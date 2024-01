Per garantire un bagnetto fatto veramente ad hoc, naturalmente, occorre attrezzarsi nel modo migliore. Come? Ci sono accessori e prodotti che non possono mai mancare nella routine del bagnetto di un bebè, dalla succitata vaschetta fino a spugne e, ovviamente, giocattoli, per far divertire il piccolino mentre i genitori lo insaponano e lo lavano.

Neonato (0-1 anno) Quanto spesso si deve fare il bagnetto a un neonato? Fare il bagnetto a un neonato richiede massima attenzione, ma quando e come va effettuato? Ecco tutti i consigli per un lavaggio in totale sicurezza.

Se siete in quella fase in cui ancora dovete organizzare tutto il necessaire per il bagnetto del vostro bebé, qui di seguito troverete gli accessori per il bagnetto dei neonati davvero indispensabili e alcuni suggerimenti per orientare i vostri acquisti su Amazon.

1. Vaschetta per neonati

La vaschetta è uno strumento indispensabile per lavare il neonato. Dopo la caduta del cordone ombelicale (moncone), si può procedere al bagnetto, che, ricordiamo, dovrà durare circa 5-10 minuti, andrà fatto di sera, dopo la poppata e prima della nanna.

Per farlo al meglio serve un giusto supporto, ed ecco che entra in gioco la vaschetta per il bagnetto del neonato. Ne esistono diverse, pensate per garantire il giusto sostegno e per alzare il collo del piccolo. Alcune sono persino dotate di riduttore per i primissimi mesi, altre, invece, sono pieghevoli, per occupare il minor spazio possibile una volta terminate le operazioni, e altre ancora, infine, sono pensate appositamente per le docce.

HOMCOM vaschetta pieghevole

HOMCOM Vaschetta Bagnetto Pieghevole La vaschetta HOMCOM ha il design curvato ed ergonomico che la rende confortevole per i tuoi bambini, mentre le dimensioni compatte, unite al design pieghevole, la rendono facile da riporre quando non la usi. 69 € su Amazon 75 € risparmi 6 € Pro I piedini antiscivolo evitano che il bagnetto per neonati si sposti mentre lo si usa

La vaschetta è dotata di una seggiolino su cui sedersi durante il bagnetto Contro Nessuno

Vaschetta bagno Foppapedretti

Foppapedretti Vaschetta Bagnetto per Bimbo Vaschetta colorata utilizzabile dalla nascita fino a 15 kg. Si può chiudere e appendere nella doccia ed è dotata di tappo termosensibile che indica quando l’acqua è troppo calda e quando, invece, è a una temperatura ottimale. Piace alle mamme perché è leggera e facile da trasportare, oltre che utilizzabile sia in vasca che in doccia. 29 € su Amazon 55 € risparmi 26 € Pro Utilizzabile fino a 15 kg

Si può appendere in doccia Contro Nessuno

OKBABY Oplà per la doccia

Okbaby, Oplà Per la doccia La vaschetta Oplà è un’utile soluzione per chi desidera una proposta per la vasca ma che si può usare anche all’aperto. Ha la seduta ergonomica e un pratico tappo per lo svuotamento. 26 € su Amazon Pro La seduta è sicura

La plastica è morbida ma resistente Contro Non adatta a tutte le docce

2. Termometro

L’acqua per il bagnetto non deve essere né troppo calda né eccessivamente fredda; la temperatura giusta è approssimativamente di 37°, più o meno la stessa del corpo del bambino. Per regolare la temperatura al momento del bagnetto è quindi fondamentale dotarsi di un termometro.

Babyono, termometro da bagno

Babyono, Termometro da Bagno per Bambini Vari formati e colori per il termometro tradizionale di Babyono, che galleggia e consentirà di verificare sempre la temperatura dell’acqua. 4 € su Amazon 5 € risparmi 1 € Pro Il termometro funziona benissimo ed è particolarmente carino

Occupa poco spazio

I colori sono tenui e belli e la temperatura è segnalata velocemente. Contro Nessuno

Nuby – Termometro da bagno per bambini a forma di pinguino

Nuby - Termometro da bagno per bambini a forma di pinguino Questo simpatico termometro con design a pinguino funziona sia in bagno che nella stanza dei bambini, ed è al 100% privo di BPA. Lo schermo ha un display a cristalli liquidi di facile lettura, e la luce lampeggia in rosso quando l'acqua è troppo calda. 13 € su Amazon Pro Privo di BPA

Funzionamento facile Contro Nessuno

3. Bagnoschiuma

Per fare il bagnetto bisogna utilizzare un detergente delicato e adatto per la pelle sensibile dei più piccoli. In genere sulle etichette di questi prodotti sono riportate varie caratteristiche: ipoallergenico, emolliente, idratante e lenitivo.

Altra cosa fondamentale, questa tipologia di detergente non brucia gli occhi, quindi non dà alcun fastidio al piccolo. Per essere sicuri di utilizzare qualcosa che non infastidisca o crei reazioni fastidiose sulla pelle dei piccoli potete optare per dei prodotti biologici, realizzati con ingredienti naturali e certificati.

Shopping Bagnoschiuma neonato, le caratteristiche che deve avere per una scelta informata Il bagnoschiuma è un prodotto fondamentale per la corretta igiene del neonato: ecco gli ingredienti a cui prestare attenzione prima dell'acquisto ...

Detergente Helan linea Bio

Helan, Linea Bimbi BIO, Gel Detergente Delicato, Bagnoschiuma e Shampoo HELAN ha preferito alle forme di shampoo e bagnoschiuma un unico prodotto per viso, corpo e capelli, realizzato con tensioattivi di derivazione vegetale ottenuti da sostanze zuccherine, arricchite dalle proteine di Mandorle dolci e dagli estratti di fiori di Calendula e Camomilla. 9 € su Amazon 11 € risparmi 2 € Pro Ideale per lavaggi frequenti

Prodotti naturali Contro Nessuno

HiPP Baby Care bagnoschiuma delicato

HiPP Baby Care - Happy Bagnetto, Bagnoschiuma per Bambini Il bagnoschiuma HiPP deterge dolcemente la pelle sensibile del tuo bambino e di tutta la famiglia ed è ideale per un bagnetto divertente grazie al colorante alimentare delicato e sicuro che colora leggermente l'acqua di blu. La nuova formula con pH neutro ancora più delicata senza parabeni, siliconi, oli minerali e senza sapone evita il bruciore agli occhi 11 € su Amazon Pro Nuova formula con pH neutro ancora più delicata senza parabeni, siliconi, oli minerali e senza sapone

Colora leggermente l'acqua di blu Contro Nessuno

Aveeno Baby Daily Care Bagno E Doccia Schiuma Delicato Per Bambini

Aveeno Baby Daily Care Bagno E Doccia Schiuma Delicato Per Bambini Questo bagnoschiuma Aveeno Baby deterge delicatamente, lasciando la pelle delicata e sensibile dei bambini morbida e piacevolmente idratata grazie ai suoi ingredienti naturali derivati dall'avena. La sua formula delicata è ideata specificatamente per preservare la barriera protettiva e il microbioma della pelle dei bambini senza sconvolgere il PH naturale. 10 € su Amazon 12 € risparmi 2 € Pro Composto principalmente da avena di alta qualità accuratamente selezionata

Delicato Contro Nessuno

4. Shampoo

Le stesse caratteristiche dei detergenti devono essere contenute anche negli shampoo usati per bambini, tenuto conto che per lavare i loro capelli, finissimi e corti, non serve utilizzare molto prodotto. Anche in questo caso non devono essere aggressivi e schiumogeni, essere privi di parabeni e meglio se biologici.

Shampoo Mustela

Mustela, Shampoo Dolce Uno shampoo delicato e leggero, questo di Mustela, adatto ai bambini molto piccoli. Il formato del flacone, facilmente impugnabile, contiene 500 ml di prodotto. 13 € su Amazon Pro Dura molto

Pulisce e idrata la cute

La schiuma non è eccessiva e non brucia gli occhi Contro Nessuno

Johnson’s Baby Shampoo

Johnson's Baby Shampoo Il packaging di Johnson's Baby è pensato per essere ricaricato, riciclabile al 100% e diminuisce il consumo di plastica del 90%. Lo shampoo neutro con 95% di ingredienti naturali è testato da pediatri e dermatologi per detergere delicatamente i capelli e il cuoio capelluto sensibile. 4 € su Amazon Pro Eco-ricarica

Delicato Contro Nessuno

5. Spugna

Alcuni genitori mettono il sapone sulle mani e in questo modo lavano il bambino, altri, invece, preferiscono utilizzare la spugna, perché in questo modo è sufficiente versarvi sopra poche gocce di detergente per lavare alla perfezione tutto il corpo del piccolino.

Le migliori, in questo senso, sono le spugne di mare naturali, che una volta bagnate sono molto morbide e gradevoli sulla pelle, proprio come una carezza.

myHomeBody La spugna Konjac

myHomeBody La spugna Konjac Le Spugne Konjac son perfette per il bagnetto dei bambini in quanto sono del tutto naturali e vegetali, come radice della pianta del Konjac, biodegradabile e compostabile, curcuma, argilla Rosa e Konjac puro. La stellina, la coccinella e la farfalle piaceranno a tutti i bambini, dai neonati ai bambini ed a quelli più grand 15 € su Amazon Pro Con ingredienti naturali e vegetali

Compostabili Contro Dopo qualche utilizzo cominceranno a disintegrarsi a causa dei materiali che le compongono

Chicco Spugna Ultra Assorbente

Chicco Spugna Ultra Assorbente La spugna Chicco in pura cellulosa naturale ha un'elevata capacità di assorbire l'acqua ed è delicata e morbida sulla pelle dei bambini. 7 € su Amazon 8 € risparmi 1 € Pro Realizzata in pura cellulosa naturale

Elevata capacità di assorbire l'acqua Contro Nessuno

6. Giocattoli

Per tranquillizzare il bambino e metterlo a proprio agio si possono utilizzare dei giochi, siano essi dei pupazzetti oppure dei libri pensati apposta per il mometno del bagnetto, in plastica, che si colorano a contatto con l’acqua. In questo modo i minuti del bagnetto trascorreranno in modo davvero piacevole.

MOOKLIN ROAM Giocattoli da Bagnetto per Bambini

MOOKLIN ROAM Giocattoli da Bagnetto per Bambini Questi simpatici pupazzetti sono realizzati in gomma di alta qualità, con materiale non tossico, privo di BPA e certificato CE. Hanno dimensioni e morbidezza perfette per essere catturati dai più piccoli e aiutano il bambino a sviluppare la motricità fine. 7 € su Amazon 9 € risparmi 2 € Pro Materiale in gomma di alta qualità, non tossico, privo di BPA e certificato CE.

Dopo l'uso non rimane acqua all'interno Contro Per i bambini dai 12 mesi in su

Reer MyHappyBath Book – Libro da bagno magico con cambio di colore e funzione sonoro

Reer MyHappyBath Book - Libro da bagno magico con cambio di colore e funzione sonoro Questo simpatico libro è pensato apposta per il bagnetto dei piccolini, con illustrazioni colorate del mondo sottomarino su 8 pagine e motivi che cambiano colore in acqua. Ha anche una funzione sonora per un maggiore divertimento durante il bagno, ed è morbido al tatto per i bambini. 5 € su Amazon Pro I motivi cambiano colore in acqua

Con funzione sonora per un maggiore divertimento Contro Nessuno

7. Telo accappatoio o poncho

Più che di un vero e proprio accappatoio, come quello degli adulti, che generalmente si utilizza dopo i 18 mesi, si parla di telo quadro. Infatti, si presenta come un asciugamano di spugna dalla forma quadrata con un angolo caratterizzato da una tasca, che funge da cappuccio. In alternativa, molti genitori utilizzano il poncho, che avvolge alla perfezione il corpo del bambino.

Urban Kanga Accappatoio Neonato con Cappuccio

Urban Kanga Accappatoio Neonato con Cappuccio È un morbido asciugamano neonato da bagno in spugna e mussole cotone con cappuccio, double face, realizzato in spugna assorbente di alta qualità e cotone mussola. Compra su Amazon Pro Double face

In mussola Contro Nessuno

Morgenstern Poncho da Bagno Neonati con Ricamo Procione Crema