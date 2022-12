Cappellini da neonato per l'inverno: quali sono e come scegliere i migliori

Sin dai primi giorni di vita, i neonati necessitano di indossare dei cappellini perché la testa è molto vascolarizzata, quindi tende a perdere calore molto velocemente. Scegliere il cappello invernale giusto è fondamentale: per farlo al meglio, bisogna considerare l’età del bambino, la tabella delle taglie e il materiale di cui è fatto.

Scopriremo insieme perché è importante proteggere i neonati dal freddo, le tipologie di cappellini tra cui scegliere e i migliori disponibili online.

Perché proteggere i neonati dal freddo?

Proteggere i neonati dal freddo è fondamentale. I bambini così piccoli, infatti, sono particolarmente sensibili alle basse temperature, perché disperdono molto più velocemente il calore corporeo.

I cappellini invernali, quindi, devono essere realizzati con materiali super morbidi e devono adattarsi perfettamente al capo del piccolo, coprendo anche le orecchie.

Durante le giornate fredde e ventose, è bene munirsi di cuffie in lana, in pile o in cotone pesante per i più piccoli. Cercate, però, di vestire i bambini a strati. In questo modo eviterete che i bambini prendano freddo, ma anche che non sudino o stiano troppo al caldo consentendo loro di muoversi liberamente e con comodità.

Le tipologie di cappellini invernali per neonato

Per scegliere la giusta tipologia di cappellini invernali per neonato bisogna tenere a mente alcune caratteristiche fondamentali:

Morbidezza e leggerezza . I cappellini invernali devono essere realizzati con tessuti morbidi, come lana o pile. Inoltre, devono coprire tutta la testa del piccolo, fornendo il giusto comfort senza il periodo di “infagottamento”. Le fibre naturali, infatti, favoriscono la traspirazione, e anche questo è molto importante.

. I cappellini invernali devono essere realizzati con tessuti morbidi, come lana o pile. Inoltre, devono coprire tutta la testa del piccolo, fornendo il giusto comfort senza il periodo di “infagottamento”. Le fibre naturali, infatti, favoriscono la traspirazione, e anche questo è molto importante. Sicurezza . Oltre all’attenzione nella scelta dei materiali, osservate bene optando per modelli semplici. Evitate stringhe, bottoni. Preferite cappellini con ottima vestibilità capace di adattarsi perfettamente alla testa del neonato.

. Oltre all’attenzione nella scelta dei materiali, osservate bene optando per modelli semplici. Evitate stringhe, bottoni. Preferite cappellini con ottima vestibilità capace di adattarsi perfettamente alla testa del neonato. Stile. Perché rinunciare al bello? A parte i modelli più classici, i cappellini possono avere fantasie colorate e stampe stravaganti adatte all’età del bambino. Potete optare per cappellini a tema Disney oppure a tema animali. Cercate le opzioni più divertenti, magari quelle con pon pon.

I migliori 3 cappellini neonato per l’inverno online

Mantieni il tuo bambino comodo e comodo con un adorabile e morbido cappello invernale: ecco 3 consigli da Amazon.

1. Maeau – Cappelli caldi a maglia

Stile e comodità Maeau - Cappelli caldi a maglia Per neonati e bambini da 3 mesi a 5 anni Disponibile in 4 colori e diverse stampe da ricamo, questo cappellino invernale è perfetto come regalo. Compra su Amazon Pro Traspirante, delicato sulla pelle e caldo

Disponibile in 4 modelli e colori: per papà e mamma Contro Attenzione alle indicazioni sulle taglie

2. Simple Joys by Carter’s – Set con Berretto e Guanti

Ottimo prezzo Simple Joys by Carter's - Set con Berretto e Guanti Per chi ama lo stile Simple Joys by Carter's offre tantissimi prodotti per l'abbigliamento di bambini e neonati. Questo set è perfetto per le giornate invernali per tenere i più piccoli al caldo. Compra su Amazon Pro Cappello con chiusura in velcro e guanti

Disponibile in 4 colori: grigio, marrone, rosa, avorio

Lavabile in lavatrice Contro Nessuno

3. Vobozeany – Berretti in Lana con Fantasia