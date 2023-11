Seggiolini anti abbandono: leggi e normative

La legge che obbliga per tutti i seggiolini auto per bambini fino a 4 anni ad avere un dispositivo anti abbandono è la 117 pubblicata il 1° ottobre 2018, in modifica dell’articolo 172 del Codice della strada, e chi contravviene alla normativa rischia di incorrere in sanzioni che vanno da 81 a 326 euro (ridotti del 30% se la sanzione viene pagata entro 5 giorni) con la decurtazione di 5 punti della patente, e la sospensione della patente da 15 giorni fino a due mesi in caso di recidiva (ovvero se commette la medesima infrazione più volte in meno di due anni).

Secondo la normativa i seggiolini anti abbandono devono avere alcune caratteristiche specifiche:

non è necessaria l'omologazione, ma devono essere accompagnati da un certificato di conformità rilasciato dal produttore;

devono attivarsi automaticamente a ogni utilizzo senza bisogno che il conducente compia ulteriori azioni;

devono dare un segnale di conferma di avvenuta attivazione;

in caso di abbandono, devono attivarsi con segnali visivi e acustici o visivi e di vibrazione e i segnali devono essere percepibili o all'interno o all'esterno del veicolo;

è possibile che seggiolini e dispositivi anti-abbandono siano collegati allo smartphone del genitore con una app o tramite Bluetooth per inviare notifiche.

I casi di cronaca, purtroppo, hanno dimostrato che la “sindrome del bambino dimenticato” è più frequente di quanto si possa pensare, per cui i seggiolini anti abbandono (o i dispositivi) si sono praticamente resi indispensabili.

Come funzionano i seggiolini anti abbandono?

I seggiolini antiabbandono sfruttano tecnologie avanzate per rilevare la presenza del bambino nel seggiolino e avvisare il guidatore nel caso in cui il bambino venga dimenticato nel veicolo, che includono sensori di peso, rilevatori di movimento e connessioni Bluetooth. Ecco come generalmente funzionano:

I sensori di peso permettono di rilevare quando il bambino è nel seggiolino, rilevando appunto la presenza del carico; i rilevatori di movimento , invece, monitorano le vibrazioni o i movimenti del veicolo. Se il veicolo è in movimento e il seggiolino è occupato, il sistema registra l’attività.

permettono di rilevare quando il bambino è nel seggiolino, rilevando appunto la presenza del carico; i , invece, monitorano le vibrazioni o i movimenti del veicolo. Se il veicolo è in movimento e il seggiolino è occupato, il sistema registra l’attività. Alcuni seggiolini antiabbandono sono poi dotati di tecnologia Bluetooth , in cui il seggiolino è associato a un’ applicazione sul telefono del genitore attraverso una connessione Bluetooth, a cui arriva una notifica quando il genitore si allontana dal veicolo senza il bambino.

, in cui il seggiolino è associato a un’ attraverso una connessione Bluetooth, a cui arriva una notifica quando il genitore si allontana dal veicolo senza il bambino. Altre tecnologie prevedono poi un allarme acustico o visivo, che scatta nel momento in cui il sistema rileva che il bambino è nel seggiolino quando il guidatore si allontana dal veicolo, mentre alcuni seggiolini antiabbandono possono essere collegati alla centralina elettronica del veicolo: in caso di allontanamento del guidatore con il bambino ancora nel seggiolino, il sistema può attivare il clacson, accendere i fari o adottare altre misure per attirare l’attenzione.

I modelli più avanzati, infine, consentono di ricevere notifiche direttamente sullo smartphone del genitore attraverso un’applicazione dedicata.

Modelli e tipologie di seggiolino auto

Esistono diversi modelli e tipologie di seggiolini auto progettati per adattarsi alle diverse fasi di crescita e alle esigenze di sicurezza dei bambini. Le principali categorie di seggiolini auto includono:

Seggiolini Gruppo 1 (9-18 kg) : sono destinati a bambini dai 9 mesi ai 4 anni circa. Sono ancora posizionati in senso contrario alla marcia ma, a seconda del modello, possono anche essere posizionati in senso di marcia. Sono inoltre dotati di cinture di sicurezza a 5 punti.

Seggiolini Gruppo 2 (15-25 kg) : sono adatti per bambini dai 4 ai 6 anni circa, sono posizionati sempre in senso di marcia, hanno cinture di sicurezza integrate o utilizzano il sistema di cinture del veicolo.

Seggiolini Gruppo 3 (22-36 kg) : progettati per bambini dai 6 ai 12 anni circa, sono posizionati in senso di marcia e sono spesso sollevati o rialzati, senza schienale.

Seggiolini Convertibili (Gruppo 0+/1 o Gruppo 0/1/2/3) : sono adatti per più fasi di crescita, possono essere adattati per neonati e bambini più grandi, sono utilizzabili in senso contrario alla marcia inizialmente e poi in senso di marcia successivamente. Sono ideali se si cerca una soluzione a lungo termine.

Seggiolini Isofix : si fissano direttamente alla struttura del veicolo utilizzando il sistema di ancoraggio Isofix , così da offrire una maggiore stabilità e facilità di installazione.

Seggiolini con Airbag Integrato : alcuni modelli avanzati integrano airbag per fornire ulteriore protezione in caso di collisione laterale.

Seggiolini con Sistemi di Protezione Laterale (SPL) : sono progettati con particolari strutture per assorbire l'energia in caso di impatto laterale.

Seggiolini con supporto girevole : consentono di girare il seggiolino per semplificare l'accesso al bambino durante l'installazione e il posizionamento.

: consentono di girare il seggiolino per semplificare l’accesso al bambino durante l’installazione e il posizionamento. Seggiolini multigruppo o evolutivi: sono progettati per adattarsi a diverse fasi di crescita e possono essere regolati o convertiti per adattarsi ai bisogni del bambino in diverse età.

I migliori seggiolini anti abbandono da comprare online

Vediamo ora una piccola selezione dei migliori modelli di seggiolini anti abbandono che potete trovare online.

1. Chicco Oasys Up Bebè Care

Chicco Oasys Up BebèCare Il sistema anti abbandono BebèCare è integrato nel seggiolino per avvisare della presenza in auto del bambino. Funziona tramite app e connessione con qr code. Adatto per bambini da 0 a 6 kg. 149 € su Amazon Pro Buon rapporto qualità/prezzo Contro Nessuno

2. Kinderkraft seggiolino con dispositivo anti abbandono Tippy

Kinderkraft Seggiolino Auto SAFETY FIX Il seggiolino auto Kinderkraft è adatto per bambini di peso compreso tra 9 e 36 kg (ECE: I/II/III), nonché con altezza massima di 150 cm, conforme alle normative di sicurezza europee ECE R44/04, e inoltre la sicurezza è stata approvata dall'Istituto TASS INTERNATIONAL. Facile da montare, con sistemi di ISOFIX e TOP TETHER o cinture di sicurezza del veicolo, ha protezioni laterali solide e rinforzate nel poggiatesta e protezioni aggiuntive laterali che sostengono la testa, le spalle e il bacino del bambino in caso d’urto. Il poggiatesta ha 10 livelli diversi di regolazione, che facilitano l’adattamento del seggiolone all'altezza del bambino, inoltre ha uno schienale sagomato e facilmente inclinabile, che garantisce il massimo comfort al piccolo passeggero. Viene venduto insieme al sistema anti abbandono Tippy, che rileva la presenza del bambino dialogando via Bluetooth con l’apposita applicazione e lanciando un primo livello di allarme, sonoro e visivo, sullo smartphone qualora l’adulto lasciasse la vettura con il bimbo a bordo. 115 € su Amazon 148 € risparmi 33 € Pro Venduto assieme a dispositivo anti abbandono

Poggiatesta regolabile, ISOFIX Contro Nessuno

I dispositivi anti abbandono da abbinare ai seggiolini

Oltre ai seggiolini anti abbandono, in commercio ci sono i dispositivi anti abbandono, che devono essere acquistati a parte e inseriti nel seggiolino. Eccone alcuni da acquistare sempre su Amazon.

1. Tippy Pad

Tippy Pad Un cuscinetto che viene posizionato sotto il seggiolino rileva la presenza del bambino in auto. Tramite l'app viene inviato un primo messaggio di allarme sullo smartphone e se l'adulto non torna all'auto entro 40 secondi partono 2 sms ai numeri di emergenza con geolocalizzazione. 39 € su Amazon 59 € risparmi 20 € Pro Facile da usare

Contro Dipende troppo dal telefono

2. Inglesina Ally Pad

Inglesina Ally Pad Se il conducente si allontana dall'auto avvisa con un allarme visivo e sonoro sullo smartphone, se non c'è risposta invia un sms ai contatti di emergenza preimpostati, con le coordinate. Si adatta dall'ovetto ai seggiolini più grandi, pensato per modelli Inglesina. 43 € su Amazon 69 € risparmi 26 € Pro Facile da usare

Utile Contro Costo elevato

3. Foppapedretti Babyguard

Babyguard Foppapedretti Sistema con sensori integrati rilevano la presenza in auto del bambino. Compatibile con i seggiolini auto Foppapedretti. Si connette all'app e se viene rilevata la presenza in auto del bambino si invia un segnale di allarme al genitore che si sta allontanando dall'auto ed eventualmente agli altri numeri di emergenza impostati, anche se non connessi via bluetooth. 45 € su Amazon Pro Sicuro

Facile da installare Contro Compatibile solo con seggiolini Foppapedretti

4. Chicco Bebècare

Chicco Bebècare Dispositivo che viene agganciato alle cinture del seggiolino oppure dell'auto e se rileva la presenza del bambino in auto quando lo smartphone collegato si allontana dall'auto invia un messaggio di allarme tramite l'app gratuita Bebècare. Se il primo allarme non viene disattivato partono i messaggi di avviso agli altri numeri di emergenza indicati. 25 € su Amazon 39 € risparmi 14 € Pro Economico Contro Non automatico

Solo 15 messaggi gratuiti, poi a pagamento

5. Steelmate dispositivo anti abbandono

Steelmate Baby Bell Dispositivo universale adatto a tutti i tipi di seggiolini, funziona con e senza smartphone e non usa il bluetooth: appena si spegne l'auto viene attivato un segnale di allarme, poi viene inviata anche la conferma di prelievo del bambino anche sul telefono. Se il telefono rimane in auto viene inviato un messaggio con geolocalizzazione ai numeri di emergenza. 29 € su Amazon 69 € risparmi 40 € Pro Automatico

Facile da usare

Funziona con e senza telefono Contro Il telefono va inserito nel dispositivo via usb



6. Bébé confort