Bagnoschiuma neonato, le caratteristiche che deve avere per una scelta informata

Usato tutti i giorni, il bagnoschiuma per il bagnetto del bebè deve essere scelto dai genitori sulla base degli ingredienti che vanno a comporre il prodotto. Ecco che diviene importante saper scegliere il bagnoschiuma migliore distinguendo tra quelli che al loro interno hanno ingredienti nocivi per la cute del bimbo e quelli che invece risultano idonei.

Le caratteristiche dei bagnoschiuma per neonato

Nel panorama dei prodotti dedicati all’igiene del neonato, il bagnoschiuma è uno degli articoli più importanti poiché impiegato quotidianamente per la pulizia della pelle del piccolo.

Un bagnoschiuma che si rispetti deve essere:

delicato;

anallergico;

testato dermatologicamente;

privo di sostanze irritanti per la pelle del neonato;

composto con ingredienti di origine naturale (meglio ancora se etichettati “Bio”);

senza parabeni;

privo di profumazione;

senza sapone (ideale per la pelle dalla nascita sino ai 6 mesi);

senza alcol;

oli praffinici.

Per orientarsi verso la scelta giusta, il punto di riferimento rimane sempre saper leggere l’INCI: ovvero gli ingredienti che compongono un prodotto in vendita. Questi ingredienti sono indicati in ordine decrescente di peso e con indicazioni riguardo alle precauzioni.

In più, la scritta sull’etichetta: “testato allergicamente” indica che il prodotto non contiene metalli pesanti, e dunque una maggiora garanzia di affidabilità. Altra caratteristica altrettanto importante che un bagnoschiuma per il neonato deve possedere è avere un pH leggermente acido, in tal modo si rispetta il valore fisiologico della pelle.

Un piccolo trucco per valutare la qualità di un bagnoschiuma è la quantità di schiuma che esso produce nell’acqua durante il bagnetto: maggiore sarà la schiuma prodotta, minore sarà la qualità del bagnoschiuma.

Bagnoschiuma neonato: a cosa fare attenzione?

Rispetto al passato, oggi in Italia i prodotti dedicati alla detersione e alla pulizia dei più piccoli vengono valutati con maggiore precisione. Infatti, con l’entrata in vigore del Regolamento europeo sui prodotti cosmetici dal 2009 sono state messe al bando più di 1300 sostanze dagli effetti allergizzanti, tossici o cancerogeni come cromo, arsenico, piombo, cloro, mercurio, nicotina, cloroformio, nichel.

Inoltre, nella scelta del prodotto un’ulteriore attenzione va riposta nei bagnoschiuma che non contengano:

componenti tensioattivi SLS e SLES;

derivati del petrolio;

emulsionanti;

solventi sintetici;

addensanti;

derivati del silicone;

profumi sintetici;

coloranti.

Bagnoschiuma neonato: i migliori 5

In commercio esistono diversi prodotti dedicati all’igiene del neonato. Questa vasta scelta potrebbe risultare per i genitori fuorviante e orientare gli acquisti verso l’offerta del momento o i marchi che si ritengono migliori senza, però, prestare attenzione all’INCI del prodotto.

In tal caso, il risultato potrebbe essere scegliere un bagnoschiuma non adeguato alla pelle delicata del piccolo. Per fare un po’ di chiarezza, abbiamo selezionato 5 tra i migliori prodotti disponibili online per il benessere del neonato.

Babygella Bagno Delicato Neonati Un detergente delicato che si prende cura del benessere del neonato: Babygella Bagno Delicato è la coccola che ogni bambino dovrebbe ricevere sulla sua pelle. 4 € su Amazon Pro Dermatologicamente testato

Ideale anche per l'igiene quotidiana nel momento del cambio del pannolino

Delicata azione detergente ed emolliente

Rispetta il pH fisiologico della pelle

Senza parabeni e allegeni

Pratico dosatore anti-spreco

Contro Nessuno

Mustela – Gel doccia dolce per neonati Una dolce carezza quotidiana per il bebè: il gel doccia Mustella è il bagnoschiuma che accompagnerà il bagnetto del neonato delicatamente rispettando il naturale pH della pelle. 25 € su Amazon Pro Detergente delicato per corpo e capelli

Ipoallergenico, clinicamente testato

Senza parabeni, ftalati, fenossietanolo

Adatto fin dalla nascita Contro Nessuno

Aveeno Baby Bagno e Doccia Schiuma Delicato per Neonati e Bambini Una sensazione di delicatezza sulla pelle racchiusa nel bagnoschiuma delicato Aveeno Baby: un prodotto per l'igiene del neonato naturale e rispettoso della pelle. 8 € su Amazon Pro Adatto a pelli sensibili e delicate

Deterge delicatamente

Con Avena Colloidale Prebiotica, Aloe e Camomilla

Formula ad elevata tollerabilità

Delicata fragranza di camomilla e avena

Dermatologicamente testato

Ideale anche per l'igiene quotidiana nel momento del cambio del pannolino Contro Nessuno

Euphidra, Amidomio Dermo Detergente Il detergente Amidomio di Euphidra è a base di amido di riso, delicato ed emolliente per la pelle del neonato e del bambino piccolo. Indicato da 0 a 5 anni, presenta un gradevole profumo leggero e un flacone da 500 ml con pratico dosatore. 6 € su Amazon 9 € risparmi 3 € Pro Prezzo ottimo

Flacone pratico e comodo

Delicatissimo sulla pelle dei bambini Contro Nessuno