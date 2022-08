L'abbigliamento per l'allattamento: i capi must have da avere per forza

L'abbigliamento pensato per l'allattamento deve avere certe caratteristiche. Ecco i capi indispensabili che non possono mancare.

Per questo, un aspetto non secondario riguarda l’abbigliamento che la neomamma sceglie per allattare al seno: ci sono infatti capi specifici per l’allattamento, che facilitano il compito.

Se durante il periodo della gravidanza si fanno i conti, tra gli altri, anche con leggings e pantaloni muniti di fascia elastica a vita alta per contenere il pancione nelle sue fasi di crescita e con vestiti ampi per un maggiore comfort man mano che la gravidanza prosegue, dopo la nascita del bambino le esigenze cambiano.

Chi allatta al seno deve riuscire a farlo con praticità senza necessariamente spogliarsi troppo, soprattutto durante i mesi più freddi dell’anno. Ecco, quindi, che servono capi di abbigliamento per l’allattamento al seno, vestiti studiati ad hoc che interessano in particolar modo la parte superiore, quindi maglie, reggiseni e, ovviamente, anche abiti.

Le caratteristiche dell’abbigliamento per l’allattamento

Se c’è una cosa che i vestiti per l’allattamento devono avere è la comodità: come detto, spesso alle mamme capita di dover allattare mentre si trovano fuori casa, ed è impensabile che, magari a dicembre o gennaio, rimangano in reggiseno mentre danno il latte al loro bambino; per questo, tutti i capi da indossare devono rispettare alcune caratteristiche specifiche: prima di tutto, devono essere morbidi, non stringere, meglio se privi di cuciture.

Molte magliette e felpe oggi sono pensate con i cosiddetti dettagli cut out, ovvero con aperture frontali all’altezza del seno che facilitano lo scoprirsi senza mostrare troppo e permettono al bambino di arrivare al seno facilmente. Ottima scelta anche quella di capi e abiti con lo scollo a V, che facilmente possono essere abbassati per permettere al bambino di attaccarsi al seno, senza che la mamma debba togliere troppo.

Idem dicasi per maglioncini e magliette con i bottoncini all’altezza del petto, che possono essere aperti quel tanto che basta per permettere al bambino di nutrirsi al seno.

Abbigliamento per l’allattamento: i capi indispensabili

Ci sono dei capi considerati indispensabili per l’allattamento? La risposta è sì.

Prima di tutto, è importante dotarsi di un buon reggiseno per allattamento, anzi più di uno, perché avrete bisogno di più di un modello, che indosserete per tutto il periodo in cui sceglierete e potrete allattare al seno vostro figlio.

I reggiseni per allattamento possono essere caratterizzati da design e tessuti molto diversi. In genere non hanno ferretto né imbottitura, ma è comunque possibile trovare qualche modello con queste caratteristiche, che consigliamo però di indossare solo in alcune occasioni. Per quanto riguarda le maglie per allattamento, sono indispensabili per allattare a richiesta e non. Che siano leggere in cotone e a maniche corte, smanicate, maglioncini o felpe, queste proposte sono caratterizzate da un doppio strato.

Il taglio è poco sotto il seno, così da poter scoprire la zona nella parte sottostante; il tessuto superiore farà da copertura. Il design alternativo è quello incrociato sul décolleté.

Le stesse caratteristiche riguardano anche gli abiti per allattamento, dai modelli casual per tutti i giorni a, soprattutto, i vestiti da cerimonia ed eleganti, da acquistare se siete state invitate a un evento.

Abbigliamento per allattamento: consigli per gli acquisti

Dal reggiseno ideale fino al pigiama, ecco una serie di consigli per i vostri acquisti per l’allattamento su Amazon.

1. Zeta Ville Camicia Notte/Vestaglia/Pigiama prémaman

Zeta Ville Camicia Notte/Vestaglia/Pigiama prémaman Un pigiama composto da due pezzi, adatto sia per la gravidanza sia per l’allattamento. Compra su Amazon Pro Tessuto elasticizzato

2. Happy Mama Felpa con Cappuccio per Allattamento

Happy Mama Felpa con Cappuccio per Allattamento Una felpa a collo alto con cappuccio che, attraverso una zip, permette di scoprire la parte interessata 43 € su Amazon Pro In cotone elasticizzato

3. Topgrowth T- Shirt Premaman

Topgrowth T Shirt Premaman Una maglia in cotone a righe orizzontali con doppio tessuto, che si apre all’altezza del seno per consentire l’allattamento naturale e utilizzare anche come top premaman. Compra su Amazon Pro Modello a strati con cut-out nascosto

Tessuto elasticizzato Contro Taglie asiatiche, di 1o 2 più piccole rispetto all'Italia

