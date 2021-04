Stimolano la fantasia e aiutano la crescita: i libri da colorare per bambini

Stimolano la fantasia, promuovono la socializzazione e lo sviluppo delle capacità motorie: i migliori libri da colorare per bambini disponibili online e come sceglierli in base all'età.

Colorare è un modo attraverso cui il bambino esprimere i propri pensieri e stati d’animo e permette di sviluppare la capacità di socializzazione.

I libri da colorare sono davvero tanti, ecco come scegliere quello più idoneo al proprio bimbo in base alla fascia d’età.

Perché comprare dei libri da colorare per bambini?

Un libro da colorare permette al bambino di sviluppare e affinare diverse capacità psicofisiche. In particolare, colorare non solo rafforza il senso pratico del bimbo ma consente di ottenere altri benefici perché aumenta:

la coordinazione motoria e la motricità fine : tenere in mano il colore nel modo corretto aiuta il bimbo a sviluppare i muscoli della mano, delle dita e del polso ;

: tenere in mano il colore nel modo corretto aiuta il bimbo a ; la coordinazione occhio-mano ;

; la capacità di imparare a riconoscere i diversi colori, le forme, le linee, le figure e il senso della prospettiva;

le forme, le linee, le figure e il senso della prospettiva; lo sviluppo delle abilità artistiche.

Scegliere di regalare un buon libro da colorare permette al bimbo di esplorare mondi fantastici rilassandosi e promuovendo il buonumore.

Libri da colorare: i migliori per bambini da 1 a 2 anni

In base alle fasce d’età, i libri da colorare variano. Ecco alcuni libri da tenere in considerazione per i bambini da 1 a 2 anni.

Il mio primo libro da colorare ANIMALI — Da 1 anno in poi Per i bambini che vogliono imparare a disegnare, il mio primo libro da colorare - Animali, sarà perfetto per iniziare: 50 disegni di animali e forme definite tutte da dipingere e appendere. 4 € su Amazon Pro 50 Disegni di animali da colorare

Ideale per bimbe e bimbi

Copertina flessibile

I disegni sono facili da ritagliare e appendere

Adatti a qualsiasi pennarello, matita colorata, o colore in cera

Contro Nessuno

Il Mio Primo Grande Libro da Colorare Per i Più Piccoli - 1-3 anni Sviluppare la fantasia, iniziare a riconoscere i colori nonché sviluppare la coordinazione occhio-mano è possibile con "il mio primo grande libro da colorare" per bimbi da 1 a 3 anni. 4 € su Amazon Pro 51 immagini di animali da colorare

Stampa su un lato per impedire la fuoriuscita del colore

Ideale per i bambini da 1 a 3 anni

Copertina flessibile Contro Nessuno

Libro da colorare per bambini: Forme Lettere Numeri: Da 1 Anno Imparare a disegnare sin da subito per sviluppare le abilità artistiche e la coordinazione motoria della mano attraverso il libro da colorare per bambini da 1 anno in poi. 5 € su Amazon Pro Copertina flessibile rifinita con finish opaco

Ideale per qualsiasi pennarello, colore

Perfetto per iniziare ad imparare lettere e numeri Contro Nessuno

Libri da colorare: i migliori per bambini da 2 a 3 anni

Per ciò che riguarda i libri per bambini di 3 anni la scelta è ancora più vasta. Quale acquistare online per iniziare ad apprendere anche i numeri e le lettere dell’alfabeto? Le 3 proposte migliori.

Il mio primo libro da colorare: Animali Album da disegno Un simpatico album da disegno con tanti animali da colorare: sono 40 e tutti molto grandi per bambini che vogliono sfogare la loro creatività. 4 € su Amazon Pro I disegni sono molto carini e facili da colorare

Ci sono circa 20 pagine bianche per fare altri disegni Contro I fogli sono sottili

Album da Colorare per Bambini da 2 anni in poi Colorare è un modo per rilassarsi ed esplorare mondi fantastici: l'Album da colorare per i bimbi dai 2 anni in poi sarà la scelta giusta per permettere al bimbo di affinare le sue abilità artistiche divertendosi. 5 € su Amazon Pro Adatto dai 2 anni in poi

43 Disegni di frutta e verdura da colorare

Possibilità di usare colori a cera, pennarelli, colori

Carta senza acidi e cloro

Contorni spessi per imparare a colorare senza eccedere Contro Nessuno