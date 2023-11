Per le donne incinte, infatti, esistono davvero tanti possibili regali da cui lasciarsi ispirare, fra libri a tema maternità e affini, abbigliamento, ma anche accessori per loro o per i nascituri, fino agli immancabili prodotti beauty che rappresentano una coccola da non farsi mai mancare nemmeno in gravidanza.

Ovviamente, la cosa da tenere presente nel momento in cui si fa un regalo – e questo vale in ogni caso – è conoscere i gusti della persona, sapere cosa può o non può piacere e non avventurarsi in qualcosa su cui si ha il dubbio solo perché magari piace a noi. Se una persona non è sportiva, ad esempio, è meglio evitare tutto ciò che riguardi l’attività fisica, mentre se non si ama cucinare un libro di ricette non è forse il pensiero più azzeccato!

Ecco qui alcuni consigli utili per dei regali di Natale per future mamme semplici ma di grande impatto.

Regali di Natale per future mamme: libri e diari

Perché regalare un libro sulla gravidanza, l’allattamento o i primi mesi del bebè a una futura mamma? I motivi sono diversi, tra i primi sicuramente il tempo che la mamma ha nel concedersi una buona lettura prima dell’arrivo del bimbo.

In secondo luogo, non certo per grado di importanza, sapere a cosa si andrà incontro renderà la mamma e anche il futuro papà molto più sereni e preparati nell’accudire il bebè, soprattutto se si è in attesa del primo figlio. Insomma, i libri sulla maternità saranno uno dei regali più apprezzati dalle mamme lettrici! Ecco i migliori tra cui scegliere.

1. Che cosa aspettarsi quando si aspetta

Il più venduto su Amazon Che cosa aspettarsi quando si aspetta La dolce attesa non è tutta rosa e fiori e questo libro svela alcuni aspetti inaspettati e offre spiegazioni e risposte e sfata alcuni grandi miti. 23 € su Amazon 25 € risparmi 2 € Pro Questa versione aggiornata offre moltissimi spunti e un buon supporto

È una linea guida indispensabile che tratta moltissime tematiche Contro Un po' troppo lungo e noioso

2. Lavoro & allatto: Metodi semplici ed efficaci per farlo bene e senza stress

"Lavoro &allatto: Metodi semplici ed efficaci per farlo bene e senza stress" Dedicato alle mamme lavoratrici che, sempre più spesso, si trovano a doversi "scusare" per poter allattare il proprio bebè durante l'orario di lavoro. "Lavoro&allatto", scritto da Tiziana Catanzani è un libro che aiuta la mamma a trovare la giusta strada tra il mondo del lavoro e l'accudimento del bebè. Lavorare e proseguire l’allattamento si può! Basta conoscere alcune regole di buonsenso e di organizzazione. Una lettura organizzata per neomamme a lavoro. 17 € su Amazon

3. Un dono per tutta la vita. Guida all’allattamento materno.

"Un dono per tutta la vita. Guida all'allattamento materno" - Carlos Gonzàlez Un libro emozionante che tocca l'animo più profondo delle mamme. E' il più grande regalo che si possa fare a una futura mamma, affascinante e scrupoloso, insegna che l'allattamento non è sacrificio o sforzo che una donna fa verso il figlio ma una parte essenziale della sua stessa vita. 22 € su Amazon 24 € risparmi 2 €

4. Quello che le mamme non dicono

C. C. Santamaria, Quello che le mamme non dicono La storia di una mamma che non si sentiva pronta e che non voleva rinunciare alla sua vita, già perfetta, a cavallo tra carriera, amore e viaggi, e di come ha affrontato a suo modo la maternità. 10 € su Amazon 11 € risparmi 1 €

5. Nascita di una madre

D. N. Stern, N. Bruschweiler Stern, A. Freeland, Nascita di una madre Nascita di una madre. Come l'esperienza della maternità cambia una donna è un libro, disponibile anche per Kindle, che affronta gli aspetti psicologici della nuova vita da mamma e molto altro ancora. 13 € su Amazon 14 € risparmi 1 €

6. Diario dei ricordi

Diario Dei Ricordi: Mamma Scrivi Qui Tutte Le Cose Che Ti Vuoi Ricordare Di Me: Un Regalo Speciale Per Madri di Neonati e Bambini! Questo libro, che ha la forma del bullet journal, è il regalo perfetto per le mamme e i loro neonati, da regalare in caso di gravidanza, di nascita, ma anche per festeggiare ogni tappa del bambino. 9 € su Amazon Pro Contro Nessuno

Regali di Natale per future mamme: prodotti beauty

Regalare un set beauty è una coccola che la futura mamma accoglierà certamente con gioia. Prendersi cura del corpo con prodotti specifici, specie nei nove mesi di gravidanza, è il miglior dono che si possa fare.

Dalle creme corpo elasticizzanti e anti smagliature ai migliori prodotti esfolianti naturali, ecco alcune idee da cui prendere spunto per un Natale all’insegna del benessere.

1. Rilastil crema

Rilastil, Intensive Antismagliature Crema Corpo Antismagliature La crema Rilastil specifica per le smagliature ha un alto potere emolliente ed elasticizzante, in grado di preparare la pelle e renderla più idratata. La texture è molto ricca e cremosa, per cui bisogna massaggiarla molto per permettere l’assorbimento completo. 24 € su Amazon Pro Non appiccica

La pelle risulta morbidissima

In caso di smagliature, grazie alla crema risultano meno visibili Contro Nessuno

2. Spa Luxetique set bagno doccia

Spa Luxetique Set Bagno Doccia Confezione Regalo Donna Una Spa in casa per un relax completo e all'insegna del benessere: un set completo e ultra lusso che accarezza la pelle della futura mamma rendendola splendente dalla testa ai piedi. 30 € su Amazon Pro Include: 8 prodotti beauty

I prodotti da bagno contengono l’olio essenziale di lavanda, possono aiutare a ridurre l'ansia e lo stress emotivo e a migliorare la qualità del sonno

Tutti i prodotti sono confezionati in una raffinata scatola viola Contro Nessuno

3. Omum cofanetto regalo

Omum - Cofanetto regalo per donna incinta, gravidanza, Bio Rafforza, rigenera e nutre la pelle delle future mamme, il cofanetto maternità è un regalo che renderà le mamme felici di coccolarsi, gli oli vegetali bio combinate all'aloe vera migliorano la morbidezza. 40 € su Amazon Pro Cofanetto maternità beauty

Include: 1 crema per massaggi di bozzolo, 1 sapone protettivo ultra nutriente

Prodotti certificati biologici ed ecologici da Nature & Progrès

Senza olio essenziale, senza conservanti, testati sotto controllo dermatologico

Ingredienti biologici: 69% ingredienti di origine naturale: 90,4%. Sapone saponificato a freddo e senza olio di palma Contro Nessuno

Regali di Natale per future mamme: i capi d’abbigliamento

Se conoscete molte bene i gusti della persona a cui è destinato il regalo anche un capo d’abbigliamento può essere l’ideale: ok ai capi prettamente premaman, ma si può pensare anche a qualcosa che può essere usato dopo la gravidanza, come un cappotto, un abito ampio, e, perché no, un pigiama, sempre utile.

1. Be Mammy cappotto premaman

Be Mammy Cappotto Premaman Be Mammy propone un cappotto premaman con chiusura lampo, due tasche e maniche provviste di cerniere lampo, da utilizzare anche dopo la gravidanza. 39 € su Amazon Pro Maniche provviste di cerniere lampo

Può essere usato anche dopo la gravidanza Contro È più adatto alle mezze stagioni

2. Esprit maternity jeans premaman

Esprit Maternity Jeans Premaman I jeans premaman di Esprit sono contemporanei e di tendenza: sono un classico jeans a 5 tasche dal lavaggio chiaro, che presentano però una fascia in vita che si adatta al crescere del pancione. 55 € su Amazon Pro La cintura si trova sopra la pancia e può essere regolata all'interno tramite l'occhiello in gomma

È un classico jeans a 5 tasche Contro Nessuno

3. KOJOOIN Abito Premaman

KOJOOIN Abito Premaman KOJOOIN propone un elegante abito premaman con maniche lunghe e collo alto, adatto alla primavera, con cuciture in grado di seguire le forme del corpo e di adattarsi alla crescita del pancione. Compra su Amazon Pro Le pieghe sui lati dell'abito possono allungarsi per seguire il crescere del pancione

Adatto alle cerimonie Contro Nessuno

4. Zeta Ville pigiama camicia da notte premaman

Zeta Ville Camicia Notte/Vestaglia/Pigiama prémaman Un pigiama composto da due pezzi, adatto sia per la gravidanza sia per l’allattamento. Compra su Amazon Pro Tessuto elasticizzato

Adatta anche per il parto Contro Nessuno

Regali di Natale per future mamme: gli accessori

Gli accessori sono doni sempre molto apprezzati dalle donne in dolce attesa: dalla collana per l’allattamento al ciondolo chiama angeli, passando per la valigia per il parto che potrà essere usata in clinica ma anche riutilizzata per un viaggio o per una gita fuori porta, ecco i migliori 3 accessori da regalare.

1. LOVEMYCOCCA collana chiama angeli

LOVEMYCOCCA Collana chiama angeli La collana chiama angeli di LOVEMYCOCCA è realizzata senza nikel, con materiali ipoallergenici ed è perciò adatta a tutti i tipi di pelle. La catenina è di 100 cm in acciaio inox con un superiore grado di resistenza cosi come il ciondolo con il logo MYLOVE. 19 € su Amazon Pro Con confezione regalo personalizzata

Con materiali ipoallergenici Contro Nessuno

2. Béaba borsa per il parto portatutto

BÉABA - Borsa Sydney II, Valigia per il parto e Fasciatoio Un pensiero davvero utile che una futura mamma apprezzerà con infinita gioia: non solo da usare per il giorno del parto ma anche come zaino/valigia per viaggi e passeggiate all'aria aperta. 82 € su Amazon Pro Scomparto/materassino apribile per il cambio nella parte anteriore del borsone

Scomparti multipli: capacità di 21 L per la cura del bambino, per i pasti e per gli effetti dei genitori

Maniglie per il trasporto adatte anche per il trasporto in spalla

Materassino per il cambio lavabile in lavatrice a 30 °C

Borsone lavabile solo a mano con una spugna umida Contro Nessuno

3. Inglesina my baby bag borsa fasciatoio

Inglesina My Baby Bag Borsa Fasciatoio Inglesina è da sempre sinonimo di qualità ed eccellenza; non fa eccezione la borsa fasciatoio, pratica e capiente, con fasciatoio da viaggio imbottito e lavabile e ganci per il fissaggio al manico del telaio della carrozzina o del passeggino. 58 € su Amazon 69 € risparmi 11 € Pro Spaziosa e robusta, dotata di numerosi scomparti

Con fasciatoio da viaggio imbottito e lavabile Contro Nessuno

4. BOPPY cuscino allattamento

Boppy Cuscino Allattamento Il più famoso, amato e regalato cuscino per allattamento è Boppy di Chicco. Ha una forma a ciambella estremamente essenziale e ne esistono molte versioni abbellite da stampe coloratissime. È indeformabile, molto compatto, è brevettato e lavabile. Facilita soprattutto il corretto avviamento all’allattamento al seno. 31 € su Amazon 34 € risparmi 3 € Pro Forma ergonomica

Mantiene la sua compattezza anche dopo ripetuti lavaggi Contro Nessuno

Perché non regalare un servizio fotografico?

Un’idea sicuramente di grande impatto è regalare alla futura mamma un servizio fotografico da realizzare con un fotografo professionista, per avere dei meravigliosi scatti della gravidanza da guardare e riguardare a distanza di tempo. Per fare un regalo davvero completo si potrebbe pensare a uno shooting durante la gravidanza, ma anche a uno successivo, una volta nato il bebè, per avere un ricordo del “prima e dopo”.

Gli attrezzi per stare in forma

Ovviamente tutto dipende da come la gravidanza sta procedendo, da che punto della gravidanza ci si trova al momento del regalo, e anche dal tipo di persona a cui il regalo è destinato. Per le donne che non intendono rinunciare all’attività fisica in gravidanza, e che naturalmente hanno ricevuto il benestare del medico, un pensiero a tema “sport” può essere l’ideale.

Che sia una semplice palla da fitness, particolarmente indicata per le donne incinte, un paio di sneakers per andare a passeggiare o un costume da bagno per la piscina, se la futura mamma destinataria del regalo è un tipo sportivo queste potrebbero essere idee davvero apprezzate.

1. Lifefit palla per esercizi

Lifefit, Palla Fitness Per fare yoga ma anche esercizi a corpo libero, come gli addominali o i glutei, sfruttando un supporto capace di migliorare le proprie prestazioni fisiche. La palla di Lifefit è ottima anche per lo stretching. 18 € su Amazon Pro Buon materiale

Facile da gonfiare

Resistente Contro Nessuno

2. Sneakers Adidas

Adidas Alphaedge +, Sneakers Donna Queste sneakers Adidas sono realizzate con materiali in parte riciclati, hanno calzata regolare, chiusura con lacci, una morbida tomaia in materiale sintetico e l'intersuola Bounce, per essere adatta per camminate o running. 60 € su Amazon 75 € risparmi 15 € Pro Realizzate con materiale in parte riciclati

Intersuola Bounce Contro Nessuno

3. Amazon Basics – Coppia di manubri in neoprene