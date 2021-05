Igiene del bebè, i migliori set bagnetto per neonato (perfetti anche da regalare)

Comodi, pratici e indispensabili in casa e in viaggio: i set per il bagnetto del neonato sono utilissimi per i genitori e ottime idee regalo per i bebè. Ecco i migliori da acquistare.

È un’idea regalo perfetta per il bebè poiché il set per il bagnetto, dedicato alla prima infanzia, garantisce una corretta igiene neonatale. Scopriamo come è composto, quali sono i migliori set disponibili online e le caratteristiche da osservare prima dell’acquisto.

Set bagnetto neonato: a cosa serve?

Un buon set bagnetto neonato accompagna la crescita del bambino dal momento della sua nascita e per i primi anni di vita. Principalmente è usato per prendersi cura dell’igiene e della pulizia del bebè nel momento del bagnetto.

È proprio nella fase di preparazione del bagnetto che i genitori dovranno avere tutto a portata di mano: dall’accappatoio al bagnoschiuma specifico per il bebè, tutti i prodotti e gli accessori utili dovranno permettere alla mamma o al papà di non allontanarsi dal bimbo. Il set o kit bagnetto nasce anche per tale scopo, rendere il momento del bagno più sicuro e sereno avendo accanto a sé tutto l’occorrente.

Da cosa è composto un set bagnetto neonato

In commercio esistono diversi set pensati per il bagnetto del neonato, dai classici con shampoo e bagnoschiuma delicati a quelli più completi contenente anche giochi per il divertimento del bebè. Solitamente il tutto è contenuto all’interno di un pratico contenitore, perfetto anche per chi viaggia spesso.

Il kit bagnetto neonato sarà, quindi, composto con:

bagnoschiuma e shampoo rigorosamente dedicati alla pelle e al cuoio capelluto delicato del bebè. I prodotti devono avere un pH neutro, essere composti da elementi naturali e contenere la dicitura “no lacrime”;

rigorosamente dedicati alla pelle e al cuoio capelluto delicato del bebè. I prodotti devono avere un pH neutro, essere composti da elementi naturali e contenere la dicitura “no lacrime”; termometro per vaschetta per regolare e mantenere la giusta temperatura dell’acqua;

per regolare e mantenere la giusta temperatura dell’acqua; spugna di origine vegetale, pensata esclusivamente per il miglior comfort del neonato;

di origine vegetale, pensata esclusivamente per il miglior comfort del neonato; accappatoio o telo per neonato in tessuto di cotone di alta qualità;

in tessuto di cotone di alta qualità; olio massaggio e/o crema post bagnetto;

post bagnetto; pasta cambio lenitiva e anti-arrossamento;

lenitiva e anti-arrossamento; spazzola per capelli dalle setole morbide;

dalle setole morbide; giochini in plastica galleggianti adatti all’età del neonato (opzionali);

galleggianti adatti all’età del neonato (opzionali); vaschetta per il bagnetto con eventuale inserto riduttore (opzionale);

con eventuale inserto riduttore (opzionale); set manicure.

Set bagnetto neonato: caratteristiche e sicurezza

Tutti i prodotti dedicati all’igiene del neonato devono essere realizzati con ingredienti di origine naturale. Per questo motivo è importante prestare particolare attenzione all’INCI di ogni prodotto; è essenziale che essi siano privi di tensioattivi schiumogeni e profumi che possono irritare la pelle del bimbo.

Inoltre, controllare che non siano presenti coloranti chimici, conservanti, parabeni e derivati del petrolio, poiché questi ingredienti aggressivi tendono a seccare o irritare la cute non lasciando l’epidermide libera di respirare.

Per ciò che riguarda la vaschetta per il bagnetto e i giochini, assicurarsi che questi siano realizzati con materiali atossici e conformi alle normative dell’UE. I giochi per il bagnetto dovranno, inoltre, essere adatti all’età del bebè e non avere parti spigolose o che possono facilmente staccarsi.

Set bagnetto neonato: i migliori online

A seconda dell’uso che i genitori ne faranno, in commercio esistono diversi kit pensati per il bagnetto del neonato, da quelli da viaggio a quelli per la quotidianità in casa. Di seguito, abbiamo selezionato i migliori set da poter acquistare online.

Chicco, Set Igiene per Cura dei Bambini Da Chicco un simpatico set con astuccio, che si srotola e diventa un portaoggetti, che comprende un divertente termometro da bagno con pesciolino galleggiante, forbicine, spazzola, pettine e spugna per il bagnetto. 23 € su Amazon 29 € risparmi 6 € Pro Poterlo appendere è molto comodo

Il set è molto carino

Tutti gli oggetti presenti nell’astuccio sono di ottima qualità Contro Nessuno

Mustela, Set per il bagnetto del neonato - borsa, zaino fasciatoio In questa pratica borsa-zaino di Mustela sono contenuti tutti i prodotti necessari per prendersi cura dell’igiene del proprio bambino, tra cui detergenti, creme e salviettine. 26 € su Amazon 39 € risparmi 13 € Pro Ottimo prezzo

Zaino spazioso e dotato di diversi scomparti

Contiene: detergente delicato, pasta cambio, fluido detergente liquido, salviette multiuso, hydra creme viso Contro Le cuciture non sembrano molto solide

Nuvita, Set per la Cura del Bambino Il piccolo set di Nuvita, disponibile in diversi colori, contiene pochi strumenti ma tutti utili per il neonato, dalla spazzola al pettine, dalle forbici al tagliaunghie. 11 € su Amazon 19 € risparmi 8 € Pro La spazzola ha setole morbidissime

Il tagliaunghie ha anche un prolungamento dell'impugnatura molto comodo

Pratico, comodo e perfetto per andare in giro Contro Nessuno

Chicco Baby Moments Beauty All-You-Need Cofanetto Regalo, Bimbo, Blu Un beauty case in morbido cotone piquet con maniglia e tasche interne racchiude il necessario per coccolare il piccolo durante e dopo il bagnetto. 28 € su Amazon Pro Beauty case in morbido cotone

Acqua di Colonia

Bagno delicato corpo e capelli

Crema corpo

Spazzola e pettine (azzurro o rosa) Contro Nessuno