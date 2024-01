Il Carnevale è sicuramente uno dei momenti dell’anno molto amati dai bambini, che in questo particolare periodo possono dare libero sfogo alla propria fantasia scegliendo di travestirsi con i costumi più diversi, spaziando dai personaggi preferiti di film e cartoni animati fino ad animali, oggetti e via dicendo. Insomma, la parola d’ordine è osare, divertendosi.

E per realizzare il perfetto look carnevalesco, ovviamente, solo il travestimento non basta: occorre occuparsi anche del make up. Naturalmente è meglio che i bambini stiano lontani da trucchi e simili il più a lungo possibile, perché molto spesso questi prodotti contengono prodotti chimici che potrebbero causare danni alla pelle sensibile dei piccolini, ma per Carnevale, così come per Halloween, si può fare un’eccezione, ovviamente in totale sicurezza.

Come? Scegliendo prodotti che siano pensati e adatti all’epidermide dei bambini, quindi privi di parabeni e agenti chimici che, come detto, potrebbero essere dannosi.

Vediamo quindi su quali prodotti i genitori potrebbero orientarsi per realizzare un perfetto make up che rispetti la sensibilità e la delicatezza della pelle dei loro bimbi. Una volta acquistati, prima di applicare qualsiasi prodotto sul viso del bambino, è fondamentale ricordarsi di eseguire un piccolo test su una piccola area della pelle per assicurarsi che non ci siano reazioni allergiche, e di leggere attentamente le etichette degli ingredienti, evitando appunto prodotti contenenti sostanze chimiche nocive.

1. Colori per il viso a base d’acqua

I colori per il viso a base d’acqua sono comunemente utilizzati per il trucco dei bambini, in quanto atossici, ipoallergenici e si lavano facilmente con acqua e sapone. Tra i brand migliori figura Wolfe Face Paints, colori ad acqua che sono spesso utilizzati dai professionisti del trucco per il viso, in quanto ipoallergenici, atossici e facili da rimuovere.

Un altro brand da tenere sott’occhio quando si pensa a un trucco per i bambini è Kryolan Aquacolor, ben noto nel settore del trucco professionale. La sua linea Aquacolor offre colori intensi e sicuri per i bambini.

Kryolan TRUCCO TAVOLOZZA Aquacolor Aquacolor è la linea di Kryolan pensata per il bodypainting, adatta ai bambini, realizzata con materiali sicuri e pensati per la pelle delicata dei piccolini. 89 € su Amazon Pro Possibilità di ricambio una volta terminato il colore

Sicuri sulla pelle Contro Nessuno

2. Gel per il trucco glitterato

Se si vuole aggiungere un tocco di brillantezza al trucco, l’effetto sparkling è esattamente quel che ci vuole; l’importante è assicurarsi che i gel scelti siano formulati per la pelle e gli occhi e che siano privi di sostanze nocive come metalli pesanti.

3. Adesivi per il viso e gioielli adesivi

Alcuni bambini potrebbero preferire adesivi per il viso o gioielli adesivi anziché il trucco; in questo caso, la cosa importante da tenere presente è assicurarsi che siano progettati appositamente per la pelle delicata dei piccoilini, e facili da rimuovere senza causare danni.

ADAKEL Adesivi Strass Gli adesivi ADAKEL sono facili da incollare, resistenti, ma anche facili da rimuovere, sono assortiti per forme e colore e daranno al look un tocco subito glamour e sparkling! 5 € su Amazon 6 € risparmi 1 € Pro Colori e forme assortite

Facile da incollare e rimuovere Contro Nessuno

4. Tatuaggi temporanei per bambini

I tatuaggi temporanei per bambini sono spesso realizzati con inchiostri sicuri per la pelle e possono essere un’opzione divertente e sicura per il trucco temporaneo.

DAOUZL Tatuaggi per Bambini La confezione contiene 6 Tattoo Pens in Gel Glitterato in diversi colori (giallo, rosso, blu, verde, viola, argento) + 12 ricariche di ricambio (2 per colore) + 13 stencil per tatuaggi (126 motivi) + 2 adesivi con diamanti per il viso. 11 € su Amazon Pro Sicuri per la pelle

Facili da applicare Contro Nessuno

5. Crayon per il trucco

Alcuni brand offrono crayon per il trucco appositamente formulati per i bambini, facili da applicare e rimuovere. Giotto, ad esempio, ha ormai da qualche anno lanciato la sua linea di matite pensate proprio per il make up dei piccolini.