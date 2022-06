Metro da parete per bambini: i più originali e un'idea fai da te

Il metro da parete per bambini è un ottimo strumento per sapere quanto e come crescono i nostri piccoli, ed è un oggetto che diverte anche loro e completa l'arredamento della cameretta.

Tuttavia, non solo i genitori sono curiosi di sapere quanto diventeranno alti i bambini; anche i piccoli infatti sono molto eccitati all’idea di scoprire quanto sono diventati grandi. Per questo, un ottimo suggerimento per monitorare la crescita e far divertire i bambini è acquistare un metro da parete, per misurarli ogni volta che si vuole.

Perché comprare un metro da parete per bambini?

Come detto, il metro da parete è utile per tenere sotto controllo anche a casa la crescita del bambino; generalmente i metri di cui parliamo sono molto colorati, motivo per cui piacciono ai più piccoli. Aspetto non meno importante, essendo realizzati in legno o adesivi, rappresentano anche un ottimo accessorio per completare l’arredamento della cameretta.

Con un metro da parete si può sapere più o meno quanti centimetri prende il bambino senza dover per forza aspettare la successiva visita dal pediatra, e anche i bambini generalmente sono molto curiosi di usarlo.

Le tipologie di metro per bambini

Ci sono diversi tipi di metro da parete per bambini; questi sono i principali.

Metro in tela e legno da appendere al muro

Alcuni metri sono realizzati in legno e vanno appesi al muro; sono un ottimo complemento d’arredo e ovviamente realizzati in fantasie e con disegni che piacciono molto ai bambini.

Metro da parete adesivo rimovibile

Più spesso, però, si usano i metri da parete adesivi rimovibili, che sono piuttosto semplici da applicare e non lasciano residui sul muro o sulle mattonelle una volta tolti. Anche in questo caso ci si può sbizzarrire con le fantasie più diverse, magari seguendo anche quello che è il tema della cameretta del bambino.

Idee per un metro da parete per bambini fai da te

I metri da parete si trovano ovviamente nei negozi, ma può essere un’idea carina anche realizzarne uno a casa completamente fai da te; questo è un suggerimento per farne uno semplice e carino, magari chiedendo proprio l’aiuto dei bambini.

Occorrente

cartone;

molletta per il bucato;

colla vinilica;

righello;

pennarelli colorati;

fogli di carta A4;

forbice o taglierino.

Procedimento

Per prima cosa procuriamoci una scatola di cartone da cui ricavare un rettangolo che sarà la sagoma del nostro metro, alto circa 80 cm e largo 30; dopodiché, decorate il cartone: aiutandovi con la colla foderatelo con i fogli bianchi. Quando la colla sarà asciutta, prendete la riga e posizionatela sul bordo del cartone nel senso della sua altezza, e con un pennarello segnate un trattino, a intervalli di circa 10 cm, usando anche colori diversi. Decorate lo sfondo bianco del metro con i disegni che preferite, animali, alberi, frutti o il personaggio preferito dei cartoni animati; quando il risultato vi soddisferà, prendete un cartoncino e disegnateci sopra qualcosa che vi piaccia o che sia ispirato al disegno fatto in precedenza; ad esempio, se avete disegnato un albero, potete disegnare sul cartoncino degli uccellini o una scimmietta. Dopo aver disegnato ciò che volete, prendete una molletta per stendere il bucato e incollate il cartoncino ritagliato seguendo le forme del disegno e colorato sul lato piatto della molletta, agganciandola poi al metro. Appendete il metro alla parete, a un’altezza di circa 50 cm dal pavimento, scrivendo, partendo dal basso, le varie misure, in corrispondenza delle tacche prima segnate.

Metro da parete per bambini: i più originali da comprare

Questi sono invece alcuni dei metri da parete più divertenti e originali da acquistare su Amazon.

1. ElecMotive Metri da parete per bambini

Articolo originale pubblicato il 6 giugno 2022