mia prima biblioteca Libri piccoli cartonati Una vera e propria biblioteca, contenuta in un’elegante scatola con maniglia, all’interno della quale ci sono 8 libricini cartonati dedicati agli animali, in particolar modo ai piccoli cuccioli. 14 € su Amazon Pro Il formato dei libricini è piccolo e maneggevole

materiali sono ottimi, il cartone è spesso

I disegni sono molto colorati Contro Nessuno

Posso guardare nel tuo pannolino?

Guido Van Genechten, Posso guardare nel tuo pannolino? Con alette Un libro simpatico incentrato sulla storia di Topotto, un topolino molto curioso, che esplora nei pannolini altrui. 14 € su Amazon Pro Aiuta a togliere il pannolino

Le alette tridimensionali sono una bella idea

Consente di sbloccare una situazione di stitichezza psicologica Contro Nessuno

Casa dolce casa

Giovanna Mantegazza e Nicoletta Bertelle, Casa dolce casa Con i buchi Il libro cartonato con i buchi permette di infilarci le dita, contiene una storiella in filastrocca, che narra la vita delle api, e disegni dai colori vivaci. 7 € su Amazon Pro Storia in rima

Molto robusto

Belli sia i disegni che i colori Contro Nessuno

Libri sonori

Il canto degli uccelli

Sam Taplin, Il canto degli uccelli Tattile e sonoro Un libro tattile sonoro che riproduce il canto degli uccelli: al suo interno sono presenti i bottoni per attivare il verso e non mancano percorsi tattili, adatti anche per i più piccini. 14 € su Amazon 15 € risparmi 1 € Pro Ideale già da 1 anno

Sia sonoro, sia tattile

Curioso e stimolante Contro Nessuno

Le mie prime canzoni del mondo

Séverine Cordier , Le mie prime canzoni del mondo Libro sonoro Un bel libro che consente ai bambini di scoprire non solo canzoni-filastrocche, attraverso il chip che le riproduce, ma anche nuove lingue, dall’inglese al marocchino. 11 € su Amazon Pro Regalo originale

Canzoni in lingua originale (Marocco, Stati Uniti, Cina, Russia e Italia)

Sono presenti delle brevi traduzioni Contro Nessuno

Libri pop-up

Tutti a nanna! Cucù… chi salta su?

Dawn Sirett, Tutti a nanna! Cucù... chi salta su? Libro pop-up Memoria e immaginazione saranno stimolati da questo libricino della nanna, che si compone di finestrelle dalle quali si potranno scorgere degli animali in 3D. 12 € su Amazon Pro I bambini lo adorano

Adatto anche per i più grandi

Molto ben fatto Contro Nessuno

Bruumm si muove! Cucù… chi salta su?