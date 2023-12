Fare un regalo a una cara amica diventata mamma può rivelarsi un’impresa facile, sulla carta, ma difficile, nella pratica, allo stesso tempo; perché è vero che le possibilità tra cui scegliere sono tante, ma lo è altrettanto che spesso la paura è quella di fare regali che la neomamma abbia già ricevuto, oppure di andare su cose troppo personali e che, quindi, potrebbero non piacere, a meno di conoscere davvero bene i suoi gusti.

Altro problema, poi, è quello del prezzo: può capitare infatti di non avere a disposizione risorse economiche particolarmente ingenti, ma di voler comunque fare bella figura con l’amica, regalando qualcosa di utile ed esteticamente carino.

Come desteggiarsi, quindi, tra le varie possibilità? Come detto, si può spaziare davvero tra tantissime idee, che riguardino non solo la mamma, ma anche il neonato: ad esempio, si può optare per un set di body, praticamente indispensabili per i bebè. Altrimenti, potreste virare su prodotti per la cura e l’igiene personale, della mamma o del bambino, magari aiutandovi anche con piattaforme, come Beautyfool, che recensiscono e valutano i prodotti dei vari brand per orientarvi sui migliori, in base anche al rapporto qualità-prezzo.

Infine, potreste decidere di regalare alla neomamma un libro sulla maternità o l’allattamento, per fornirle consigli preziosi; ma per questo, va da sé, è necessario che la persona a cui il regalo è destinato ami leggere.

Ecco alcune idee da cui farsi ispirare per coniugare la qualità e l’utilità del regalo, con un prezzo ottimale che ci permetta di fare quindi una spesa intelligente.

1. Libro sull'allattamento "Un dono per tutta la vita. Guida all'allattamento materno" - Carlos Gonzàlez Un libro emozionante che tocca l'animo più profondo delle mamme. E' il più grande regalo che si possa fare a una futura mamma, affascinante e scrupoloso, insegna che l'allattamento non è sacrificio o sforzo che una donna fa verso il figlio ma una parte essenziale della sua stessa vita. 22 € su Amazon 24 € risparmi 2 € Un libro sull’allattamento è l’ideale per le mamme che non sanno bene come portare avanti questo compito così delicato e difficile, e che hanno paure e timori o vorrebbero semplicemente avere dei consigli.

2. Prodotti per la cura della mamma Spa Luxetique Set Bagno Doccia Confezione Regalo Donna Una Spa in casa per un relax completo e all'insegna del benessere: un set completo e ultra lusso che accarezza la pelle della futura mamma rendendola splendente dalla testa ai piedi. 30 € su Amazon Pro Include: 8 prodotti beauty

I prodotti da bagno contengono l’olio essenziale di lavanda, possono aiutare a ridurre l'ansia e lo stress emotivo e a migliorare la qualità del sonno

Tutti i prodotti sono confezionati in una raffinata scatola viola Contro Nessuno Un set completo di prodotti per la mamma, pensati per aiutarla a ritagliarsi qualche momento di relax concedendosi un bel bagno caldo e una sana beauty routine, proprio come se fosse in una Spa.

3. Body per il neonato Chicco Set Body Senza Maniche In Cotone Chicco propone un set di 4 body in cotone senza maniche, lavabili in lavatrice, per un'igiene elevata, con fantasia all over e due body a tinta unita, decorati da simpatici animaletti. I body hanno una comoda apertura con bottoncini a pressione entrogamba per facilitare la vestibilità e sono in 100% cotone proveniente da una filiera gestita responsabilmente e seguendo gli standard OEKO-TEX. 19 € su Amazon 21 € risparmi 2 € Pro Apertura con bottoncini a pressione entrogamba per facilitare la vestibilità

Lavabili in lavatrice per una maggiore igiene Contro Nessuno Il body è un elemento che non può assolutamente mancare nel guardaroba dei bebè, ed è sicuramente uno dei regali più apprezzati da ricevere per una neomamma.

4. Fasciatoio portatile Fasciatoio Portatile Pieghevole e impermeabile XL Questo fasciatoio è una borsa rimovibile composta da 6 tasche insieme a un dispenser di salviette, ideale come regalo per il neonato. 28 € su Amazon Pro In tessuto Oxford impermeabile

Grande e capiente Contro Nessuno Un fasciatoio portatile è un’idea davvero ottima per permettere ai genitori di essere sempre pronti al cambio pannolino, anche in situazioni estreme!

5. Crema idratante per il neonato Mustela Crema Idratante Bio 150 ML Formulata con il 99% di ingredienti di originale naturale, la Crema Idratante Bio di Mustela è specificatamente formulata per la pelle di tutta la famiglia, anche quella delicata di neonati e bambini. Con olio di oliva, glicerina e Aloe bio. 9 € su Amazon Pro Per tutta la famiglia

Alta qualità Contro Nessuno La crema idratante bio di Mustela è adatta alla pelle di tutta la famiglia, grazie alla sua formulazione con il 99% di elementi di origine naturale, come olio di oliva, glicerina e Aloe bio.