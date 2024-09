Per fortuna, però, le cose stanno lentamente cambiando, e anche il papà viene finalmente visto come agente con un ruolo di primo piano nella crescita, nel mantenimento e nell’educazione dei figli, e non solo come un comprimario che “aiuta” la mamma.

Mentre pian piano si abbandonano anche termini infausti come “mammo”, o modi di dire come “fai il babysitter?”, rimarcando così l’eccezionalità della figura paterna che si occupa pienamente dei figli, sempre più padri desiderano invece essere coinvolti attivamente nell’accudimento dei neonati e prepararsi ad assumere il nuovo ruolo di genitore avendo le idee più chiare rispetto a ciò che andranno ad affrontare.

Per questi motivi la letteratura, negli ultimi anni, sta offrendo una panoramica sempre più ampia sui libri dedicati alla paternità, siano essi manuali che aiutano gli uomini a prepararsi al compito, o storie di rapporti tra padri e figli.

Perché leggere dei libri sulla paternità?

Leggere dei libri sulla paternità è un ‘esperienza stimolante per i futuri padri per ragioni diverse, che non attengono solo alla costruzione di un rapporto con il figlio che sta per arrivare, o con l’acquisizione di “competenze” (che arrivano soprattutto comunque dall’esperienza).

In primis, i libri sulla paternità offrono un ottimo supporto emotivo e psicologico, aiutando a comprendere meglio le sfide emotive legate all’essere padre, dall’ansia per l’arrivo di un figlio ai cambiamenti nella relazione di coppia. I libri forniscono strumenti per affrontare situazioni comuni, come lo stress o l’equilibrio tra lavoro e famiglia.

Diventare padre, inutile negarlo, cambia la vita sotto molti aspetti, e i libri possono preparare meglio a comprendere le varie fasi di sviluppo del bambino e i cambiamenti che avvengono nella propria identità. Molti libri sulla paternità offrono inoltre consigli pratici per la cura del neonato e del bambino. Includono suggerimenti su come gestire il sonno, l’alimentazione, le malattie, e anche come sviluppare una buona relazione con il proprio figlio.

Proprio come viene spesso ricordato alle donne che diventando madri non si smette di essere donne e partner, allo stesso modo essere padre non significa solo occuparsi dei figli, ma anche sostenere la partner. I libri spesso trattano temi come la comunicazione, la divisione dei compiti, e il modo di affrontare insieme le difficoltà genitoriali.

Inutile dire che i libri sulla paternità contribuiscano anche a decostruire quegli stereotipi di genere di cui parlavamo poc’anzi, in cui il ruolo genitoriale principale è demandato alla madre, con gli uomini che hanno solo un ruolo marginale e vengono “premiati” quando svolgono quelli che, di fatti, sono i loro compiti da padre.

Anche dopo il primo periodo di paternità, i libri possono offrire spunti su come continuare a crescere come padre man mano che i figli crescono, e come gestire le nuove sfide (adolescenza, educazione, relazioni); alcuni libri sono scritti da padri che condividono le loro esperienze personali, creando un senso di comunità e offrendo una prospettiva realistica, ma anche incoraggiante.

Manuali sulla paternità

Da uomo a padre: il percorso evolutivo della paternità

A. Pellai, Da uomo a padre: Il percorso emotivo della paternità Un libro dedicato ai papà di oggi, i papà millennial, che sono emotivi e teneri ma presi dai ritmi della vita odierna. 9 € su Amazon Pro Viaggio emotivo scritto in modo semplice e autentico

Ricco di spunti utili Contro Prolisso e molto retorico

Niente panico: come sopravvivere alla paternità

P. Cossa, Niente Panico. Come sopravvivere alla paternità Una guida scritta da un neo-padre ricca di consigli proposta come un diario per poter affrontare i momenti della gravidanza e del post parto. 14 € su Amazon Pro Tenero, ironico e sincero

Ideale anche come regalo per annunciare l'arrivo di un bimbo Contro Troppo banale e infantile

100 consigli per un neopapà di una bimba

F. Liera, 100 Consigli Per un Neopapà di una Bimba Il primo anno di vita è molto complicato: questa guida fornisce semplici e chiare perle di saggezza per affrontare ogni momento con consapevolezza 9 € su Amazon 10 € risparmi 1 € Pro Un libro vero, semplice e pieno di amore

Dimensione tascabile comoda

Ottima idea regalo Contro Nessuno

Preparati! Guida pratica per neopapà

G. Greenberg, J. Hayden, Preparati! Guida pratica per neopapà Con illustrazioni Un libro che svela i segreti della preparazione per diventare un bravo papà e con consigli per affrontare ogni situazione. 13 € su Amazon 14 € risparmi 1 € Pro Un libro per futuri papà e anche per future mamme...

Scritto in maniera simpatica e alla portata di tutti

Sono descritti bene anche i momenti che non si raccontano mai per "vergogna" Contro Nessuno

Il manuale del papà

R. Richter, E. Schäfer, Il manuale del papà Una guida per aiutare l’uomo a essere presente e diventare padre sin dalle prime fasi della gravidanza, stabilendo un contatto con il bambino attraverso il pancione e aiutando la compagna nei preparativi. Non mancano consigli pratici per i primi anni di vita. 16 € su Amazon Pro Ottimo libro per giovani papà alle prime armi

Spiegato in maniera semplice e simpatica Contro Un po' noioso

Libri per giocare insieme

Papà, cucù!

R. Castagna, G. Clima, Papà... cucù! Da 1 anno Un simpatico libricino che ogni papà può leggere al proprio bimbo, già a partire da 1 anno, e che invita il genitore a giocare a bubusettete. Ogni pagina presenta un animale e un buco, all’interno del quale il papà potrà inserire la faccia e trasformarsi di volta in volta. 11 € su Amazon 12 € risparmi 1 € Pro I bambini ci giocano molto

Rafforza ancor di più il legame genitore-figlio

Molto adatto ai più piccoli Contro Nessuno

Si parte, papà!

I. Biemmi, C. Bordoni, Si parte, papà! Cartonato Un libro dedicato ai bimbi che amano giocare e stare in compagnia del proprio papà. Una piccola avventura di viaggio interamente illustrata che fa parte della collana ZeroTre. 12 € su Amazon 13 € risparmi 1 € Pro Formato grande e resistente

Bello come gli altri libri della stessa collana

Stupende le raffigurazioni a colori Contro Nessuno

Storie di padri e figli

Notti in bianco, baci a colazione

M. Bussola, Notti in bianco, baci a colazione La vita quotidiana di un padre raccontata con leggerezza e sincerità, che mette a nudo tutto quello che un genitore fa per stare accanto alla sua bimba. Compra su Amazon

Ti voglio bene, papà!

E. Carle, Ti voglio bene, papà! Età di lettura: 3+ Un libro illustrato ricco di immagini di animali a colori e semplici frasi per infondere affetto, sicurezza e amore nel proprio bimbo. 6 € su Amazon Pro Perfetto per far dire davvero "ti voglio bene, papà"

Adatto a bimbi piccoli e grandi per un momento di coccola e dolcezza

Prezzo giusto Contro Nessuno

Stammi vicino, papà

Soosh, Stammi vicino, papà La storia di una bimba e del suo papà, che la protegge e le dà sicurezza ma anche che gli canta la ninna nanna e le offre numerosi consigli. 14 € su Amazon Pro Raffigurazioni molto belle

Ben fatto con copertina rigida Contro Storia un po' lunga e ripetitiva

Al mio papà

S. Vecchini, G. Capizzi, Al mio papà Un libricino cartolina con disegni dai colori delicati e di piccole dimensioni, ideale sia come regalo che per strappare una lacrima al papà. 1 € su Amazon Pro Possibilità di personalizzare

Ottimo rapporto qualità prezzo

Perfetta idea regalo per la festa del papà, e non solo Contro Nessuno

Libri sui padri e sulla coppia

I papà vengono da Marte, le mamme da Venere