Per la loro festa, molti papà potrebbero apprezzare anche un regalo a tema beauty. Fra profumi, creme per la barba e accessori, ecco alcune idee.

La festa del papà è sempre un’occasione carina per coinvolgere i bambini nei regali da fare ai papà. Le idee sono davvero tante, anche se fra i doni più apprezzati ci sono, generalmente, quelli realizzati a mano dai piccoli, magari a scuola.

Paternità 7 regali e 5 idee divertenti per la festa del papà Se state cercando qualcosa di originale da fare o regali particolari per la festa del papà, ecco alcune idee per voi.

Disegni, letterine, pensieri, o anche veri e propri oggetti creati dalla fantasia e dalle manine dei bambini rappresentano senza dubbio il regalo migliore per ogni papà, che tuttavia può non disdegnare anche qualcosa di più “materiale”, che però può essergli utile.

E visto che sempre più papà sono particolarmente attenti alla cura della propria persona, i regali a tema beauty stanno prendendo sempre più piede negli ultimi anni. Creme per il viso, il corpo, oppure per la barba, o prodotti pensati per curare al meglio i capelli, le idee sono tante e si può spaziare tra settori diversi, anche in base ai gusti e alle preferenze del papà. Senza dimenticare, naturalmente, i profumi, sempre molto graditi, e che, come si sa, sono un regalo molto soggettivo ma per cui comunque le mamme possono aiutare, conoscendo alla perfezione ciò che piace ai partner.

Ecco quindi alcune delle idee più carine che potete trovare per i papà.

1. Dopobarba Il dopobarba è un accessorio indispensabile per tutti i papà, indipendentemente dal fatto che scelgano di tenere la barba lunga o corta. Quello di Nivea è un vero e proprio balsamo, ideale per chi soffre di pelle sensibile e cerca una formula extra delicata. Senza alcool, ma con estratto di camomilla, rinfresca e tonifica la pelle, è lenitivo, di facile assorbimento.

2. Sapone da barba Sempre a tema barba, per i papà che amano un risultato quasi professionale per la propria barba il regalo ideale può essere un’ottima schiuma, come quella di Proraso, che offre una rasatura di precisione mentre coccola e preserva la salute della pelle, lasciandola delicatamente morbida e completamente idratata. Arricchita con estratti di Avena e Tè Verde, aiuta a proteggere la pelle da irritazioni e fastidiosi arrossamenti.

3. Profumo Silver Mountain Water di Creed è una fragranza per uomo dalla composizione fresca e selvaggia, decisa, raffinata ed elegante, intensa e persistente. Ispirata al candore delle nevi perenni delle montagne francesi e dall’argentea freschezza dei torrenti, è una fragranza vitale e dinamica caratterizzata da fresche note agrumate su uno sfondo di thè verde, note acquatiche e frutti di bosco, a cui seguono armoniche note legnose e muschiate.

4. Profumo Acqua di Giò Parfum è un intramontabile di Giorgio Armani, un profumo che introduce una nuova dimensione, potente e intensa, nell’eterna identità di Acqua di Giò. La robustezza e la vitalità di questa fragranza segnano un nuovo capitolo, un viaggio olfattivo verso sensazioni ed esperienze avvolgenti, alla scoperta del legame tra l’uomo e la natura.

5. Spazzolini Per i papà particolarmente attenti alla propria igiene orale regalare uno spazzolino elettrico può rappresentare una bella idea. ISSA 3 è lo spazzolino sonico in silicone di Foreo, progettato con una testina ibrida esclusiva, realizzato in silicone medico, con setole in PBT ultra morbide, resistente ai batteri, efficace contro la placca e delicato sulle gengive.