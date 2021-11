Dai pensieri più originali a quelli più tecnologici passando per i classici libri dedicati alla paternità, ecco i migliori regali di Natale per futuri papà.

Scopriamo cosa potrà rendere un futuro papà felice di festeggiare le feste natalizie con un regalo dedicato all’arrivo del suo bebè.

Consigliati da noi Regali di Natale per (neo) papà pensati con il cuore Per gli appassionati di musica, di sport e che coltivano i propri personalissimi hobby, vi sveliamo una selezione di 11 regali di Natale per papà ...

Regali di Natale per futuri papà: i libri

Uno dei pensieri più tradizionali, su cui c’è anche un’ampia scelta, è quello del libro: esistono diversi titoli dedicati ai futuri papà. Da quelli medici-psicologici, con consigli su come affrontare l’arrivo del nascituro a quelli su come sostenere la mamma con l’allattamento passando per quelli più divertenti, che in modo scherzoso possono dare indicazioni di come cambierà la vita dei papà dopo il parto.

S. Vecchini, G. Capizzi, Al mio papà Un libricino cartolina con disegni dai colori delicati e di piccole dimensioni, ideale sia come regalo che per strappare una lacrima al papà. 1 € su Amazon

"L'allattamento spiegato ai papà. Il sostegno essenziale per mamma e bambino" L'allattamento non è solo un momento esclusivo tra madre e figlio ma, come spiega il libro "L'allattamento spiegato ai papà" scritto da Alessandro Volta, è anche un sostegno essenziale per il buon proseguimento dell'allattamento stesso. Una lettura discorsiva che entra nel vivo dei sentimenti dei papà con i consigli giusti per sostenere il legame tra madre e neonato. 11 € su Amazon 13 € risparmi 2 €

F. Liera, 100 Consigli Per un Neopapà di una Bimba Il primo anno di vita è molto complicato: questa guida fornisce semplici e chiare perle di saggezza per affrontare ogni momento con consapevolezza 9 € su Amazon 10 € risparmi 1 €

G. Greenberg, J. Hayden, Preparati! Guida pratica per neopapà Con illustrazioni Un libro che svela i segreti della preparazione per diventare un bravo papà e con consigli per affrontare ogni situazione. 13 € su Amazon 14 € risparmi 1 €

Regali di Natale tecnologici per futuri papà

I prodotti tecnologici esercitano da sempre il loro fascino sul genere maschile e, con l’arrivo di un bambino in casa, pensare di regalare al futuro padre una cornice digitale dove poter scaricare tutte le foto ricordo dei primi mesi di vita del bimbo, per non perdersi un solo istante, sarà sicuramente un’idea apprezzata. O, in alternativa, anche una lampada digitale che renderà l’ambiente domestico sereno e rilassante.

Utilissimo anche il baby monitor per sorvegliare il piccolo nella sua culla mentre dorme. In commercio ne esistono di diversi tipi: con i sensori per il sonno, per il respiro, con telecamera, direttamente collegati al cellulare e dotati di musiche rilassanti.

Cornice digitale intelligente Nixplay da 10,1 pollici Una cornice digitale innovativa e originale da regalare per un battesimo, un compleanno o un qualsiasi altro evento. 200 € su Amazon

Condividi foto e video dal cellulare o per email con la cornice

Sensore di movimento accende o spegne la cornice automaticamente

CACAGOO Baby Monitor, Telecamera 360° per Neonati Il miglior modo di festeggiare il Natale è con un regalo pensato per il benessere del bebè: il Baby Monitor CACAGOO è l'ideale per monitorare il sonno e ogni suo movimento, un dono che farà contenta tutta la famiglia. 88 € su Amazon

Visione notturna fino a 3-5 mt di distanza

Schermo WIFI

Disponibile la chiamata HD bidirezionale in tempo reale

Ninne Nanne integrato

Monitoraggio della temperatura e promemoria di allarme intelligente

Buono Regalo Amazon.it - Cofanetto Amazon per Papà Tra i regali più apprezzati dai papà sicuramente non può mancare il cofanetto Amazon con buono regalo: un'idea originale e perfetta per Natale. 30 € su Amazon

Validità di dieci anni a partire dalla data di emissione

Lampada Proiettore Stelle con 15 Modalità di Rotazione Uno dei regali che sarà più apprezzato non solo dai neonati ma anche dal papà e dalla mamma: la lampada proiettore di stelle renderà l'ambiente di casa rilassante e sereno. 35 € su Amazon 37 € risparmi 2 €

15 modalità luce ondulazione rotante a 360°

Ha una funzione Bluetooth e può riprodurre qualsiasi musica

3 rumori bianchi incorporati: suoni di uccelli, ruscelli, onde dell'oceano

Regali di Natale per futuri papà: abbigliamento originale

Un dono sicuramente originale è rappresentato dai capi d’abbigliamento realizzati appositamente per il futuro papà e il bebè. Un esempio sono le T-shirt abbinate con il body del neonato che possono anche essere personalizzate con frasi simpatiche, divertenti, foto o disegni.

Babloo, maglia per futuro papà Papà loading: una maglietta nera, disponibile anche in altri colori, a maniche corte e con scritta che annuncia la futura paternità. 9 € su Amazon 15 € risparmi 6 €

La misura calza perfettamente

Babloo, maglietta per papà Una t-shirt grigia per il papà, dedicata alla figlia, con scritta e cuore rosso. 11 € su Amazon

Buona qualità

Felpa con Cappuccio papà 2021 - Regalo Natale Originale, creativo e confortevole: la felpa con cappuccio dedicata ai futuri papà è il regalo ideale da far trovare sotto l'albero di Natale. Compra su Amazon

Coppia T-shirt e Body Padre e Figlio - Idea Regalo Natale Festeggiare il Natale in allegria e con un pizzico di originalità si può con la T-shirt per papà coordinata al Body del piccolo in arrivo. Compra su Amazon

Body Neonato con manica corta e bottoni a scatto sul cavallo per un facile cambio di pannolini

Disponibile in diverse taglie, colori e stampe Contro Nessuno

Shirtgeil, Coppia Maglie per papà e Figlio-Figlia Set di magliette per papà e figlio o figlia composto da due t-shirt con pizza e spicchio. 29 € su Amazon

Ottimo cotone

Regali di Natale Originali per futuri papà: accessori

E se l’idea migliore fosse un accessorio da indossare, come un bracciale in acciaio con incisione personalizzata, oppure un portachiavi per le chiavi della macchina o di casa? Le idee sono infinite, dalla tazza del super papà per la colazione al marsupio per il neonato: ecco i migliori regali da valutare.

Bracciale da Uomo per papà, con Incisione in Silicone e Acciaio Inox Un bracciale con frase incisa per rimarcare la meraviglia di diventare papà: il regalo che sicuramente il futuro papà apprezzerà moltissimo a Natale. 14 € su Amazon 16 € risparmi 2 €

Con incisione " I Love That You're My Dad"

Con una scatola regalo

Kinderkraft, Marsupio Neonati NINO Caratterizzato da una simpatica trama geometrica e multicolor, questo marsupio si può usare fino ai 20 kg del bambino. C'è inoltre un supporto aggiuntivo per sorreggere la testa. 52 € su Amazon

Le gambe dei neonati restano perfettamente nella posizione a ranocchio, o M

BabyBjörn, Marsupio One Air Questo marsupio è adatto dalla nascita fino ai 15 kg, circa 3 anni, ed è certificato dall'istituto internazionale per la displasia dell'anca in quanto garantisce un buon sostegno del piccolo. 169 € su Amazon

Comodo e confortevole per chi lo indossa

My Custom Style, Cover My Custom Style realizza delle simpatiche e divertenti cover per smartphone dedicate ai papà. Oltre alla versione ispirata ai supereroi, ci sono anche tante altre grafiche. 12 € su Amazon

Buona protezione

Tazza Papà Supereroe Tazza/Mug Idea regalo Natale Originale, simpatica e divertente, accompagnerà le colazioni mattutine dei super papà da Natale e per ogni giorno dell'anno: la tazza super papà sarà perfetta da regalare. 18 € su Amazon

Può essere utilizzata nel forno a microonde

Lavabile in lavastoviglie

Prodotto Made in Italy

