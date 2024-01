Sulla sua pagina Paige Turner spiega come gli uomini “Adorano l'idea di una casa, una moglie e dei figli, ma non sono preparati alla quantità di lavoro necessaria".

“Avere figli è incredibilmente distruttivo per un matrimonio o una relazione”, è da questo concetto che parte la riflessione di una creator su Instagram e TikTok. Sulla sua pagina Paige Turner spiega come sia sempre più forte il gap tra l’idea che si ha di avere un figlio e la quantità di lavoro necessaria per crescerlo e mandare avanti anche tutto il resto, ossia una casa, una famiglia, una carriera. Il gap è ancora più forte ed evidente per gli uomini che, spiega l’influencer, “Adorano l’idea di una casa, una moglie e dei figli, ma non sono preparati alla quantità di lavoro necessaria per avere effettivamente tutte quelle cose, e ora sposano donne che si aspettano un rapporto paritario”.

#millennialmom #workingmom #marriageadvice #thementalloadofmotherhood #fairplay #thementalload #domesticlabor ♬ original sound - Paige @sheisapaigeturner Replying to @Justine’s Camera Roll 📸✨ you can marry a great guy who seems like he will be a great dad on paper, and still find that when you become parents, he does not participate equally in the responsibility and caretaking. Women are prepared our whole lives for the role of becoming a wife and mother. We anticipate the amount of work it’s going to be in the toll will take on us physically, and mentally. Men are not nearly as prepared because the men who came before them did not participate, and therefore men are not expecting their female partners to want them to equally participate. Women these days want a partner and an equitable relationship. We are not just looking for financial providers. Becoming parents is incredibly disruptive to a marriage, but it doesn’t have to be if you do the work in advance #newparents

“Un partner che parteciperà equamente alla casa. – continua Turner – Farà i lavori domestici come i piatti, il bucato e le pulizie e non solo il prato e il cambio dell’olio. Le donne si aspettano un papà che non si limiti a dare ai bambini un bacio sulla testa prima di andare a dormire, ma che conosca effettivamente la routine della buonanotte”.

Secondo la creator, madre di 4 figli, è proprio questo il problema, ossia che le donne ora si aspettano di più da colleghi maschi, cioè che contribuiscano attivamente alla famiglia e a tutto ciò che comporta: “Non ci aspettiamo solo che vadano al lavoro, tornino a casa e ci diano un bacio e un sorriso. Ci aspettiamo che partecipino alla casa. Inoltre, molte di noi ora lavorano con loro e quindi cerchiamo partner alla pari a casa”.

Sfortunatamente, continua a spiegare Paige Turner, alcuni uomini non riescono proprio a gestire questa nuova realtà, dove la parità di genere è (e deve essere) presente, e proprio per questo secondo lei che alcuni matrimoni falliscono. “Credo che il motivo per cui avviene questo è perché la società ha preparato noi donne per questo cambiamento, ma non ha preparato gli uomini”, sottolinea, concludendo: “C’è un sacco di lavoro, loro non sono preparati, è catastrofico per la loro vita”, e per questo motivo che suggerisce di parlare bene prima che i figli arrivino, in modo da avere chiare le aspettative e i desideri di entrambi.