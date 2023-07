Tutto quello che c'è da sapere sui pannolini: tipologie, taglie, come sceglierli

Dalla nascita, e fino allo spannolinamento, i bambini hanno bisogno di pannolini. Ma non esistono solo i classici usa e getta: ecco i modelli fra cui si può scegliere e come orientarsi per trovare il più adatto ai nostri piccoli.

Ci sono tantissimi tipi di pannolino, non solo quelli classici, anzi negli ultimi anni, complice anche un rinnovato interesse per la salvaguardia dell’ambiente, stanno prendendo sempre più campo le soluzioni ecologiche e biodegradabili, senz’altro più green, visto anche il grande impatto che i pannolini tradizionali hanno sotto il profilo dell’inquinamento (impiegano infatti tra i 300 e i 500 anni per degradarsi completamente).

Le tipologie di pannolini

Non solo i classici a strappo e mutandina, che comunque restano senza dubbio i più reclamizzati; le tipologie di pannolino in commercio sono diverse e adatte alle varie esigenze. Vediamole.

Pannolini usa e getta classici

Occupano poco spazio, sono realizzati con materiali diversi in grado di assorbire perdite anche importanti e di non provocare reazioni allergiche. Dovrebbero, infatti, arginare vari problemi, ammesso che si effettui il cambio pannolino in tempi ragionevoli, così da evitare spiacevoli irritazioni, come la dermatite da pannolino.

Sono piatti, dunque vanno allargati e posizionati sotto il sedere del neonato, e vanno ancorati al bimbo attraverso gli adesivi laterali. È necessario che aderiscano bene, per evitare eventuali perdite, ma non è opportuno stringere troppo, perché potrebbero irritare o creare fastidi.

A ogni cambio vanno gettati via: si può usare il mangiapannolini oppure basta metterli nel bidone dell’indifferenziato o quello apposito per la raccolta dei pannolini.

Pannolini ecologici biodegradabili

Presentano le stesse caratteristiche dei modelli precedenti, in quanto sono realizzati in materiali ecologici e biodegradabili ma sono comunque usa e getta. Per quanto riguarda lo smaltimento, non vanno gettati né nel wc e nemmeno nell’organico, ma sempre nell’indifferenziato.

Fra i modelli classici e biodegradabili troviamo anche la versione a mutandina, che sono comunque usa e getta ma presentano la classica forma dello slip degli adulti. Sono utili per effettuare lo spannolinamento permettendo al bimbo di usare autonomamente il vasino. Quindi, se non sporchi, non vanno gettati via ogni volta che il piccolo proverà ad andare in bagno. Alcuni modelli possono essere tolti come i classici, grazie ai due adesivi laterali.

Pannolini acquatici

A differenza dei classici, i pannolini acquatici utili in piscina e al mare sono assorbenti ma non si gonfiano in acqua. Molti presentano delle grafiche marine, tanto che somigliano a dei veri e propri costumi da bagno per neonati.

Pannolini lavabili per neonati

Infine, la proposta più ecologica e salva-ambiente di tutte, ovvero i pannolini lavabili. Sono realizzati in cotone e in genere presentano uno strato esterno impermeabile e una parte assorbente centrale in tessuto. Il costo inizialmente è più alto degli usa e getta ma rappresentano un investimento a lungo termine, considerando che, soprattutto il primo anno, i bambini sporcano numerosi pannolini.

Come scegliere i pannolini più adatti?

Come detto, spesso occorre provare diverse marche di pannolini per trovare quello che fa al caso nostro, che non irriti la pelle del nostro bambino e si adatti meglio alla sua fisicità.

Ci sono poi variabili diverse nella scelta di un pannolino: bisogna tenere conto se ci interessa rispettare l’ambiente, scegliendo quindi pannolini ecologici, del denaro – visto che la spesa per i pannolini rappresenta una delle più ingenti nel primo anno di vita del bebè – o di altri fattori soggettivi.

Rispetto al fattore economico, i pannolini lavabili rappresentano una spesa maggiore inizialmente, ma si rivelano poi più economici proprio perché possono essere riutilizzati per diverso tempo.

Altra questione importantissima riguarda le taglie: ogni marca di pannolini ha la propria taglia e il range di peso entro cui si può utilizzare, a partire dalla 1, adatta ai bambini appena nati. Naturalmente si tratta sempre di indicazioni relative, perché ogni genitore dovrà poi valutare in base alla corporatura del bambino quale taglia meglio si adatta; in generale, si suggerisce di utilizzare i pannolini con strappi nei primi mesi, per poi eventualmente passare ai modelli a mutandina solo in un secondo momento, tendenzialmente dopo i 6 mesi, visto che prima quest’ultima tipologia potrebbe risultare larga e quindi non in grado di contenere perfettamente i bisogni.

Tra le altre questioni da prendere in considerazione ci sono anche il grado di assorbenza, la vestibilità, che come detto cambia in base al bimbo, e il prezzo. Su quest’ultimo punto vi consigliamo sempre di prendere in considerazione il prezzo per singolo pannolino, e non per confezione; così saprete sempre quanto spenderete.

I migliori pannolini da acquistare online

Classici usa e getta

1. Pampers Progressi

Pampers, Progressi Mini I pannolini Progressi di Pampers presentano un filtrante a fori larghi, utilissimo soprattutto i primi mesi per catturare bene la consistenza liquida delle feci del bambino. 40 € su Amazon Pro Utilissimi soprattutto dopo il parto

Ottima assorbenza e inodori

Buona qualità dei materiali Contro Nessuno

2. Huggies Extra Care

Huggies, Extra Care Bebè Extra Care Bebè di Huggies sono pannolini, disponibili dalla taglia 1 alla 5, che garantiscono una buona protezione contro le possibili fuoriuscite, soprattutto nei primi mesi di vita del neonato. Compra su Amazon Pro Ottimo grado di assorbenza

Buon rapporto qualità-prezzo

I pannolini sono molto morbidi Contro Nessuno

3. Mama Bear ultra asciutto

Mama Bear Pannolini ultra-asciutto con canali d'aria, Marchio Amazon Pannolini Mama Bear ad assorbimento extra rapido. Ideali per l'uso durante il giorno, hanno uno strato più sottile per un maggiore comfort e uno strato esterno morbido e traspirante. 22 € su Amazon Pro Doppie barriere elastiche per una maggiore sicurezza contro le perdite

Asciutto fino a 12 ore durante la notte

Con indicatore di umidità

Realizzati in materiale certificato FSC

Privo di profumi e cloro elementare Contro Nessuno

Biodegradabili

4. Eco by Naty

Eco by Naty, Pannolino eco premium a base vegetale, 0% di plastica sulla pelle I pannolini Naty sono realizzati con materiali a base vegetale, quindi nessuna plastica tocca mai la pelle del bambino. Non testati sugli animali e privi di ingredienti di origine animale. 29 € su Amazon Pro 0% di plastica sulla pelle

Materiale a base vegetale

Rischio ridotto di allergie e dermatiti da pannolino

Omologato OEKO-TEX Standard 100 e Vegan Contro Nessuno

A mutandina

5. Pampers Progressi mutandino

Pampers Progressi Mutandino I pannolini a mutandina della linea Progressi si infilano facilmente e possono essere tolti con uno strappo, sono sottili e presentano una doppia protezione. 36 € su Amazon Pro Comodo, morbidissimo e zero fuoriuscite

L'elastico sul pancino tiene bene e non segna

Perfetti per ogni età Contro Prezzo alto

6. Huggies Extra Care mutandina

HUGGIES, Extra Care Pannolino Mutandina Huggies propone i suoi pannolini a mutandina con strappo laterale e cuscinetti assorbenti. 33 € su Amazon 49 € risparmi 16 € Pro Vestibilità perfetta

Prezzo nella norma

Materiale morbidissimo e inodore Contro Nessuno

7. Mama Bear pannolino mutandina

Mama Bear, Pannolini a mutandina Junior I pannolini Mama Bear a mutandina sono adatti per i bimbi pronti allo spannolinamento o che hanno da poco superato questo step. Sono realizzati i materiali super morbidi e vantano una divertente stampa colorata all over. 24 € su Amazon Pro Buona assorbenza

Prezzo basso e competitivo

Non ostacolano i movimenti Contro Nessuno

Lavabili

8. Blümchen – Pannolini lavabili pieghevoli

Blümchen, Pannolini lavabili pieghevoli Realizzati in twill di bambù, questi pannolini lavabili ed ecologici sono pieghevoli ed estremamente morbidi. Aderiscono bene e sono meno visibili dei modelli classici. 25 € su Amazon 28 € risparmi 3 € Pro Durano fino a 12 ore

Morbidi e comodi

Poco ingombranti Contro Nessuno

Pannolini da nuoto

9. Libero Swimpants

Libero, Swimpants Libero firma i pannolini Swimpants pensati per le nuotate del bebè. Si presentano come delle mutandine e non si gonfiano. 2 € su Amazon 4 € risparmi 2 € Pro La scritta Back è molto utile

Sono comodi e non si gonfiano Contro L'assorbenza non è il massimo

10. Huggies Little Swimmer

HUGGIES Little Swimmers Pannolini per Mare e Piscina Huggies Little Swimmers è il pannolino-costumino usa e getta ideale sia al mare che in piscina, realizzato con un esclusivo materiale assorbente che non si gonfia a contatto con l'acqua. 11 € su Amazon 12 € risparmi 1 € Pro Disponibile in due taglie: 2-3 / 3-4

Non si gonfia a contatto con l'acqua

Elasticizzato in vita per una perfetta vestibilità

Fasce laterali pratiche da aprire e chiudere Contro Nessuno

11. Luxja pannolini da nuoto riutilizzabili