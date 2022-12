Libri pop-up per bambini: cosa sono e quali sono i migliori da regalare

Stimolare l'immaginazione dei bambini è fondamentale: la lettura è uno dei metodi migliori per farlo. Scopriamo insieme il potere dei libri pop-up, un formato originale e divertente, anche per i più grandi.

I libri pop-up consentono ai bambini di materializzare le storie, i personaggi, i racconti con scene 3D riprodotte davanti ai loro occhi, mentre sfogliano le varie pagine.

Sono molto utili allo sviluppo psico-cognitivo dei bambini e sono disponibili in tantissime varianti e tipologie. In questo articolo, scopriremo quali sono le migliori da acquistare online, magari per un bel regalo, diverso dai soliti giocattoli, ai nostri bambini.

Cosa sono i libri pop-up?

I libri pop-up sono una tipologia di libro della quale i piccoli si innamorano per il loro fascino speciale. Sono ottimi, sia da sfogliare a casa, ma anche in classe da condividere con i momenti di confronto con i compagni.

Un libro pop-up può far emergere la fantasia, la creatività e l’immaginazione. Grazie alla possibilità di toccare, sentire, afferrare le illustrazioni 3D riprodotte sfogliando ogni pagina, i bambini imparano, ma soprattutto si divertono.

In origine, questi libri venivano utilizzati dagli adulti, come risorsa pedagogica. Poi il loro raggio di azione si è esteso al mondo della letteratura di intrattenimento per i bambini.

I libri pop-up possiedono tre caratteristiche principali:

in ogni pagina ci sono immagini che si trasformano, da piatte diventano figure, rappresentazioni;

contengono immagini e illustrazioni 3D che rendono la storia molto più realistica e credibile;

le illustrazioni presentano spesso funzioni di movimento aggiuntive, spronando il bambino a interagire con le figure. Ad esempio, un libro sulla musica potrebbe avere un’immagine 3D di una chitarra e una corda da muovere per produrre suoni.

Perché i libri pop-up sono utili per i bambini?

Questa tipologia di libro è molto utile per i bambini. Ecco alcuni motivi.

Sono interattivi : trasformano le normali illustrazioni in 3D in giochi e figure che stimolano i bambini a interagire con le pagine del libro. Sono un ottimo incentivo per aiutare i bambini a leggere di più e a non annoiarsi facilmente.

: trasformano le normali illustrazioni in 3D in giochi e figure che stimolano i bambini a interagire con le pagine del libro. Sono un ottimo incentivo per aiutare i bambini a leggere di più e a non annoiarsi facilmente. Aiutano lo sviluppo del linguaggio : i libri pop-up, oltre a stimolare l’immaginazione, aiutano anche il bambino ad apprendere nuovi termini, rafforzare le abilità del linguaggio.

: i libri pop-up, oltre a stimolare l’immaginazione, aiutano anche il bambino ad apprendere nuovi termini, rafforzare le abilità del linguaggio. Insegnano il valore della fantasia: aiutano a visualizzare i personaggi, l’ambientazione. Il contenuto e la storia raccontata nel libro, quindi, diventerà sempre più avvincente, aiutando i bambini a immaginare cosa accadrà.

3 libri pop-up da regalare

Ecco una selezione dei migliori 5 libri pop-up da regalare ai vostri bambini.

1. Grande libro pop-up del corpo umano. Nuova ediz.

Grande libro pop-up del corpo umano. Nuova ediz.

Un libro pop-up sul corpo umano con illustrazioni divertenti e intuitive e trovate geniali per spiegare come funziona il corpo a bambini molto piccoli.

A partire dai 4 anni

2. Marvel. Supereroi in 3D. Libro pop-up. Ediz. a colori

Marvel. Supereroi in 3D. Libro pop-up. Ediz. a colori

Spider-Man, Captain America, Thor, Hulk, Occhio di Falco, Vedova Nera e tanti altri: scopri la magia dei supereroi Marvel in questo libro pop up. Ogni bambino può identificarsi con il suo preferito e divertirsi con avventure tridimensionali e mozzafiato.

Per bambini dai 3 anni in su

3. Il Piccolo Principe pop-up. Un libro carosello. Ediz. a colori