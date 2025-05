Festa della mamma: 10 idee originali per sorprenderla davvero

Non hai idee per la prossima festa della mamma? Ecco una serie di spunti e consigli per un regalo originale e di sicuro gradimento.

La seconda domenica di maggio si celebra la Festa della Mamma. Una festività che ha come obiettivo quello di celebrare la maternità, la figura della madre e la sua influenza sociale. L’appuntamento è il pretesto, così come accade con la Festa del Papà e la Festa dei Nonni, di fare un pensiero e un regalo alla propria madre. È un’opportunità per i papà di stare con i figli nel preparare lavoretti e iniziative (in base all’età) finalizzate a dire grazie alla propria mamma. Vediamo quindi qualche suggerimento per sfruttare positivamente la Festa della Mamma, evitando di ricorrere a banali regali dell’ultimo minuto che, al di là del valore economico, rischiano di riflettere l’indifferenza non tanto verso la ricorrenza quanto la possibilità di cogliere un’occasione per ringraziare una delle figure importanti della propria vita.

Idee e regali fai da te per la mamma

Il fai da te è, specialmente con i bambini piccoli, il mezzo migliore per fare un regalo ideale per la Festa della Mamma. Questo perché al di là del regalo in sé, rappresenta la dedizione, il tempo e l’impegno (quindi l’amore) che il bambino (anche guidato dal papà o da un altro adulto) ha messo nel farlo. Tra le idee più interessanti troviamo:

tare un album fotografico con gli scatti più belli

realizzare delle cornici o delle decorazioni per la casa

costruire un gioiello (collanina, bracciale, eccetera)

scrivere una lettera e personalizzare il foglio con disegni e decorazioni

personalizzare un oggetto (tazza, tagliere, accessori)

Idee per la Festa della Mamma: 7 esperienze da vivere insieme

Negli ultimi anni è tornato l’interesse nel condividere esperienze più che regalare oggetti che, specialmente dopo tanti anni, rischiano di essere ripetitivi o ingombranti. Questa può essere davvero l’opportunità per trascorrere del tempo insieme alla propria madre e, soprattutto per i figli più grandi (adolescenti, ma anche adulti che hanno ormai raggiunto la loro indipendenza), passare qualche ora in serenità. Da questo punto di vista ecco alcune idee:

organizzare una giornata in una SPA o un centro benessere

frequentare un corso di cucina o una degustazione

fare un’escursione immersi nella natura

visitare una mostra o un evento culturale

andare al cinema, a teatro o allo stadio

partecipare a un concerto

organizzare un weekend in una città d’arte

Da questo punto di vista molto dipende dalla sensibilità e dai gusti della mamma che si festeggia, dalle proprie disponibilità e da cosa può rendere qualche ora o una giornata trascorsa insieme bella e indimenticabile.

Idee last-minute per la Festa della Mamma

Può capitare, non è sempre segno di indifferenza o superficialità, di non riuscire a realizzare il regalo che si voleva. Ecco, quindi, qualche idea dell’ultimo minuto che si riveli comunque unica e originale:

scrivere una lettera di proprio pugno

preparare il pranzo o la cena per la propria mamma

acquistare una card digitale per un’esperienza da vivere insieme

andare a pranzo o a cena fuori o a fare un aperitivo

regalare un mazzo di fiori con un biglietto

Cosa scrivere nel biglietto per la Festa della Mamma

Molte delle idee regalo per la Festa della Mamma che abbiamo elencato prevedevano la presenza di una lettera o di un biglietto di accompagnamento. Nella stragrande maggioranza dei casi, questo è l’elemento che più di altri fa la differenza. Sia perché tra messaggi di testo e una certa ritrosia (soprattutto con il passare degli anni) a dimostrare verbalmente l’affetto ai propri genitori difficilmente comunichiamo i nostri sentimenti, ma anche perché le parole hanno la capacità di essere davvero uniche e originali. Anche utilizzando qualche frase celebre si può dare al biglietto per la Festa della Mamma quel tocco di dolcezza e attenzione che deve esserci in questi contesti. Ecco alcune delle più apprezzate: