Il reggiseno per l'allattamento: come sceglierlo, tipologie e modelli migliori

Non tutte le donne, per motivi diversi, riescono ad allattare al seno, ma chi lo fa ha spesso bisogno di reggiseni e capi d’abbigliamento appositi che lo favoriscano, anche in quelle occasioni, come quando si è fuori, ad esempio, in cui può non essere sempre semplice tirare fuori il seno per allattare.

Per questo, fin da quando si sta iniziando a preparare la valigia per il parto, è importante munirsi di reggiseni per l’allattamento, pensati proprio per facilitare il compito.

Come è fatto il reggiseno per l’allattamento?

Il reggiseno per l’allattamento è un normalissimo reggiseno dotato di ganci all’estremità superiore della coppa, che possono essere sganciati permettendo così alla coppa stessa di aprirsi quel tanto che basta per far uscire il capezzolo, a cui il bambino si attacca durante la suzione. In questo modo non è necessario spogliarsi completamente e ci si può trovare ad allattare nella massima privacy anche in quelle situazioni, come detto, in cui alcune donne potrebbero non sentirsi completamente a proprio agio, ad esempio in presenza di altre persone.

Essendo generalmente dotato di spalline piuttosto ampie, il reggiseno per l’allattamento aiuta anche la pelle a non “cedere”, favorendo l’insorgere di smagliature, e alleggerisce il carico sulla colonna vertebrale, sulle spalle e sul collo, visto che il peso del seno, in allattamento, è decisamente superiore.

Le tipologie di reggiseno

Se state pensando che il reggiseno per l’allattamento debba necessariamente essere “solo” confortevole ma assolutamente antiestetico, vi state sbagliando. Esistono in commercio diverse tipologie di reggiseno, che seguono anche un certo senso dell’estetica e si adattano ai diversi capi d’abbigliamento che si possono indossare.

A partire dai colori: non solo il classico bianco, il color carne e il nero, troviamo sostegni dalle tinte di tendenza, anche abbelliti da piccole fantasie e, per garantire un maggior sostegno e un décolleté alto e sodo, non mancano reggiseni da allattamento push up e con ferretto.

Reggiseni allattamento con ferretto

Stressare un seno che allatta non è consigliabile. Ciononostante, chi è abituata a indossare sotto i vestiti un reggiseno con ferretto, probabilmente vorrà farlo anche durante il periodo dell’allattamento. Di modelli in commercio non ce ne sono molti, proprio perché la richiesta è bassa, ma se nel vostro cassetto della lingerie volete comunque averne uno per sentirvi al top, sappiate che con un po’ di ricerca e attenzione potrete sfoggiarlo senza troppi problemi.

Reggiseni allattamento incrociati a triangolo

I reggiseni da allattamento a triangolo con design incrociato tra i seni non presentano la classica clip per rimuovere la copertura e scoprire i capezzoli. Infatti, grazie all’apposita linea a X, si può semplicemente spostare il tessuto quando bisogna allattare.

Reggiseni push up e imbottiti

Per una serata fuori, per indossare qualcosa di più glamour, provate con i reggiseni da allattamento push up e imbottiti. Solitamente chi allatta non ha bisogno di un “aiutino” per far apparire il décolleté più florido, ma indossare della lingerie con coppe preformate può aiutare a sentirsi meglio.

Reggiseni in cotone

I reggiseni in cotone sono consigliatissimi per il periodo dell’allattamento. Questo è il materiale più igienico che si possa indossare in un momento così delicato, e su una zona del corpo soggetta a cambiamenti repentini più volte nell’arco di una giornata (e anche di una nottata).

Reggiseni ricamati

Anche se in cotone, è possibile che il reggiseno per l’allattamento sia comunque abbellito da leggeri ricami, come inserti in pizzo per dare un tocco di ricercatezza al proprio look underwear.

Come scegliere il reggiseno giusto

Una delle cose più importanti, quando si parla di reggiseno per l’allattamento, è come scegliere quello giusto per noi. Ciascuna donna, infatti, conosce il proprio corpo, ma durante l’allattamento le cose possono cambiare. Ogni poppata infatti è diversa: prima di allattare, il seno è pieno e “gonfio”, dopo invece appare meno florido. Molte donne riferiscono di sentire il seno “svuotato” dopo che il piccolo ha terminato di poppare.

Questa variazione, che avviene in un intervallo di tempo davvero breve, e che si ripete costantemente nell’arco della giornata fino alla fine del periodo dell’allattamento al seno, influisce anche sulla taglia del décolleté. Motivo per cui trovare la misura giusta è davvero complicato.

Per trovare la taglia giusta del reggiseno da allattamento conviene effettuare una prova, recandosi in negozio e provando varie taglie, finché si trova quella che si ritiene adatta al nostro corpo.

Si può però anche calcolare la propria misura – seppur in maniera più approssimativa – aiutandosi con un metro da sarta. Bisogna, infatti, verificare la circonferenza di seno e sottoseno e verificare sulle apposite tabelle fornite dai brand che realizzano reggiseni e abbigliamento premaman quale sia la misura corrispondente.

Di certo, rispetto alla scelta dei materiali, il tessuto da prediligere è come detto il cotone, traspirante, fresco e naturale. In farmacia, così come in un qualsiasi negozio di sanitaria, la stragrande maggioranza dei reggiseni da allattamento sono in cotone. In più, il colore maggiormente proposto è il bianco, seguito dal nudo e, in alcuni casi, è possibile reperire qualche modello nero.

Tuttavia, soprattutto negli ultimi anni, i marchi che si occupano della produzione e della realizzazione di lingerie per neomamme che allattano, hanno prodotto dei reggiseni più belli esteticamente, anche in materiali diversi, tra cui troviamo la microfibra. Si tratta di un tessuto elasticizzato, che lascia respirare la pelle, che garantisce un maggior sostegno e che dura nel tempo.

5 reggiseni per allattamento da acquistare online

Di seguito una breve carrellata di reggiseni per allattamento che potete acquistare su Amazon.

1. Nopping reggiseno allattamento

Noppies, Nursing Bra Padded Hawaii Un reggiseno molto elegante che alza il seno e presenta coppe lisce preformate e una fascia in pizzo smerlato. È il modello ideale per chi desidera indossare della lingerie più femminile anche durante il periodo dell’allattamento. 23 € su Amazon Pro Esteticamente è molto bello Contro Le coppe non aderiscono alla perfezione

Il tessuto non è dei migliori

2. HB Select reggiseno allattamento

Il più venduto HBselect, 3 Reggiseni Allattamento Per affrontare in un unico acquisto tutta la spesa che riguarda i reggiseni da allattamento, conviene comprare un vero e proprio pack. L’offerta di HBselect si compone di tre reggiseni a triangolo dal design incrociato in cotone elasticizzato. 20 € su Amazon Pro Confortevoli

Buona qualità

Rapporto qualità prezzo Contro Nessuno

3. Selen reggiseno imbottito allattamento

Selene, Reggiseno Imbottito Un pratico reggiseno senza ferretto, declinato in nero ma disponibile anche in altri colori (bianco e nudo) con fiocchetto centrale a contrasto. Le coppe sono imbottite per garantire un buon sostegno del seno. 19 € su Amazon Pro Ottimi materiali

Buon sostegno al seno

Molto comodo e femminile Contro Nessuno

4. Chicco reggiseno postparto

Chicco, Reggiseno Postparto Un classico reggiseno da allattamento in cotone con spalline larghe e regolabili, pensate per alleggerire la pressione sulle spalle. Presenta dei piccoli ricami applicati e un fiocchetto in raso al centro. 29 € su Amazon Pro Buone finiture

Ottimi materiali Contro Vestibilità piccola

5. Anita Maternity reggiseno allattamento