Cos'è il ciondolo chiama angeli e perché si regala alle donne incinte

Lo abbiamo visto spesso indossato dalle donne incinte, ma sappiamo perché si regala il ciondolo chiama angeli quando si è in gravidanza? Non lo si fa solo come simbolo di buon auspicio...

L’origine da cui è scaturita la tradizione di indossare questo ciondolo non è ben nota: alcuni riferiscono che in origine la collana “musicale” dedicata alle donne incinte fosse utilizzata dalle popolazioni di Bali, in Indonesia. Per alti sono stati invece i popoli del Sud America, in primis i messicani, a usare per primi il ciondolo a sonaglio come forma di protezione durante (e dopo) la gravidanza.

Di certo è un’usanza molto antica, che si è evoluta nel tempo e che in Occidente si è trasformata fino ad assumere la forma di un ciondolo d’argento legato a una collana lunga abbastanza da consentirgli di posarsi tra l’ombelico e il seno della futura mamma.

Come è fatto il ciondolo chiama angeli?

Come detto il ciondolo chiama angeli viene appeso a una catenina, piuttosto lunga, che può essere d’oro, d’argento, ma anche di pelle o altri materiali. Il ciondolo è invece d’argento, di forma sferica, e contiene al suo interno delle sfere ancora più piccole che suonano seguendo i movimenti della donna.

Alcune collane, oltre alla sfera, hanno altri ciondoli più piccoli, solitamente un cuore, una stella o un animale porta fortuna. Il ciondolo a sfera può avere superficie liscia oppure essere variamente decorato, a seconda dei modelli: alcuni hanno degli ornamenti molto elaborati, altri recano incisi, ad esempio, i piedini del neonato.

Deve, come accennato, posizionarsi tra il seno e l’ombelico della donna, in modo che il feto possa ascoltare il suono del sonaglio che si muove seguendo i movimenti della mamma.

Allattamento Collana allattamento, i benefici dell'accessorio (utile anche per la dentizione) Si tratta di un bijoux pratico da indossare per la mamma ma utile per calmare il bebè durante le poppate. Le migliori 5 da acquistare online.

A cosa serve e perché si regala alle donne incinte

Simbolicamente il ciondolo chiama angeli ha, naturalmente, carattere di buon auspicio, rappresentando idealmente la protezione e il benessere che la persona che la regala vorrebbe garantire alla donna e al bambino.

È un regalo che solitamente il futuro papà fa alla futura mamma, ma può essere regalato anche dalla suocera o dalla mamma.

Non c’è però solo una ragione beneaugurante nella scelta di regalare e indossare un ciondolo chiama angeli, ma anche una di carattere più “pratico”: il suono delicato del sonaglio custodito all’interno della sfera d’argento può essere sentito anche dal bambino che si trova dentro la pancia della mamma: poco prima della ventesima settimana di gravidanza il feto infatti sente alcuni dei rumori che arrivano dall’esterno, come pure il battito cardiaco della mamma.

Dopo tale periodo inizia ad avvertire anche rumori meno forti, e intorno alla trentesima settimana di gravidanza è in grado di sentire i suoni che arrivano dall’esterno.

Il ciondolo chiama angeli può perciò essere uno dei primi contatti sonori con il mondo esterno; ma aiuta anche il feto a fare una prima distinzione tra giorno e notte, abituandosi ai ritmi circadiani, visto che la collana viene indossata generalmente durante il giorno e rimossa di notte, nel momento di andare a dormire. In questo modo infatti il feto può capire che quando il sonaglio fa rumore è il momento di stare svegli, mentre quando tutto tace è il momento di fare la nanna.

Dopo la nascita del bambino la collana si può accorciare: il suo suono può avere un effetto calmante sul neonato, che può appoggiarvi la manina anche durante l’allattamento al seno.

Allattamento Gli accessori per l'allattamento al seno: cosa avere per allattare al meglio? Ci sono degli accessori davvero indispensabili per l'allattamento al seno: eccone 14 che non possono mancare.

6 ciondoli chiama angeli da acquistare online

I ciondoli chiama angeli si trovano ovviamente in gioielleria, ma anche Amazon presenta un’ottima selezione per scegliere quello che più si addice ai vostri gusti o al gusto della persona a cui volete regalarlo.

1. LOVEMYCOCCA Collana chiama angeli

LOVEMYCOCCA Collana chiama angeli La collana chiama angeli di LOVEMYCOCCA è realizzata senza nikel, con materiali ipoallergenici ed è perciò adatta a tutti i tipi di pelle. La catenina è di 100 cm in acciaio inox con un superiore grado di resistenza cosi come il ciondolo con il logo MYLOVE. 19 € su Amazon Pro Con confezione regalo personalizzata

Con materiali ipoallergenici Contro Nessuno

2. SAGA GIOIELLI Ciondolo chiama angeli

SAGA GIOIELLI Ciondolo chiama angeli Questo ciondolo chiama angeli di SAGA è realizzato in acciaio inossidabile, compresa la catena lunga 100 cm con altissimo grado di resistenza, con anelli terminali saldati per evitare accidentali aperture, e charm a cuore. 24 € su Amazon Pro Catena in acciaio inossidabile lunga 100 cm con altissimo grado di resistenza

Anelli terminali saldati per evitare accidentali aperture Contro Nessuno

3. SAGA GIOIELLI® Ciondolo chiama angeli con charm ciuccio

SAGA GIOIELLI® Ciondolo chiama angeli con charm ciuccio SAGA realizza i suoi ciondoli chiama angeli utilizzando materiali di alta qualità, soprattutto l'acciaio, resistente nel tempo, e con un minuzioso lavoro artigianale. 24 € su Amazon Pro Materiale di alta qualità

Con charms Contro Nessuno

4. Luca Barra Ciondolo Chiama Angeli

Luca Barra Ciondolo Chiama Angeli Il ciondolo chiama angeli di Luca Barra è in acciaio e presenta una decorazione in rilievo dell'albero della vita. 32 € su Amazon Pro Molto elegante

In acciaio che non può annerire Contro Nessuno

5. MAMIJUX Chiama Angeli con Gabbia Traforata con Piedini e Pallina Interna

MAMIJUX Chiama Angeli con Gabbia Traforata con Piedini e Pallina Interna Il ciondolo chiama angeli di MAMIJUX è elegante, realizzato con rame argentato di alta qualità e la catenina lunga 110 cm si ferma proprio sulla pancia della mamma. Compra su Amazon Pro Con catenina in acciaio lunga 110cm

In rame argentato Contro Nessuno

6. AEONSLOVE Collana Angeli Gravidanza