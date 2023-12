Cosa regalare a un bambino di un anno per Natale? Dai giocattoli educativi ai prodotti per l'igiene, ecco alcune idee per farlo divertire, imparare, ma anche per la sua cura.

Chi ha bambini di un anno probabilmente si troverà a festeggiare il primo Natale del bebè, oppure il secondo, ma il primo in cui il bambino inizi davvero a rendersi conto di qualcosa; ciò che è certo è che mamme e papà non si faranno trovare impreparati, e penseranno ai regali con cui poter rendere felice il piccolo.

Cosa poter regalare, dunque, a bambini e bambine di un anno?

17 idee regalo di Natale per bambini di 1 anno

Se state cercando il regalo migliore da fare al vostro bambino di un anno, sappiate che le idee sono davvero tante, e vanno ben al di là dei semplici giocattoli; parliamo anche di oggetti che possono essere utili per la cameretta del bambino, oppure per la sua igiene che, anche se sicuramente non faranno colpo sul piccolino come un gioco, sono altrettanto preziosi.

Tra le idee regalo per i bambini di un anno possiamo annoverare sicuramente:

giochi e giocattoli sensoriali ed educativi: sviluppano svariate abilità, cognitive, motorie, sensoriali.

sviluppano svariate abilità, cognitive, motorie, sensoriali. libri tattili e sensoriali: hanno la stessa funzione educative dei giochi sensoriali

hanno la stessa funzione educative dei giochi sensoriali giochi per sviluppare coordinazione e motricità: anche questo genere di giocattoli si rivela utile per stimolare le abilità e i sensi del bambino, la sua coordinazione spazio tempo, ad esempio, o le sue capacità motorie.

anche questo genere di giocattoli si rivela utile per stimolare le abilità e i sensi del bambino, la sua coordinazione spazio tempo, ad esempio, o le sue capacità motorie. abbigliamento e accessori: ogni genitore sa quanto spesso il guardaroba del bambino deve essere rinnovato, vista la crescita rapida. Regali a tema abbigliamento sono quindi sempre ben accetti.

ogni genitore sa quanto spesso il guardaroba del bambino deve essere rinnovato, vista la crescita rapida. Regali a tema abbigliamento sono quindi sempre ben accetti. prodotti per l’igiene: ideali per il momento del bagnetto del bambino e per la sua pulizia quotidiana.

ideali per il momento del bagnetto del bambino e per la sua pulizia quotidiana. arredamento per la cameretta: fino a quando il bambino non sarà abbastanza grande da scegliere in autonomia come arredare la propria cameretta, ci possono pensare mamma e papà. Le possibilità di scelta non mancano di certo.

Giochi e giocattoli sensoriali ed educativi

I giochi sensoriali ed educativi sono molto importanti sin dai primi mesi di vita, perché aiutano il bambino a sviluppare diverse abilità

1. Fisher Price Lama cresci con me

Fisher-Price, Lama Cresci con Me, Gioco sensoriale per Neonato Da Fisher-Price un simpatico lama da abbracciare e con cui giocare, anche grazie ai giocattoli, che si possono anche utilizzare singolarmente che stimolano le capacità sensoriali. 38 € su Amazon Pro Adatto dai 0+ mesi

13 scoperte sensoriali stimolano la vista, l’udito e il tatto

3 giocattoli da portare fuori casa

4 modalità di gioco diverse

Realizzato in materiale atossico e privo di BPA

Morbido cuscino in peluche

7 tipi di tessuti soffici da toccare con le manine Contro Nessuno

2. Learning Resources quadrati

Giochi sensoriali Learning Resources, quadrati con consistenze diverse Incoraggiare il bimbo all'esplorazione con i giochi sensoriali è un modo per far crescere il bambino in tutta serenità e aiutarlo a sviluppare i 5 sensi divertendosi; I 20 quadrati dalle consistenze diverse Learning Resources svolgono proprio questa funzione. 24 € su Amazon Pro 20 quadrati con diverse consistenze

Pensati per sviluppare la sensibilità tattile, il vocabolario e le abilità di abbinamento e comunicazione

Grandezza: 6 cm

Perfetti per le mani dei più piccoli

Include anche una guida all'attività

Adatto ai bambini sopra i 3 anni Contro Nessuno

Libri sensoriali e tattili

Esattamente come per i giochi sensoriali, anche i libri tattili e sensoriali sviluppano molte facoltà nei bambini, sin da quando sono neonati: insegnano loro i primi rudimenti di colori, a usare il tatto per riconoscere i diversi materiali, a stimolare l’udito se dotati di suoni.

1. Libro da colorare con forme, lettere, numeri

Libro da colorare per bambini: Forme Lettere Numeri: Da 1 Anno Imparare a disegnare sin da subito per sviluppare le abilità artistiche e la coordinazione motoria della mano attraverso il libro da colorare per bambini da 1 anno in poi. 5 € su Amazon Pro Copertina flessibile rifinita con finish opaco

Ideale per qualsiasi pennarello, colore

Perfetto per iniziare ad imparare lettere e numeri Contro Nessuno

2. hahaland libro di stoffa

hahaland Libri di Stoffa per Bambini Realizzato senza BPA, questo libro è morbido al tatto e alla masticazione. Tutti gli animali hanno code 3D con 20 diverse trame. Il bambino può giocarci in diversi modi man mano che cresce. 20 € su Amazon Pro Realizzato senza BPA

Morbido al tatto e alla masticazione Contro Nessuno

Giochi per la coordinazione e la motricità

Fra i giochi “educativi” vanno inseriti anche quelli che promuovono la coordinazione e la motricità, indispensabili per il normale sviluppo fisico e cognitivo dei bambini. Ecco alcune idee da regalare.

1. Kiddy Moon tavolta di equilibrio in legno

KiddyMoon Tavola Di Equilibrio In Legno Per Bambini La balance board KiddyMoon garantisce infinite possibilità di gioco creativo ed esercizi, migliora la coordinazione motoria e allena il senso dell'equilibrio, è antiscivolo e sicuro per i bambini. 59 € su Amazon 70 € risparmi 11 € Pro Migliora la coordinazione motoria e allena il senso dell'equilibrio

Leggera e facile da trasportare Contro Nessuno

2. MAMOI balance board

MAMOI® Balance Board per bambini La balance board MAMOI permette di esercitare dei muscoli e mantenere l’equilibrio. Il legno compensato è robusto e può sostenere un peso fino a 100kg, quindi è perfetto per bambini di ogni età, già a partire dai 6 mesi. 64 € su Amazon Pro Rivestita in feltro per attutire i rumori

Sostiene fino a 100 kg di peso Contro Nessuno

3. Oball classic

Oball Classic bold - Palla, Multicolore La Oball Classic è la palla più perfetta che sia mai stata creata. con i suoi 10 cm di diametro e grazie al suo design flessibile, può essere afferrata, lanciata e maneggiata con facilità dai bambini di tutte le età. 13 € su Amazon Pro 32 fori per le dita

Può essere lavato in lavastoviglie Contro Nessuno

Abbigliamento e accessori

Con l’abbigliamento si può davvero spaziare, non a caso è uno dei regali più gettonati, non solo da parte dei genitori, ma anche da nonni, zii, parenti in generale e amici. Si può passare dai maglioni – a tema natalizio, viste le festività imminenti, ad esempio – ai pigiami, fino ad accessori utili per la stagione invernale come cappelli, sciarpe e guanti. Che probabilmente non saranno apprezzatissimi dai bambini, ma da mamme e papà assolutamente sì.

1. Pigiama Sonic

Sonic Pigiama A Maniche Lunghe per bambino Si parte alla ricerca degli Smeraldi del Caos per fermare il piano malefico di Robotnik grazie al pigiama di Sonic: in cotone, adatto a tutte le stagioni, con vita elasticizzata e polsini alla caviglia per far sì che la gamba, dormendo, non salga durante la notte. Compra su Amazon Pro Con vita elasticizzata e polsini alle caviglie

In cotone adatto a tutte le stagioni Contro Nessuno

2. Chicco maglione natalizio

Chicco, Pull-over Natale Il pull-over Natale di Chicco è in tricot, ideale per il bambino, lavabile in lavatrice, per un'igiene elevata e con una vestibilità morbida e rilassata. 16 € su Amazon 19 € risparmi 3 € Pro Lavabile in lavatrice

Vestibilità morbida e rilassata Contro Nessuno

3. CheChury set cappello, sciarpa, guanti

CheChury Bambino Cappello Sciarpa e Guanti 3 Pezzi Il set CheChury comprende un berretto lavorato a maglia con lana, sciarpa lavorata a maglia in cotone, che è morbido e confortevole senza far prudere la pelle, mantenendoli caldi e proteggendo la loro pelle fragile, e morbidi guanti in pile, per impedire il congelamento. Compra su Amazon Pro In lana e pile

Morbido e caldo Contro Lavabile a mano

Prodotti per l’igiene

Anche regalare prodotti per l’igiene del bambino è un’ottima idea; si passa dai prodotti per il bagnetto, come bagnoschiuma, shampoo, creme idratanti, fino a prodotti più specifici per la cura del corpo, come tagliaunghie, spazzolino da denti, passando poi per profumi pensati appositamente per la pelle dei più piccoli.

1. Helan, Linea Bimbi BIO, Gel Detergente Delicato, Bagnoschiuma e Shampoo

Helan, Linea Bimbi BIO, Gel Detergente Delicato, Bagnoschiuma e Shampoo HELAN ha preferito alle forme di shampoo e bagnoschiuma un unico prodotto per viso, corpo e capelli, realizzato con tensioattivi di derivazione vegetale ottenuti da sostanze zuccherine, arricchite dalle proteine di Mandorle dolci e dagli estratti di fiori di Calendula e Camomilla. 9 € su Amazon 11 € risparmi 2 € Pro Ideale per lavaggi frequenti

Prodotti naturali Contro Nessuno

2. Babycoccole DOLCE CREMA INVERNO

Babycoccole DOLCE CREMA INVERNO Una crema protettiva e nutriente studiata per idratare e proteggere dal freddo e dal vento la pelle del viso e delle mani di neonati e bambini. Previene e tratta screpolature, arrossamenti e disidratazione. Con ingredienti puri e naturali, di origine vegetale. Emolliente e lenitiva grazie all’azione dei Betaglucani dell’Avena, della Vitamina F del Lino e della Vitamina E che aiutano a mantenere la cute morbida ed elastica insieme alle Proteine di Mandorla. 8 € su Amazon Pro Con ingredienti di origine vegetale

Aiuta a prevenire le screpolature Contro Nessuno

3. Tous Baby, Eau de Cologne

Tous Baby, Eau de Cologne Eau de Cologne, profumo bambino, offre una fragranza floreale muschiata che sprigiona fresche note di pera, mela, fiori d'arancio e rosa, senza danneggiare la pelle del bambino. 38 € su Amazon Pro Delicato sulla pelle

Unisex Contro Nessuno

4. Set di Spazzolini da Dito per Bambini

Set di Spazzolini da Dito per Bambini Lo spazzolino per bambini è in silicone alimentare certificato e privo di ftalati. Facilissimo da igenizzare e testato da un laboratorio esterno. Adatto dai tre mesi, aiuta a pulire e massaggiare delicatamente i dentini o a rimuovere il latte. 9 € su Amazon Pro In silicone alimentare e privo di ftalati

Aiuta a rimuovere il latte e a pulire i denti Contro Nessuno

Arredamento per la cameretta

Per arredare la cameretta dei bambini serve avere molta fantasia, scegliere colori vivaci e rilassanti per le pareti, ricordarsi di lasciare anche uno spazio gioco multifunzionale e dotarla di alcuni accessori utili ai bambini ma non solo, come il metro da parete, ad esempio, che oltre a fare arredamento è un aiuto per i genitori, per capire quanto cresce il bambino mese dopo mese.

Regalare un tappeto gioco o degli adesivi per decorare le pareti della stanza può essere davvero un’ottima idea, se si ha un bambino di circa un anno.

1.Walplus adesivo con metro da parete

Walplus Adesivo da parete con metro per bambini Il metro adesivo di Walplus può essere attaccato direttamente a pareti, piastrelle, ceramica, è resistente all'acqua e al vapore e molto facile da applicare. 15 € su Amazon 41 € risparmi 26 € Pro Facile da applicare

Resistente ad acqua e vapore Contro Nessuno

2. Chicco tappeto gioco tema foresta

Chicco Tappeto da Gioco Bambini Foresta Adatto sin da primissimi giorni di vita (età consigliata: 0 Mesi+), il tappeto gioco di Chicco nella misura XXL è l’ideale per lasciare libero a terra il neonato. Le sue dimensioni sono pari a 135 x 90 cm e si presenta come una copertina leggermente imbottita. Si richiude facilmente, grazie ai due cordini laterali, ed è lavabile comodamente in lavatrice. In più la deliziosa stampa foresta ammalierà e incuriosirà i più piccoli. 29 € su Amazon 32 € risparmi 3 € Pro Extra large

5 anelli per appendere giocattoli diversi Contro Nessuno

3. Brunoko adesivi da muro