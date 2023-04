Gli accessori per l'allattamento al seno: cosa avere per allattare al meglio?

Ci sono degli accessori davvero indispensabili per l'allattamento al seno: eccone 14 che non possono mancare.

Facciamo una piccola premessa: benché tutte le future mamme si attrezzeranno per allattare al meglio al seno il neonato, non vuol dire che tutte poi lo faranno. Che allattiate al seno o con il biberon, che sia una scelta libera quella di proseguire nell’una o nell’altra direzione, oppure obbligata da ragioni fisiche, la cosa importante è che il bambino mangi a sufficienza e cresca. Non c’è un allattamento che ci faccia sentire “più o meno mamme”, e per le donne è importante ricordarlo per non cadere vittime di giudizi e pregiudizi.

Detto questo, come abbiamo accennato ci sono degli accessori che per chi allatterà al seno si riveleranno davvero molto preziosi, nelle diverse fasi di questo affascinante percorso.

Gli accessori indispensabili per l’allattamento al seno

Facciamo un distinguo: ci sono accessori che saranno indispensabili per i primi giorni dopo il ritorno dall’ospedale, per prendere confidenza con l’allattamento e far sentire a proprio agio sia mamma che bambino, e altri che invece si riveleranno più utili nella fase di stabilizzazione.

Gli accessori per il ritorno a casa

Fra gli oggetti più utili per la permanenza in ospedale e i primi giorni in casa con il neonato sicuramente vanno annoverati:

reggiseni per l’allattamento;

camicie da notte o pigiama per l’allattamento;

cuscini per l’allattamento;

crema per capezzoli, indispensabili in caso di ragadi o mastite;

coppette assorbilatte;

modellatori del capezzolo, utili in caso di capezzoli piatti o introflessi;

paracapezzoli, nel caso il neonato avesse difficoltà ad attaccarsi o i capezzoli fossero doloranti;

tiralatte per alleviare l’ingorgo mammario e avviare la produzione di latte.

In una seconda fase, in cui l’allattamento si è ormai ben avviato e il rapporto tra mamma e bambino si è stabilizzato, ci sono altri accessori che possono rivelarsi estremamente utili, soprattutto perché le poppate si faranno piuttosto lunghe e frequenti.

sedia a dondolo per l’allattamento;

coppe raccoglilatte.

In caso vi troviate ad allattare in pubblico, potreste optare per qualcosa che vi garantisca la massima privacy nel momento della poppata, come ad esempio una fascia o un marsupio portabebè, grazie alla quale potrete allattare comodamente e in tutta discrezione.

Infine, potrebbe capitare, a un certo punto dell’allattamento, di aver bisogno di strumenti per stimolare la produzione di latte o per estrarlo. Di conseguenza, oltre a un tiralatte, elettrico o manuale, potresti aver necessità di:

sterilizzatore ad acqua fredda o a vapore;

sacche per la conservazione del latte materno;

reggiseno per l’estrazione del latte a mani libere;

tisane per stimolare la produzione di latte.

14 accessori per l’allattamento da acquistare online

Ovviamente tutto ciò di cui vi abbiamo appena parlato può essere acquistato anche online. Amazon offre un’ampia scelta di accessori per l’allattamento, alcuni dei quali abbiamo riportato nella lista che segue.

1. Reggiseno per l’allattamento Lola Maternity

Iris & Lilly, Reggiseno per Allattamento Lola Maternity In un pack da due Iris & Lilly propone una coppia di reggiseni per l’allattamento disponibili in rosa, nero e bianco. Presentano una forma a triangolo con lavorazione in finto pizzo e sono privi di imbottitura e ferretto. 24 € su Amazon Pro Esteticamente belli Contro Qualità scarsa

Non consigliato ai seni abbondanti

2. Chicco coppette assorbilatte

Chicco Coppette Assorbilatte con Antibatterico Ideali per la pelle estremamente delicata del seno, soprattutto nel periodo dell’allattamento. 4 € su Amazon 10 € risparmi 6 € Pro Previene la comparsa di irritazioni, ragadi e mastiti

Ottima assorbenza Contro Si staccano dal reggiseno

3. Boopy cuscino allattamento

Boppy Cuscino Allattamento Il più famoso, amato e regalato cuscino per allattamento è Boppy di Chicco. Ha una forma a ciambella estremamente essenziale e ne esistono molte versioni abbellite da stampe coloratissime. È indeformabile, molto compatto, è brevettato e lavabile. Facilita soprattutto il corretto avviamento all’allattamento al seno. 31 € su Amazon 34 € risparmi 3 € Pro Forma ergonomica

Mantiene la sua compattezza anche dopo ripetuti lavaggi Contro Nessuno

4. Zeta Ville camicia da notte/pigiama premaman e per allattamento

Zeta Ville Camicia Notte/Vestaglia/Pigiama prémaman Un pigiama composto da due pezzi, adatto sia per la gravidanza sia per l’allattamento. Compra su Amazon Pro Tessuto elasticizzato

Adatta anche per il parto Contro Nessuno

5. Philips Avent tiralatte manuale

Philips Avent Tiralatte Manuale Natural Presenta morbidi cuscinetti massaggianti che stimolano la produzione e l’estrazione di latte materno. Nella scatola troverete diversi componenti, tra cui tettarella Natural “Prime poppate” morbida, 1 foro (0 m+) e biberon Natural 125 ml, coperchio per il trasporto e confezione prova coppette assorbilatte. 46 € su Amazon 49 € risparmi 3 € Pro Con cuscinetti massaggianti

Facile da usare Contro Nessuno

6. Bellababy tiralatte elettrico

Tiralatte Elettrico Bellababy Il tiralatte elettrico Bellababy MiniO è piccolo, facile da trasportare e grande per le mamme in movimento. Il display digitale mostra chiaramente il livello di massaggio e la potenza di aspirazione. 50 € su Amazon Pro Aspirazione e velocità regolabili

9 livelli di aspirazione e 6 livelli di massaggio per soddisfare le esigenze delle mamme Contro Nessuno

8. Hoppediz fascia portabebè

Hoppediz - Fascia elastica portabebé Il modello di Hoppediz è una fascia elastica, che va bene anche per i piccoli prematuri. È molto morbida, tanto da sembrare quasi una seconda pelle, ed è, soprattutto, facile da usare. È un regalo per neomamma ma anche per neopapà: anche loro potranno utilizzare la fascia, ancor più perché si tratta di un modello unisex. 58 € su Amazon Pro Morbida e resistente

Lunga Contro Nessuno

9. Nuby crema per capezzoli

Nuby CG61030 Citroganix Crema alla Lanolina per Capezzoli Grazie alla sua formulazione super idratante, la crema alla Lanolina per capezzoli Citroganix supporta con delicatezza ed efficienza l'allattamento al seno. Non è necessario pulire i capezzoli prima di utilizzarla e, inoltre, è adatta fin dalla nascita. 7 € su Amazon 9 € risparmi 2 € Pro Rende più morbido il capezzolo irritato

Protegge dai batteri

Ha ottime proprietà idratanti Contro Nessuno

10. Nuvita sterilizzatore a vapore

Nuvita 1082 - Sterilizzatore a Vapore Compatto Nuvita offre uno sterilizzatore compatto all’interno del quale è possibile inserire fino a 5 biberon oltre che tettarelle e altri accessori. Realizzato interamente in Italia, il ciclo di sterilizzazione va dai 4 agli 8 minuti. È dotato di due livelli ed è estremamente consigliato soprattutto per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. 45 € su Amazon 58 € risparmi 13 € Pro Ciclo di sterilizzazione veloce e intenso

Dimensioni compatte Contro Nessuno

11. KUB Hart sedia a dondolo per l’allattamento

KUB Hart - Sedia a dondolo per allattamento La sedia a dondolo di KUB Hart è idelale per l'allattamento grazie ai suoi morbidi cuscini rimovibili e alla profondità della seduta (46 cm). 178 € su Amazon Pro Cuscini rimovibili

Rivestimento molto morbido Contro Nessuno

12. Coppe raccoglilatte Medela

Medela Coppette Raccoglilatte Le coppe raccoglilatte di Medela sono in morbido silicone e senza BPA, e aiutano le mamme in allattamento a raccogliere il latte in eccesso. 15 € su Amazon Pro In morbido silicone flessibile

Con pratico beccuccio per svuotamento facile Contro Nessuno

13. Modellatori per capezzoli Medela

Medela Modellatori del Capezzolo Per Capezzoli Introflessi o Piatti I modellatori del capezzolo Medela sono un modo non invasivo per modellare delicatamente i capezzoli introflessi o piatti e preparare la mamma all'allattamento, sono comodi, BPA free e dotati di fori di ventilazione per far circolare l'aria. 15 € su Amazon Pro Comodi e aderenti al seno

Con fori di ventilazione per permettere all'aria di circolare Contro Nessuno

14. Sacche per latte materno Nuliie