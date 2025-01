Sempre più genitori stanno scegliendo i seggiolini girevoli per auto, rispetto ai tradizionali. Perché?

Il seggiolino auto è un accessorio indispensabile, anzi obbligatorio, per garantire la sicurezza in auto quando si viaggia con bambini di età inferiore ai 12 anni o che non raggiungano il metro e cinquanta di altezza.

Il seggiolino dovrebbe essere adattato a seconda dell’età del bambino, passando dall’ovetto al seggiolino adatto a bambini più grandi, e via via così, seguendo la crescita del piccolo. Per evitare di cambiare spesso il seggiolino, ed evitare quindi una spesa importante, però, sempre più genitori scelgono di acquistare i seggiolini girevoli, che permettono di fare un unico acquisto adeguandolo mano a mano al bimbo.

Seggiolini girevoli per auto: perché sono così richiesti?

I seggiolini girevoli per bambini stanno diventando sempre più popolari per una serie di motivi che combinano praticità, sicurezza e comfort.

I genitori oggi sono più informati sull’importanza della sicurezza stradale e cercano prodotti che garantiscano il massimo livello di protezione. I seggiolini girevoli, spesso dotati di certificazioni di sicurezza avanzate, rispondono a queste esigenze.

Dal punto di vista pratico, prima di tutto, la funzione girevole consente di ruotare il seggiolino verso la portiera, facilitando il posizionamento del bambino e l’aggancio delle cinture di sicurezza. Questo è particolarmente utile nei parcheggi stretti o quando si ha a che fare con bambini piccoli che richiedono maggiore assistenza; molti seggiolini girevoli offrono la possibilità di mantenere il bambino nella posizione contraria al senso di marcia (rear-facing) per un periodo più lungo, che è considerata la posizione più sicura per i più piccoli in caso di incidente. Il meccanismo girevole rende anche più semplice spostare il seggiolino nella posizione desiderata senza doverlo smontare.

Questi seggiolini sono spesso progettati per coprire più gruppi di peso o età, rendendoli una soluzione “all-in-one” che accompagna il bambino dalla nascita fino ai primi anni di vita. La possibilità di ruotare il seggiolino in avanti o indietro li rende particolarmente flessibili.

Bambino (1-6 anni) Seggiolini e dispositivi anti abbandono: cosa dice la legge e i migliori da acquistare Con la legge 117 del 2018 sono stati resi obbligatori i seggiolini auto anti abbandono. Ecco perché sono importanti, e i modelli migliori da acqui...

Oltre alla funzionalità, molti modelli includono imbottiture ergonomiche, regolazioni multiple per l’inclinazione e materiali traspiranti, garantendo un viaggio confortevole per il piccolo.

L’innovazione tecnologica e il design accattivante rendono questi seggiolini non solo pratici, ma anche esteticamente gradevoli. Molti genitori apprezzano soluzioni che combinano funzionalità con uno stile moderno.

Come scegliere il seggiolino girevole perfetto

Scegliere il seggiolino girevole perfetto richiede attenzione a diversi aspetti, come sicurezza, compatibilità con il veicolo, comfort per il bambino e facilità d’uso. In primo luogo è fondamentale assicurarsi che il seggiolino segua la normativa ECE R129 (i-Size), ovvero che sia stato testato per impatti frontali, laterali e posteriori, garantendo la sicurezza in diverse situazioni. I seggiolini i-Size sono compatibili con la posizione contraria al senso di marcia fino a un minimo di 15 mesi.

Seppur più datata anche la normativa ECE R44/04 è ancora valida per molti modelli; per questa occorre controllare i gruppi di peso e altezza.

È importante controllare anche la compatibilità col proprio veicolo, osservando, ad esempio, se dispone del sistema ISOFIX, usato dalla maggior parte dei seggiolini girevoli per una facile installazione e maggiore sicurezza.

I seggiolini girevoli occupano più spazio rispetto ai modelli tradizionali, perciò occorre assicurarsi che si adattino al sedile posteriore della propria auto, soprattutto se si ha un’auto compatta.

Va considerata anche la durata di utilizzo: alcuni seggiolini coprono più gruppi di peso o età (es. da 0-4 anni o 0-12 anni). Questo tipo di prodotto può essere una scelta economica e versatile, così come la rotazione a 360 gradi, utile per facilitare sia l’ingresso che l’uscita del bambino, oltre a passare dalla posizione contraria al senso di marcia a quella fronte marcia senza rimuovere il seggiolino.

Dal punto di vista del comfort del bambino, è meglio cercare modelli con imbottiture spesse, poggiatesta regolabile e materiali traspiranti, ma che offra anche la possibilità di inclinare il seggiolino, aiutando il bambino a dormire comodamente durante i viaggi più lunghi.

Alcuni seggiolini includono inoltre sistemi di ventilazione per evitare che il bambino sudi troppo.

Scegliete un seggiolino girevole che abbia cinture facili da regolare e da agganciare/sbloccare, e preferibilmente con indicatori visivi o sonori che confermano il corretto montaggio.

Per aiutarvi nella scelta potete consultare le recensioni di altri genitori e test indipendenti, come quelli effettuati da ADAC o TCS, per ottenere un’opinione imparziale sulle prestazioni e sulla sicurezza dei modelli che si stanno considerando, senza ovviamente dimenticare anche il rapporto qualità/prezzo, considerando il costo del seggiolino come un investimento nella sicurezza del tuo bambino.

Installazione e manutenzione: consigli utili

Per garantire che il seggiolino girevole funzioni correttamente e in sicurezza, è fondamentale installarlo nel modo giusto e mantenerlo in buone condizioni nel tempo. Per una installazione corretta è quindi fondamentale leggere il manuale: ogni seggiolino ha istruzioni specifiche per l’installazione, e molti produttori offrono video tutorial online che possono essere utili.

È poi importante controllare il sistema di fissaggio e, per quanto riguarda il sistema ISOFIX, i passaggi da eseguire sono questi:

Allineate i connettori ISOFIX del seggiolino con gli attacchi presenti nell’auto.

Spingete il seggiolino finché non si sente un “click” che conferma il corretto aggancio.

Verificate che gli indicatori visivi (verde/rosso) confermino l’installazione corretta.

Se il seggiolino non è ISOFIX, è fondamentale assicurarsi che la cintura dell’auto passi nei punti indicati nel manuale e che sia ben tesa.

Regolate l’angolazione.

Impostate l’angolazione del seggiolino in base all’età del bambino, ovvero più inclinato per i neonati, per sostenere meglio la testa e il collo, più eretto per i bambini più grandi.

Assicurarsi che sia ben saldo

Dopo l’installazione, scuotete leggermente il seggiolino: non dovrebbe muoversi più di 1-2 cm lateralmente o avanti/indietro.

Dopodichè si passa a regolare le cinture di sicurezza del bambino, che devono prima di tutto essere all’altezza delle spalle del bambino, ben aderenti, ma senza stringere troppo. Una prova ideale potrebbe essere infilare un dito tra la cintura e il corpo del bambino.

La fibbia deve essere ben salda e correttamente posizionata al centro del petto.

Il meccanismo di rotazione va usato solo quando il seggiolino è stabile e ben fissato; non bisogna forzare la rotazione se si incontra esistenza, potrebbe esserci un blocco da sbloccare. Il seggiolino girevole necessita anche di una manutenzione e di una pulizia periodica: la maggior parte dei seggiolini ha rivestimenti rimovibili e lavabili, mentre le cinture devono essere pulite con un panno umido e sapone neutro.

Bambino (1-6 anni) Il rialzo auto per bambini: quando usarlo e perché Se non volete usare un seggiolino, potete optare per un rialzo auto per i vostri bambini. Ma ci sono regole precise da rispettare.

I migliori seggiolini girevoli su Amazon

Ecco una breve carrellata dei migliori modelli di seggiolini girevoli che si possono acquistare su Amazon.

1. Reecle I-Size 360 Girevole Seggiolino Auto con ISOFIX

Reecle I-Size 360 Girevole Seggiolino Auto con ISOFIX È un seggiolino auto multigruppo ed evolutivo adatto a bambini dalla nascita fino a 12 anni (circa 40-150 cm o 0-36 kg), con rotazione libera a 360°, il passaggio dall'uso all'indietro a quello rivolto in avanti richiede solo pochi secondi. È stato sottoposto a test di impatto laterale più approfonditi e ha ridotto le lesioni intorno alla testa, al collo e alle spalle. 167 € su Amazon Pro Conforme all'ultimo standard di sicurezza UN ECE R129 (I-Size)

Dotato di connettori ISOFIX e Top Tether, facile da collegare all'auto Contro Nessuno

2. Foppapedretti Seggiolino Auto FP360 I-Size

Foppapedretti Seggiolino Auto FP360 I-Size Il seggiolino per auto Foppapedretti è girevole a 360° per bambini da 40 a 150 cm di altezza, utilizzabile dalla nascita fino a 12 anni circa, e permette, fino a 105 cm di altezza, di avere un orientamento contrario al senso di marcia. Reclinabile a più posizioni è dotato di poggitesta a più altezze 288 € su Amazon 326 € risparmi 38 € Pro Utilizzabile dalla nascita fino ai 12 anni

Reclinabile a più posizioni è dotato di poggitesta a più altezze Contro Nessuno

3. Jovikids i-Size Seggiolino Auto 0-36kg

Jovikids i-Size Seggiolino Auto 0-36kg Il seggiolino per bambini è conforme all'ultimo standard i-Size ECE R129 e ha superato rigorosi crash test. Il seggiolino auto ruota di 360 ° senza intoppi, passando tra sedili avanti e indietro in pochi secondi. 199 € su Amazon Pro Adatto per bambini 0-36

Usa gambe di sostegno al posto delle cinghie superiori, evitando frequenti regolazioni delle cinghie superiori per un'installazione più semplice e veloce Contro Nessuno

4. Miophy I-size Seggiolino Auto Isofix Girevole a 360°

Miophy I-size Seggiolino Auto Isofix Girevole a 360° Miophy I-Size Seggiolino auto girevole a 360, conforme al più recente standard di sicurezza UE: ECE R129, garantisce la massima sicurezza al bambino, ed è adatto ai bambini di età compresa tra la nascita e i 12 anni (circa 40-150 cm). La rotazione a 360° offre una maggiore flessibilità per far entrare e uscire il bambino dal veicolo con estrema facilità. 144 € su Amazon 169 € risparmi 25 € Pro Posizione rivolta all'indietro fino a 105 cm per maggiore sicurezza

Risponde alla normativa più recente Contro Nessuno

5. LIONELO AART I-SIZE Seggiolino Auto