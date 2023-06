Spazzole bambini, quali scegliere per la cura dei capelli dei più piccoli

Bisogna iniziare a prendersi cura del cuoio capelluto, in particolar modo, fin da quando sono neonati, prendendo le giuste accortezze per far sì che i capelli crescano sani e robusti.

Ci sono alcuni accorgimenti, “regole” e suggerimenti che è bene seguire e insegnare ai bambini, dalla frequenza dei lavaggi, fino alla temperatura dell’acqua, senza trascurare ovviamente la scelta di shampoo e di accessori, come pettini e spazzole per bambini, per districare i capelli.

La cura dei capelli nei bambini

Come prima regola è indispensabile ricordarsi che nei bambini, specie in quelli più piccoli, va usata la massima delicatezza, facendo attenzione a scegliere i prodotti più adatti al loro tipo di capello, che siano delicati ma allo stesso tempo efficaci.

In secondo luogo si deve prestare massima attenzione all’igiene del cuoio capelluto, mantenendolo sempre pulito: questa è la vera chiave per far crescere capelli sani.

A dispetto di quanto si possa pensare, però, ciò non significa lavare costantemente i capelli, anzi: il lavaggio dei capelli deve essere programmato in base all’età, al tipo di capello e alle attività praticate, specie nel caso di sport.

Esagerare con la pulizia, infatti, esattamente come non è indicato per gli adulti, fa male anche ai bambini; se i neonati non hanno particolari esigenze di igiene, man mano che il bimbo cresce e le sue abitudini cambiano, anche la routine dei lavaggi naturalmente si modificherà, adattandosi al nuovo tipo di vita.

In generale 3 volte a settimana sono sufficienti, ma i bambini che trascorrono molto tempo all’aria aperta, o quelli particolarmente attivi, potrebbero necessitare di un lavaggio in più.

Indicativamente si consiglia di seguire l’abitudine dei giorni alterni per dare alla cute il tempo necessario per respirare. L’eccezione è rappresentata dal bagno in piscina, dopo il quale i capelli vanno sempre lavati, visto che il cuoio capelluto delicato non ama il cloro.

Dopo averli lavati, i capelli vanno avvolti con un asciugamano per togliere l’acqua in eccesso, ma non devono essere strofinati con troppa energia, perché c’è il rischio di indebolirli, spezzarli o danneggiarli. Molto meglio tamponarli partendo dalla radice fino alle punte, per poi pettinarli con un pettine a denti larghi.

In caso di uso del phon, si consiglia di tenerlo a una distanza di almeno 15 cm, in modo da non bruciare i capelli, partendo prima dal cuoio capelluto, per poi arrivare alle lunghezze.

Una delle più importanti abitudini da imparare fin da piccoli è quella di pettinare i capelli; ma per farlo, meglio un pettine o una spazzola?

Spazzola o pettine?

Pettinare i capelli aiuta a evitare che impurità e polveri si depositino sui capelli, impedendo alla cute di respirare correttamente. In generale i pettini a denti larghi sono i più indicati per pettinare i capelli dei bambini, anche quando si usa il balsamo, ma in generale in pettini e spazzole la cosa importante è la funzionalità: le loro dimensioni sono adatte a quella della testa del bimbo, e favoriscono la circolazione sanguigna del cuoio capelluto; la spazzola per neonati, ad esempio, ha setole estremamente morbide, per evitare le irritazioni, e previene anche la formazione di elettricità statica nei capelli.

Ci sono poi pettini con denti folti ed estremità smussate, pensato per rimuovere le cosiddette croste lattee dal cuoio capelluto. In linea generale i pettini sono adatti ai capelli fini e sono indicati, se usati con cautela, per pettinare i capelli bagnati, mentre le spazzole pettinano meglio i capelli.

Come scegliere la spazzola per i bambini

Le spazzole vanno scelte in base all’età del bambino.

Neonato

Meglio prediligere spazzole dalle setole morbide, visto che la cute in questo momento è particolarmente delicata.

Primi anni

In questa fase è consigliabile un pettine a denti larghi per far sì che il bimbo non si infastidisca mentre viene pettinato.

Bambini più grandi

Si può optare per un tipo di spazzola più fitto e resistente, in modo da districare anche i capelli più lunghi.

4 spazzole per bambini da acquistare online

1. ADAKEL Spazzola per Capelli

ADAKEL Spazzola per Capelli Adakel propone un pacchetto che include 2 mini spazzole per capelli e 2 simpatiche corde per capelli staccabili. Le spazzole sono realizzate in materiale plastico ABS di alta qualità, che è sicuro e durevole, non facile da deformare, e hanno fori di ventilazione. Hanno inoltre un'azione massaggiante per il cuoio capelluto. 9 € su Amazon Pro In materiale plastico ABS di alta qualità

Spazzola con azione massaggiante del cuoio capelluto Contro Nessuno

2. Mocarheri Spazzola per capelli per bambini e neonati

Mocarheri Spazzola per capelli per bambini e neonati La spazzola di Mocarheri è realizzata con setole più fini, in peli di capra naturali, ma il set include anche una spazzola per shampoo per bambini in silicone e un pettine per bambini. 7 € su Amazon Pro Manici a forma di arco facili da impugnare

Kit con due spazzole e un pettine Contro Nessuno

3. Chicco Set Spazzola e Pettine Capelli per Bambini

Chicco Set Spazzola e Pettine Capelli per Bambini Il set Chicco è formato da una spazzola e un pettine per bambini pensati per pettinare delicatamente i capelli dei più piccoli fin dai primissimi giorni; la spazzola per capelli ha morbide setole naturali che rispettano la cute delicata del bambino, mentre il pettine per capelli è studiato per pettinare i primi capelli del bambino senza graffiare la cute, grazie alle sue punte arrotondate. 10 € su Amazon 11 € risparmi 1 € Pro Impugnatura antiscivolo

Pettine con punte arrotondate e spazzola con setole morbide Contro Nessuno

4. Molylove Spazzola per capelli per bambini con manico in legno e setole di capra