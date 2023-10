Esistono infatti libri pensati proprio per i neonati e i bambini di pochi mesi, per sviluppare la stimolazione dei sensi; non a caso si chiamano libri sensoriali (o libri tattili).

Cosa sono i libri sensoriali?

I libri sensoriali per neonati sono libri speciali progettati, come accennato, per stimolare i sensi e l’esplorazione tattile dei piccoli, e per aiutarli a sviluppare le loro abilità sensoriali e cognitive nei primi mesi di vita. Per questi motivi questo genere di libri deve avere alcune caratteristiche specifiche: prima di tutto, è molto facile trovare libri tattili che hanno pagine fatte di materiali diversi, come tessuti di varie texture (morbidi, pelosi, rugosi, setosi) o plastica crinkly che produce un suono quando viene toccata, proprio al fine di stimolare il senso del tatto del neonato.

Anche i colori ovviamente sono importanti, visto che attraggono l’attenzione del bambino e contribuiscono allo sviluppo visivo. I libri sensoriali possono poi presentare alcuni elementi interattivi, come tasche con oggetti, che possono essere rimossi e inseriti, cordoncini da tirare o specchietti, che incoraggiano il gioco e l’esplorazione tattile.

Alcuni libri sensoriali possono avere pagine con materiali che producono suoni o rumori quando vengono sfiorati o schiacciati, per stimolare l’udito del neonato, oppure immagini di oggetti familiari come animali, giocattoli o volti umani, cosa che aiuta i bambini a fare connessioni con il mondo circostante.

Ovviamente i libri sensoriali, oltre a essere realizzati in materiali sicuri e non tossici, visto che i neonati e i bambini di pochi mesi tendono a mettere tutto in bocca, sono generalmente progettati con dimensioni e forme facili da afferrare per le piccole mani dei bambini piccoli, e facili da pulire, se non persino lavabili in lavatrice.

I benefici dei libri sensoriali per i neonati

I libri sensoriali sono un’ottima risorsa per aiutare i bambini a esplorare il mondo attraverso i sensi e per costruire una base per le abilità cognitive future, così come rappresentano un ottimo modo per i genitori per leggere e giocare insieme fin dai primi mesi di vita del bambino.

Fra i benefici principali dei libri sensoriali troviamo:

Stimolazione sensoriale : i libri sensoriali sono pensati per coinvolgere i sensi dei bambini, compresi il tatto, la vista e l’udito. Le diverse texture, i colori vivaci e i suoni contribuiscono a stimolare e sviluppare questi sensi.

: i libri sensoriali sono pensati per coinvolgere i sensi dei bambini, compresi il tatto, la vista e l’udito. Le diverse texture, i colori vivaci e i suoni contribuiscono a stimolare e sviluppare questi sensi. Sviluppo motorio : i neonati e i bambini piccoli utilizzano mani e dita per esplorare i libri sensoriali, afferrando, tirando, strappando e toccando le pagine e gli elementi interattivi. Queste attività aiutano a sviluppare le abilità motorie fini e la coordinazione occhio-mano.

: i neonati e i bambini piccoli utilizzano mani e dita per esplorare i libri sensoriali, afferrando, tirando, strappando e toccando le pagine e gli elementi interattivi. Queste attività aiutano a sviluppare le abilità motorie fini e la coordinazione occhio-mano. Sviluppo cognitivo : i libri sensoriali spesso presentano immagini e oggetti familiari che possono aiutare i bambini a fare connessioni con il mondo circostante, contribuendo allo sviluppo delle abilità cognitive, inclusa la comprensione delle relazioni causa-effetto e il riconoscimento di oggetti.

: i libri sensoriali spesso presentano immagini e oggetti familiari che possono aiutare i bambini a fare connessioni con il mondo circostante, contribuendo allo sviluppo delle abilità cognitive, inclusa la comprensione delle relazioni causa-effetto e il riconoscimento di oggetti. Stimolazione creativa : i libri sensoriali spesso incoraggiano la creatività attraverso il gioco e l’esplorazione tattile. I bambini possono inventare storie e giochi basati sugli elementi sensoriali dei libri.

: i libri sensoriali spesso incoraggiano la creatività attraverso il gioco e l’esplorazione tattile. I bambini possono inventare storie e giochi basati sugli elementi sensoriali dei libri. Sviluppo dell’attenzione : mentre esplorano i libri sensoriali, i bambini devono concentrarsi su dettagli, texture e oggetti. Questo può aiutare a sviluppare l’attenzione e la concentrazione.

: mentre esplorano i libri sensoriali, i bambini devono concentrarsi su dettagli, texture e oggetti. Questo può aiutare a sviluppare l’attenzione e la concentrazione. Linguaggio e comunicazione : questi libri forniscono un’opportunità per il dialogo e l’interazione tra il bambino e l’adulto che lo sta leggendo. Questo può promuovere lo sviluppo del linguaggio, l’acquisizione di nuove parole e l’apprendimento dei concetti.

: questi libri forniscono un’opportunità per il dialogo e l’interazione tra il bambino e l’adulto che lo sta leggendo. Questo può promuovere lo sviluppo del linguaggio, l’acquisizione di nuove parole e l’apprendimento dei concetti. Creazione di un legame : leggere un libro, anche sensoriale, crea momenti di legame preziosi tra i genitori e il bambino, che possono contribuire a rafforzare il legame emotivo tra loro.

: leggere un libro, anche sensoriale, crea momenti di legame preziosi tra i genitori e il bambino, che possono contribuire a rafforzare il legame emotivo tra loro. Promozione dell’indipendenza : i libri sensoriali sono spesso facili da maneggiare per i bambini, il che li incoraggia a esplorare e giocare in modo indipendente.

: i libri sensoriali sono spesso facili da maneggiare per i bambini, il che li incoraggia a esplorare e giocare in modo indipendente. Preparazione alla lettura: i libri sensoriali preparano i bambini al concetto di lettura e agli aspetti fisici dei libri, come il dover voltare le pagine. Questo può facilitare il passaggio a libri più tradizionali quando i bambini sono più grandi.

Tipologie e materiali: quali scegliere?

Non c’è un solo tipo di libro sensoriale, anzi la scelta è molto ampia, sia per quanto riguarda i materiali, che le tipologie. Dal primo punto di vista si può optare per libri sensoriali in tessuto, generalmente morbido e colorato, ideale per l’esplorazione tattile e che spesso include texture diverse come velluto, seta, cotone, peluche e altro ancora; per la carta cartonata, robusta e resistente, che rende questi libri adatti ai neonati e ai bambini piccoli che potrebbero masticare o piegare le pagine.

Possono includere superfici rugose, lucide o materiale crinkly; ci sono libri sensoriali in plastica, per creare pagine che producono suoni o rumori quando vengono sfiorate, resistenti all’acqua e facili da pulire; altri libri includono pezzi di peluche o morbidi pupazzi legati alle pagine, elementi che possono essere coccolati e toccati dai bambini.

Per quanto concerne le tipologie, invece, ci sono:

libri di tessuto tattili , che possono includere tasche con oggetti da scoprire, come sonagli, specchietti o elementi in rilievo;

, che possono includere tasche con oggetti da scoprire, come sonagli, specchietti o elementi in rilievo; libri sonori , che includono pagine con materiali che producono suoni o rumori quando vengono toccati o schiacciati. Possono avere pulsanti sonori o campanelli nascosti nelle pagine;

, che includono pagine con materiali che producono suoni o rumori quando vengono toccati o schiacciati. Possono avere pulsanti sonori o campanelli nascosti nelle pagine; libri con materiali riflettenti , che catturano l’attenzione dei bambini e li coinvolgono visivamente;

, che catturano l’attenzione dei bambini e li coinvolgono visivamente; libri che presentano elementi interattivi come lacci, cordoncini, bottoni e zip che i bambini possono tirare, allacciare o chiudere, per promuovere l’apprendimento delle abilità motorie e cognitive;

come lacci, cordoncini, bottoni e zip che i bambini possono tirare, allacciare o chiudere, per promuovere l’apprendimento delle abilità motorie e cognitive; libri con pupazzi incorporati o con elementi sospesi, che possono essere manipolati o tirati.

Ci sono anche i libri pensati appositamente per il momento del bagnetto, che possono galleggiare in acqua e includere elementi come spruzzatori o sfere che si muovono all’interno delle pagine.

