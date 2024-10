Dalla settimana successiva, prosegue nella spiegazione il portale WebMD, la melanina inizia ad aggiungere colore ai capelli. Scopo di questa peluria, che si sviluppa anche in altre parti del corpo, è quello di offrire al feto una protezione mantenendolo caldo durante il suo sviluppo.

Eppure alla nascita non tutti i bambini hanno la stessa quantità di capelli e dopo alcuni mesi molti si sperimenta una loro caduta. Perché questo avviene? Come cambiano i capelli dei neonati? E come vanno gestiti?

Perché alcuni neonati nascono con i capelli e altri no?

Il processo di produzione dei capelli, spiega la Società Italiana di Tricologia (SITRI), si compone di tre fasi: anagen, catagen e telogen che durano rispettivamente circa 1000 giorni, 19 giorni e 100 giorni. A incidere sulla durata di queste fasi ci sono diversi fattori, sia genetici che ormonali.

Molto semplicemente, quando il neonato nasce i suoi capelli si trovano nella fase di crescita (anagen) ed è il motivo per cui a seconda di quando si partorisce un bambino ha più capelli rispetto a un altro.

La perdita dei capelli nei neonati

Circa il 30% dei neonati a termine, spiega la Cleveland Clinic, nasce con un po’ di lanugine e questa è maggiore se il bambino nasce pretermine. La lanugine tende a cadere, infatti, nelle ultime otto settimane di gravidanza.

Nei primi mesi di vita si assiste a un rapido cambiamento dei capelli dei neonati, per cui anche quelli nati con una chioma abbondante possono ritrovarsi nel giro di poche settimane a essere completamente (o quasi) privi di capelli.

Tra i fattori principali che regolano le fasi di crescita dei capelli ci sono gli ormoni. Durante la vita intrauterina il feto riceve una maggiore quantità di ormoni dall’organismo materno; dopo la nascita non li riceve più e questo cambiamento provoca l’arresto della crescita e la conseguente caduta.

Spesso questo passaggio provoca la comparsa di chiazze sulla testa del neonato, con i nuovi capelli che il più delle volte hanno sia un colore che una consistenza diversi rispetto a quelli avuti al momento della nascita.

Tanto il colore quanto la consistenza sono poi l’effetto di interazioni genetiche per cui è difficile stabilire prima della nascita come saranno i capelli del neonato. Il tipo dei capelli del bambino non dipende direttamente da quello dei genitori, per cui può capitare che un neonato abbia i capelli scuri o rossi anche se i suoi genitori li hanno entrambi biondi o nascere con i capelli lisci e poi ritrovarseli ricci.

Discorso diverso, invece, nel caso in cui ci fossero zone del cranio prive di capelli caratterizzate da margini netti e ben definiti. Potrebbe infatti trattarsi di alopecia e in modo particolare di alopecia aerata che può essere un indicatore di diverse condizioni come il diabete mellito di tipo 1, la celiachia o la Sindrome di Down.

Le caratteristiche del vello fetale

La lanugo fetale (lanugine o vello fetale) è caratterizzata da peli morbidi e sottili che possono crescere su ogni parte del corpo a eccezione dei palmi delle mani, delle piante dei piedi, delle labbra, delle unghie e dei genitali mentre è maggiore sulle spalle, sulla schiena e sulla parte bassa della colonna vertebrale (coccige).

Quando crescono i capelli veri?

Dopo la nascita, spiega la Società Italiana di Tricologia, sono presenti due tipi di peli: quelli adulti e quelli vellus. I primi sono grossi, lunghi e colorati e si sviluppano a livello del cuoio capelluto, del pube, delle ascelle, sul tronco e sugli arti e sul mento per i maschi. I vellus, invece, assomigliano alla lanugo fetale e sono più sottili e piccoli (non sono più lunghi di 2 centimetri) rispetto ai peli adulti e sono poco colorati (o del tutto privi di colore) e sono presenti su tutto il corpo.

Dopo la nascita la lanugine viene rimpiazzata dai peli adulti e dai veri capelli che diventeranno con il passare del tempo sempre più lunghi e più grossi. A incidere sull’evoluzione dei capelli contribuisce l’ormone della crescita detto somatotropo.

Come lavare e trattare i capelli dei neonati

La presenza della lanugine alla nascita non è il segno di un problema e nell’arco di poche settimane dovrebbe scomparire per poi lasciare posto alla crescita dei veri capelli.

Il primo elemento da considerare è che i capelli non vanno tagliati per favorirne la crescita o per renderli più forti. Si può decidere di farlo per ragioni estetiche e, soprattutto, per evitare che il neonato sudi eccessivamente durante l’estate o per migliorare la vista nel caso in cui fossero più lunghi sulla fronte davanti agli occhi.

Per quel che riguarda l’igiene, invece, l’indicazione è di lavarli almeno un paio di volte la settimana prestando attenzione a intervenire delicatamente. La pelle dei neonati è molto delicata e strofinare in maniera energica o per troppo tempo rischia di privare i capelli degli oli naturali e di seccarli e renderli crespi.

Quando si lavano i capelli dei neonati meglio utilizzare uno shampoo adeguato (magari di quelli antilacrime) evitando il ricorso a oli e lozioni che rendono il cuoio capelluto ancora più secco.

La presenza di chiazze unte, crostose o squamose non deve allarmare; è la crosta lattea le cui scaglie si staccano da sole o ricorrendo a una spazzola per bambini da utilizzare durante il bagnetto.

Molta attenzione va infine riservata ai bambini con dermatite. Nei neonati con dermatite atopica (o altre forme di infiammazione della pelle) è preferibile utilizza soluzioni detergenti a base di amido di rido ed evitare di far stare il bambino troppo tempo in acqua (non più di tre minuti) in quanto vi è il rischio di favorire l’insorgenza di irritazioni e arrossamenti.