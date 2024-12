Che siano prodotti pensati per la cura del bebè o della propria, oppure idee green ed ecosostenibili, ecco 15 regali possibili che non lasceranno indifferenti le mamme o future mamme.

Un’idea, ad esempio, potrebbe essere un kit di benessere con prodotti naturali, come creme, candele profumate eco-friendly e tisane rilassanti, per regalarle un momento di puro relax. Per una futura mamma, regali utili e affettuosi come un diario della gravidanza, una borsa per il cambio elegante o un ciondolo con l’incisione di una data speciale sono perfetti per accompagnarla in questo magico percorso.

Idee ecosostenibili, come piante in vaso, accessori in materiali naturali o una box di prodotti biologici, aggiungono un tocco green al pensiero natalizio, rendendolo ancora più significativo e responsabile.

8 idee per regali di Natale per future mamme

Fra le idee “classiche” si può pensare a regali che siano utili nel momento della nascita e dei primi mesi di vita del neonato, come marsupi, fasce o qualunque altro accessorio che possa servire a una neomamma. Da non sottovalutare, tuttavia, neppure i libri sulla gravidanza, che possono aiutare le future mamme a prepararsi ad arrivare al meglio all’evento.

Gravidanza Perché leggere libri sulla maternità è importante per ogni donna incinta La gravidanza è un insieme di dubbi, paure ed emozioni diverse: per arrivare al fatidico momento preparate è utile leggere dei libri sulla matern...

Infine, non può mancare il regalo che ricordi per sempre il momento della nascita, da celebrare, ad esempio, con un gioiello: un bracciale, un ciondolo con un’incisione o un bel paio di orecchini per omaggiare la mamma sono sempre un regalo gradito.

1. Inglesina front marsupio

Inglesina, Front Marsupio Porta Bebè Marsupio Frontale Da Inglesina un semplice marsupio per neonati da utilizzare in posizione frontale, ma adattabile sia verso il genitore che l’esterno. 70 € su Amazon Pro I materiali sono ottimi

Le cinture (in totale 7 + 2 lacci) garantiscono un ottimo livello di sicurezza Contro Troppo rigidi, ad alcuni bambini non piace

2. Hoppediz fascia elastica

Hoppediz - Fascia elastica portabebé Il modello di Hoppediz è una fascia elastica, che va bene anche per i piccoli prematuri. È molto morbida, tanto da sembrare quasi una seconda pelle, ed è, soprattutto, facile da usare. È un regalo per neomamma ma anche per neopapà: anche loro potranno utilizzare la fascia, ancor più perché si tratta di un modello unisex. 58 € su Amazon Pro Morbida e resistente

Lunga Contro Nessuno

3. Che cosa aspettarsi quando si aspetta

Il più venduto su Amazon Che cosa aspettarsi quando si aspetta La dolce attesa non è tutta rosa e fiori e questo libro svela alcuni aspetti inaspettati e offre spiegazioni e risposte e sfata alcuni grandi miti. 23 € su Amazon 25 € risparmi 2 € Pro Questa versione aggiornata offre moltissimi spunti e un buon supporto

È una linea guida indispensabile che tratta moltissime tematiche Contro Un po' troppo lungo e noioso

4. Babymoov swonn motion 3 in 1

Babymoov, Swoon Motion 3 in 1 Dondolo elettrico Da Babymoov arriva Swoon Motion 3 in 1, ovvero una sdraietta altalena dotata di dondolo elettrico e simpatica giostrina. Un accessorio di design perfetto per tutti i genitori che desiderano stile e glam per il proprio figlio, questa sdraietta ha schienale e seduta regolabili e varie funzioni e velocità di dondolamento. 159 € su Amazon 199 € risparmi 40 € Pro Ottimi materiali

Il costo è giustificato dalle buonissime prestazioni e dal design Contro La regolazione delle velocità non è ottimale

5. Babymoov scaldabiberon da viaggio

Babymoov A002102 Scaldabiberon da viaggio Sembra una pratica borsetta ricoperta di stelle ma è capace di riscaldare il contenuto del biberon senza utilizzare alcuna fonte di energia. 29 € su Amazon Pro Mantenimento del calore grazie alla custodia in neoprene e all’interno isotermico

Rivestimento riscaldante situato all’interno della custodia Contro Nessuno

6. Medela harmony tiralatte manuale

Medela Harmony Tiralatte Manuale Discreto e silenzioso: sufficientemente piccolo da entrare in una borsa, senza bisogno di batterie o fili, il tiralatte Harmony permette alle mamme di estrarre il latte comodamente sempre e ovunque 30 € su Amazon 39 € risparmi 9 € Pro Coppa ovale PersonalFit Flex flessibile è ruotabile di 360 gradi, per regolare la posizione e adattarla più facilmente alla forma del seno

Tecnologia Medela 2-Phase Expression che imita il naturale ritmo del bambino

Contro Presenta solo una misura di coppa

7. Boppy cuscino allattamento

Boppy Cuscino Allattamento Il più famoso, amato e regalato cuscino per allattamento è Boppy di Chicco. Ha una forma a ciambella estremamente essenziale e ne esistono molte versioni abbellite da stampe coloratissime. È indeformabile, molto compatto, è brevettato e lavabile. Facilita soprattutto il corretto avviamento all’allattamento al seno. 31 € su Amazon 34 € risparmi 3 € Pro Forma ergonomica

Mantiene la sua compattezza anche dopo ripetuti lavaggi Contro Nessuno

8. Swarovski orecchini

Swarovski, Orecchini Stud Attract Design semplice e materiali di qualità per un paio di orecchini senza tempo. 49 € su Amazon Pro Ottima qualità

Prezzo interessante

Bella idea regalo Contro Nessuno

4 regali per neomamme: benessere personale

Come sappiamo, essere mamma spesso significa anche sacrificare i propri momenti personali per venire incontro alle esigenze del neonato; non bisogna tuttavia dimenticare che anche la cura della propria persona e il riuscire a ritagliarsi dei momenti privati sono importantissimi per la salute psico-fisica delle mamme; per questo, può essere un pensiero carino regalare loro dei kit per il benessere e la beauty routine.

1. Yankee candle candela profumata

Yankee Candle, Biscotto del Fiocco di Neve Giara grande Una giara elegante con una fragranza ispirata ai biscotti perfetta per il periodo natalizio. 29 € su Amazon Pro La profumazione è ispirata all'atmosfera natalizia

Un bel regalo di design da usare e da esporre

Ottima qualità Contro Nessuno

2. Foreo LUNA mini 2 spazzola viso

Foreo, LUNA Mini 2 Un piccolo e pratico beauty device per prendersi cura della pelle del viso. Una spazzola sonica che, attraverso le pulsazioni, pulisce efficacemente l’epidermide. 90 € su Amazon 119 € risparmi 29 € Pro La pelle appare più luminosa e leggera

Si può regolare la potenza

Non stressa la pelle Contro Nessuno

3. Pukka selection box di tisane

Pukka, Selection Box Scatola di Tisane Biologiche Assortite Bio Un’elegante scatola coloratissima che all’interno racchiude diverse tisane biologiche per rilassarsi. 18 € su Amazon Pro Idea regalo ottima: si presenta veramente molto bene

La confezione è completamente riciclabile

Gli infusi sono inoltre Certificati Biologici Contro Nessuno

4. HoMedics, set per manicure e pedicure

HoMedics, Set per Manicure e Pedicure Elettrico Un pratico set multifunzionale per prendersi cura della bellezza delle proprie mani: tra le funzioni c’è anche quella della rimozione dei calli e l’asciuga smalto. 41 € su Amazon 49 € risparmi 8 € Pro Un ottimo e valido prodotto per la manicure a casa

Funziona sia a batteria ricaricandolo, sia attaccato alla rete Contro I dischi in dotazione sono troppo grandi e troppo veloci

Regali per mamme green e consapevoli

Visto che sempre più mamme vogliono fare acquisti in modo consapevole con un occhio all’ecosostenibilità, un’ottima idea è pensare a qualcosa che incontri il loro spirito green, regalando magari oggetti prodotti con materiali non inquinanti o riciclati.

Un pensiero gradito potrebbe essere anche quello di piantare un albero a nome della mamma o del bebè appena arrivato, per aiutare l’ambiente. Su Internet si trovano tantissime iniziative del genere, e orientarsi nella scelta di progetti affidabili e seri è facile, se si hanno un po’ di pazienza e di tempo. Tra i migliori segnaliamo Treedom o ZeroCo2.

1. HERBAL AGE Semi Piante Aromatiche Kit Giardinaggio

HERBAL AGE Semi Piante Aromatiche Kit Giardinaggio Questo box contiene oltre 8700 semi di 12 varietà di erbe piante aromatiche ben conosciute, come semi di basilico, semi di timo, rosmarino e molti altri, per creare il proprio orticello domestico con un grande risparmio e attenzione all'ambiente. 9 € su Amazon Pro Con 12 erbe aromatiche

Ecosostenibile ed economico Contro Nessuno

2. bambuswald© Posate Senza Plastica

bambuswald© Posate Senza Plastica Le posate bambuswald© sono in bambù 100% naturale e rendono finalmente superflua la plastica; sono ideali per il viaggio perché confezionate in una pratica borsa di lino marrone ricamata. 29 € su Amazon Pro Facili da pulire

Ecosostenibili Contro Nessuno

3. Ripaz Vogue Tappeto in iuta naturale