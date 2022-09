Il rialzo auto per bambini: quando usarlo e perché

Se non volete usare un seggiolino, potete optare per un rialzo auto per i vostri bambini. Ma ci sono regole precise da rispettare.

Questi ultimi sono pensati per i bambini dai 15 ai 36 kg, secondo la normativa ECE R44/04 (ovvero i Gruppi 2 e 3) e ai bambini di altezza compresa tra 100 e 150 cm, secondo la normativa ECE R129 i-Size.

Vediamo come funziona questa particolare tipologia di seduta e da quale età è adatta.

Rialzo auto per bambini: come utilizzarlo?

Il principio alla base dei rialzi auto è piuttosto semplice: alzano, appunto, il bambino per consentire il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza, senza più cinture integrate del seggiolino auto.

Con l’aggiornamento della normativa ECE R44/04, dal 2017 questi seggiolini auto devono obbligatoriamente essere dotati di schienale fino ai 125 cm del bambino, regola, questa, prevista anche dalla normativa i-Size, mentre in un primo momento i seggiolini Gruppo 2 (da 15 a 25 Kg) potevano essere senza schienale.

Neonato (0-1 anno) Bambini in auto: come viaggiare in completa sicurezza I seggiolini auto per i bambini da 0 a 3 anni e i dispositivi anti-abbandono sono estremamente importanti per la sicurezza dei bambini in auto. Com...

Da che età si può usare il rialzo auto per bambini

In linea generale i rialzi auto possono essere utilizzati a partire dai 4 anni del bambino, tuttavia occorre ricordare che non tutti i bimbi crescono allo stesso modo, perciò bisogna attenersi ai parametri definiti dalle normative di omologazione del seggiolino.

Rialzo auto bambini: le regole

Vediamo quindi cosa dice nel dettaglio la normativa europea; in particolare, la ECE R44/04, aggiornata nel 2017, definisce chiaramente e inequivocabilmente cosa sono i rialzi per bambini, chiamandoli cuscini ausiliari, catalogati come “sistema di ritenuta parziale” in quanto sono dispositivi “di ritenuta completi per bambini, qualora vengano usati assieme a una cintura per adulti che attraversa il corpo del bambino o che trattiene il dispositivo in cui viene collocato il bambino.”

Per dirla con parole semplici, i rialzi alzano il bambino in modo da poter usare le cinture di sicurezza dell’auto alla corretta altezza, ovvero tra bacino e spalle.

Secondo la normativa i rialzi appartengono ai seggiolini auto omologati per il Gruppo 2 e il Gruppo 3; solo quest’ultimo, stando all’aggiornamento del 2017, può essere senza schienale, ed è chiamato “booster”.

Entrambi i Gruppi possono essere installati in auto:

con le cinture a tre punti del veicolo, che assicurano anche il bambino al seggiolino stesso;

con i ganci Isofix e le cinture a tre punti del veicolo (sistema “Fix”).

Possono essere posizionati sempre in direzione di marcia, preferibilmente sul sedile posteriore.

Secondo la normativa i-Size, invece, sono seggiolini omologati quelli che comprendono i bambini da 100 a 150 cm, e corrispondono, in buona sostanza, a quelli del Gruppo 2/3 della normativa ECE R44/04.

Al momento non esistono “booster”, ovvero rialzi senza schienale, nella categoria i-Size, perché la normativa R129 prevede standard di sicurezza più elevati, e in questo senso la presenza dello schienale garantisce molta più protezione al bambino.

Rialzo auto bambini: i migliori da comprare online

Ecco alcuni dei migliori modelli di rialzo auto per bambini che potete trovare in vendita su Amazon.

1. Sparco Seggiolino di Rialzo per Bambini

Sparco Seggiolino di Rialzo per Bambini Il rialzo Sparco è dotato di un sistema di ancoraggio universale che aumenta il comfort e la sicurezza durante i viaggi. Con regolatore dell'altezza della cintura di sicurezza per una perfetta aderenza al corpo del bambino. È realizzato con un rivestimento lavabile e sfoderabile in schiuma 100% poliestere di 3 cm di spessore extra confortevole. La struttura del booster è realizzata in ABS ad alta resistenza con i più alti standard qualitativi che garantiscono una maggiore durata. 34 € su Amazon 41 € risparmi 7 € Pro Sistema di ancoraggio universale

Lavabile in lavatrice e a mano Contro Nessuno

2. LIONELO Luuk Seggiolino auto rialzo

LIONELO Luuk Seggiolino auto rialzo Questo rialzo si adatta al peso del bambino, alleviando così la colonna vertebrale; il materiale è molto facile da pulire, e il viaggio è piacevole per il bambino. La base del seggiolino auto Lionelo Luuk è stata accuratamente testata e soddisfa gli standard di sicurezza europei ECE R44 / 04. 24 € su Amazon 27 € risparmi 3 € Pro Si adatta al peso del bambino

Confortevole Contro Nessuno

3. Bebeconfort Manga Safe Rialzo Auto

Bebeconfort Manga Safe Rialzo Auto Il Bebeconfort può essere installato rapidamente e facilmente in auto e ha una cintura standard a 3 punti; i comodi braccioli sono perfetti per le lunghe distanze e fungono anche da guida automatica per le cinture di sicurezza. Ha una comoda copertura completa e facilmente rimovibile e lavabile fino a 30 gradi Celsius, e un sedile robusto in plastica sagomata. 19 € su Amazon Pro Installazione rapida

Sedile robusto in plastica sagomata Contro Nessuno

4. Rialzo per seggiolino per bambini NANIA DREAM

Rialzo per seggiolino per bambini NANIA DREAM NANIA DREAM propone un rialzo con schienale gruppi 2 e 3 per bambini da 15kg a 36kg (fino a circa 12 anni), certificato in Francia secondo normativa ecer44-04. 15 € su Amazon 25 € risparmi 10 € Pro Confortevole

Cuscino lavabile a mano Contro Nessuno

5. Chicco Quasar Plus Rialzo Auto