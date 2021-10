Prendersi cura dell'igiene del bebè è importante sin dai primi momenti della sua vita. Ecco come deve essere lo shampoo per i neonati e i migliori 5 da acquistare online.

Scopriamo, allora, le caratteristiche che uno shampoo deve assolutamente avere per risultare idoneo all’uso pediatrico, specialmente nel caso in cui debba essere trattata la crosta lattea nel bambino.

Le caratteristiche dello shampoo per neonati

Il lavaggio dei capelli del neonato dovrebbe avvenire massimo due o tre volte alla settimana e con l’uso di uno shampoo delicato o un bagnoschiuma con pH neutro. Un buon prodotto per la cura della cute e dei capelli del bebè deve avere alcune caratteristiche che lo rendono idoneo all’uso sulla pelle delicata del piccolo.

Tra queste:

non deve essere troppo aggressivo per la cute del bimbo, meglio usare uno shampoo naturale. In questo caso ricordate che un prodotto delicato e a base di ingredienti naturali e vegetali non produce una schiuma eccessiva durante il lavaggio. Se ciò accade significa che non è così naturale. Quindi è sempre buona norma leggere attentamente l’ INCI del prodotto (l’etichetta con gli ingredienti) prima di acquistarlo;

Le tipologie di shampoo per neonati

In commercio sono presenti una vasta gamma di shampoo dedicati al benessere della pelle dei più piccoli. Prima di acquistare un qualsiasi prodotto è consigliato sempre valutare il tipo di pelle e di cute del bambino (secca, sensibile, normale).

In base alla tipologia di pelle, si possono trovare soluzioni differenti. Eccole nel dettaglio:

doccia shampoo 2 in 1 : utili perché permettono di lavare anche il corpo del piccolo senza dover acquistare un secondo prodotto;

: utili perché permettono di lavare anche il corpo del piccolo senza dover acquistare un secondo prodotto; shampoo in gel : la formula in gel permette al prodotto di essere usato facilmente e permette meno consumo, grazie all’erogatore antispreco. Deterge delicatamente la pelle sensibile dei bambini rispettando il naturale pH;

: la formula in gel permette al prodotto di essere usato facilmente e permette meno consumo, grazie all’erogatore antispreco. Deterge delicatamente la pelle sensibile dei bambini rispettando il naturale pH; shampoo con estratti di origine vegetale : ideale sin dal primo bagnetto del bebè, questa tipologia di prodotto è indicata anche per i bimbi che presentano ancora la crosta lattea;

: ideale sin dal primo bagnetto del bebè, questa tipologia di prodotto è indicata anche per i bimbi che presentano ancora la crosta lattea; shampoo senza sapone: libero da profumi e altri conservanti è indicato non solo per la pelle dei neonati, ma anche per i neonati con la cute particolarmente sensibile.

Shampoo per neonati e crosta lattea

La crosta lattea può essere non solo fastidiosa, ma anche molto difficile da debellare. Per questo è importante trattare la pelle nel migliore dei modi in questa fase delicata.

Se, infatti, il cuoio capelluto del bebè non è deterso adeguatamente, vi è la possibilità che alcuni microrganismi possano proliferare e causare maggiori infiammazioni. Ecco perché la scelta dello shampoo è importante, soprattutto in questi casi.

Per detergere la testa del bebè al meglio è buona regola optare per un olio-shampoo bifasico, che rispetti il film idrolipidico del cuoio capelluto, procedendo in questo modo:

usate la fase lipidica direttamente sulla zona interessata della testa del neonato, massaggiando delicatamente per qualche minuto;

direttamente sulla zona interessata della testa del neonato, massaggiando delicatamente per qualche minuto; usate la fase schiumogena direttamente sul cuoio capelluto con un po’ d’acqua per detergere delicatamente;

direttamente sul cuoio capelluto con un po’ d’acqua per detergere delicatamente; risciacquate e asciugate senza rimuovere le croste, per evitare che staccandosi inneschino un ulteriore incremento della produzione di sebo.

I migliori shampoo per neonati

Weleda Calendula Shampoo Corpo e Capelli Neonato Una coccola di morbidezza per i capelli delicati del neonato. Lo Shampoo alla Calendula della Weleda rispetta l'ambiente e il benessere del cuoio capelluto. Composto solo da ingredienti di origine naturale, Weleda Calendula Shampoo è indicato sin dai primi giorni di vita del bebè. 5 € su Amazon Pro Composto dall'estratto di calendula è delicato sul cuoio capelluto

Usato anche per detergere la pelle del neonato

Ingredienti solo di origine naturale 100%

Non brucia a contatto con gli occhi Contro Nessuno

Mustela, Shampoo Dolce Uno shampoo delicato e leggero, questo di Mustela, adatto ai bambini molto piccoli. Il formato del flacone, facilmente impugnabile, contiene 500 ml di prodotto. 13 € su Amazon Pro Dura molto

Pulisce e idrata la cute

La schiuma non è eccessiva e non brucia gli occhi Contro Nessuno

Babygella Bagno Delicato Neonati Un detergente delicato che si prende cura del benessere del neonato: Babygella Bagno Delicato è la coccola che ogni bambino dovrebbe ricevere sulla sua pelle. 4 € su Amazon Pro Dermatologicamente testato

Ideale anche per l'igiene quotidiana nel momento del cambio del pannolino

Delicata azione detergente ed emolliente

Rispetta il pH fisiologico della pelle

Senza parabeni e allegeni

Pratico dosatore anti-spreco

Contro Nessuno

Chicco Baby Moments Bagnoshampoo, 750 ml Prendersi cura della cute dei più piccoli è indispensabile sin dai primi giorni di vita del bebè, il bagnoshampoo della Chicco Baby Moments è il prodotto ideale per i capelli e il corpo dei più piccini. 9 € su Amazon Pro Formula delicata senza lacrime non irrita gli occhi

Con estratti di calendula

Senza parabeni, SLS o SLES. Senza alcool e coloranti

Da +0 mesi

Ipoallergenico e clinicamente testato su pelli sensibili Contro Nessuno