Per questo ogni genitore non deve mai farsi mancare la pasta cambio.

A cosa serve la pasta per il cambio pannolino?

La pasta per il cambio pannolino, comunemente chiamata crema per il cambio, è un prodotto utilizzato per proteggere la pelle del neonato durante il cambio del pannolino. Serve a creare una barriera protettiva tra la pelle del bambino e l’umidità del pannolino, prevenendo irritazioni, arrossamenti e dermatiti da pannolino.

La pasta per il cambio pannolino spesso contiene ingredienti lenitivi e idratanti, come l’ossido di zinco, che aiutano a guarire la pelle irritata e a prevenire eventuali fastidi. La sua applicazione non è obbligatoria, ma generalmente è consigliata dopo ogni cambio pannolino, specialmente se il bambino ha la pelle sensibile o è incline a irritazioni cutanee, in particolar modo quando è molto piccolo.

Come usare la pasta cambio pannolino

Per usare in maniera efficace la pasta cambio bisogna prima di tutto pulire bene la zona interessata, per poi asciugare bene la pelle con un asciugamano pulito o lasciandola asciugare all’aria.

Si prende quindi una piccola quantità di pasta per il cambio pannolino con le dita pulite e asciutte, prendendone solo uno strato sottile, che si va a stendere in maniera uniforme sulla zona del pannolino, assicurandosi di coprire completamente le aree che potrebbero essere a contatto con l’umidità. È importante evitare di strofinare la pasta sulla pelle del bambino in modo aggressivo, applicandola invece con movimenti delicati per evitare irritazioni.

La pasta, come detto, dovrebbe essere riapplicata a ogni cambio pannolino, specialmente se si nota che la pelle del bambino è arrossata o irritata; in questo modo la pelle si manterrà protetta e si potranno prevenire ulteriori irritazioni.

Occorre però ricordare che, se si nota che la pelle del bambino è particolarmente sensibile o se le irritazioni persistono nonostante l’uso della pasta per il cambio pannolino, è consigliabile consultare il pediatra per valutare eventuali problemi e ricevere consigli specifici.

Come leggere principi attivi e ingredienti

Leggere gli ingredienti e i principi attivi della pasta cambio è importante come lo è per ogni altro prodotto, specialmente se usato sulla pelle dei bambini. In primo luogo, occorre quindi consultare l’etichetta, cercando la sezione che indica gli ingredienti o la composizione. Generalmente la lista è ordinata in base alla quantità degli ingredienti presenti, con quelli principali elencati per primi.

Il passo successivo è identificare i principi attivi: tipicamente, gli ingredienti attivi includono sostanze come l’ossido di zinco, che hanno proprietà protettive e lenitive per la pelle del bambino. Oltre ai principi attivi, ci saranno anche altri ingredienti che supportano la formulazione della pasta. Questi possono includere emollienti, agenti idratanti, conservanti o altre sostanze che contribuiscono alla consistenza e all’efficacia del prodotto.

Molto importante è capire se i genitori o il bambino hanno qualche tipo di allergia o sensibilità a determinati ingredienti, assicurandosi di controllare attentamente la lista degli ingredienti per evitare eventuali reazioni indesiderate. In caso di dubbi o preoccupazioni è ovviamente fondamentale consultare il proprio pediatra di riferimento.

Pasta cambio pannolino: 7 prodotti da acquistare online

Vediamo quali sono le migliori pasta cambio da acquistare e disponibili su Amazon.

1. Fissan pasta protettiva

Fissan, Pasta protettiva Con Ossido di Zinco ed Estratti di Camomilla La pasta protettiva di Fissan è a base di ossido di zinco ed estratti di camomilla, riduce al minimo le irritazioni, ha un’elevata tollerabilità ed è priva di alcol. 3 € su Amazon 6 € risparmi 3 € Pro Un must have per tanti genitori

Efficace contro gli arrossamenti

Si spalma bene Contro Nessuno

2. Bepanthenol, crema cambio protettiva

Bepanthenol, Pasta Lenitiva Protettiva La pasta lenitiva protettiva di Bepanthenol presenta una concentrazione di pantenolo che forma uno strato protettivo sulla pelle ma traspirante. Previene gli arrossamenti e favorisce la rigenerazione dell’epidermide. 9 € su Amazon 13 € risparmi 4 € Pro Una delle migliori per gli arrossamenti da pannolino

Prezzo conveniente Contro Unge parecchio

3. Fiocchi di riso, pasta protettiva

Fiocchi di Riso, Pasta Emu Crema Lenitiva La crema di Fiocchi di Riso è molto delicata, ideale per il cambio del pannolino. Presenta ottime proprietà battericide e capacità idratante e antiossidante. 10 € su Amazon 11 € risparmi 1 € Pro L'arrossamento si risolve rapidamente

Si assorbe subito

Ha un profumo delicatissimo Contro Nessuno

4. Hipp baby crema protettiva emolliente

Hipp Baby, Crema Protettiva Emolliente Senza paraffina La crema emolliente di Hipp è a base di olio di mandorle biologico e pantenolo ma non contiene paraffina o profumi allergizzanti. 6 € su Amazon Pro La crema non contiene profumi, parabeni e siliconi

Perfetta per prevenire gli arrossamenti

Senza profumo Contro Nessuno

5. Mustela pasta cambio

Mustela, Pasta Cambio 123 Mustela propone la crema cambio pannolino 3 in 1. Questa è capace di prevenire le irritazioni, lenire e riparare la pelle dagli arrossamenti. 4 € su Amazon 7 € risparmi 3 € Pro Consistenza fluida

Gli ingredienti sono ottimi Contro Sporca molto

6. Weleda crema protettiva

Weleda, Crema Protettiva Per Il Cambio Dei Bambini La crema protettiva di Weleda alla calendula è composta da pura cera d'api, lanolina ed ossido di zinco. Protegge e lenisce, soprattutto in caso di irritazioni e arrossamenti. 14 € su Amazon Pro Ottimo prodotto naturale

Profumazione delicata e piacevole

Effetto calmante Contro Nessuno

7. Babygella pasta protettiva delicata