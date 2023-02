Costumi di carnevale bambini: i più belli e i più originali

Esistono molte idee per dei costumi di Carnevale per neonati e bambini: vediamo insieme come scegliere, tra opzioni fai da te o acquistabili online.

Quando non si hanno le idee ben chiare, c’è bisogno di aiuto. Esistono molte tipologie di costumi di Carnevale che si possono comprare, così come si possono anche realizzare fai da te o commissionare a una sarta. Il punto è però riuscire a trovare un personaggio, un animale o anche un oggetto che piaccia e che rappresenti qualcosa di importante per il bambino.

Attenzione, però, che i costumi siano caldi, visto che siamo ancora in pieno inverno, soprattutto per i più piccoli.

Vediamo insieme qualche idea, vantaggi e svantaggi del fai da te rispetto ai costumi di Carnevale confezionati e quali sono i travestimenti più belli e originali.

Neonati e bambini: un costume per ogni età

I costumi di Carnevale non sono tutti uguali, soprattutto quando sono destinati a bambini molto piccoli. Bisogna, infatti, distinguere tra i travestimenti adatti per neonati e quelli per bimbi più grandi, che sanno già camminare e giocare con gli altri.

I neonati, soprattutto fino ai 12 mesi circa, non sono particolarmente autonomi, in quanto generalmente non camminano o almeno, nonostante siano in grado di muovere i primi passi, non sono dotati di una grande stabilità. Ciò vuol dire che passeranno molto tempo in braccio, nella carrozzina o nel passeggino.

Anche la loro presa non è uguale a quella dei più grandi: sarà difficile fargli stringere tra le mani uno scudo, una bacchetta o un qualsiasi altro accessorio. E lo stesso discorso vale per le mascherine, sicuramente non idonee per la loro età.

Per questo motivo, conviene optare per un costume di Carnevale modello tutina, meglio se di pile o di finta pelliccetta. In questo modo potrete travestirli completamente, li terrete al caldo e non avrete non bisogno di aggiungere giacche o copertina al di sopra, perché saranno già ben coperti.

Scegliere, invece, dei costumi per bambini è molto più semplice, perché saranno loro stessi a sottoporsi a una sessione di travestimento, soprattutto se avranno la possibilità di vestire i panni del loro personaggio preferito.

In genere, i bimbi di circa 2 e 3 anni preferiscono i protagonisti dei cartoni animati che adorano di più. Se non hanno particolari preferenze, potete agire autonomamente, optando ad esempio per un costume da animale.

Certo è che potete aggiungere degli accessori e utilizzare anche del trucco apposito, per dare forma e colore al loro viso.

Occhio all’appropriazione culturale

Scegliere il travestimento giusto per Carnevale o per Halloween può sembrare una banalità, ma in realtà non lo è. C’è sempre più bisogno di considerare il fenomeno dell’appropriazione culturale.

In buona sostanza, si tratta di usare elementi di una cultura a cui non si appartiene, adoperarli come travestimento in maschera e finire per banalizzarli o offenderli. Vestire il proprio bambino da indiano oppure colorandogli il volto significa appropriarsi in maniera inappropriata di costumi, idee di un popolo o di una società.

Prima di vestirsi o di utilizzare un altro elemento culturale, bisognerebbe provare a capire cosa si sta facendo, capire il significato di ciò che si indossi. Assicurarsi, soprattutto, di rispettare quella cultura.

Il rispetto viene meno quando il travestimento che imita un’altra etnia non fa che ridurre a un semplice feticcio infarcito di stereotipi una complessa realtà culturale, spesso mistificandola e fomentando le discriminazioni.

Perché non si può ridurre la cultura di un popolo a dei semplici accessori. Quindi, cerchiamo di fare molta attenzione nella scelta dell’abito giusto per i nostri bambini, ma anche per noi stessi.

Costumi di Carnevale: meglio acquistare o il fai da te?

Meglio il fai da te o il costume di carnevale già confezionato? L’unica vera risposta è: dipende. Tutto varia in base a ciò che davvero desiderate e a quanto tempo avete a disposizione per scegliere un prodotto già pronto o farne uno a mano.

Il prodotto handmade può essere personalizzato e adattato. Ciò permette, quindi, di non doversi accontentare di ciò che le aziende producono. Consente anche un alto grado di originalità, perché si potrà dare sfogo alla fantasia.

In più, da non sottovalutare, il fai da te è sicuramente più economico del costume di Carnevale comprato in negozio. O, almeno, il più delle volte è così, perché molto dipende dai materiali scelti. Certo è che se il travestimento sarà commissionato a una sarta, il costo lieviterà considerevolmente.

3 costumi di Carnevale fai da te per bambini

Siete in cerca dei costumi di Carnevale per travestire neonati e bambini in modo unico e originale? Ecco le nostre 3 idee per costumi di Carnevale fai da te.

Costume da Fantasma fai da te

Ecco un’idea pratica su come realizzare un costume da fantasma per Carnevale, un travestimento semplice e facile che potreste utilizzare anche per Halloween. Munitevi di forbici, un lenzuolo bianco e un pennarello nero indelebile.

Stendete il lenzuolo sulla testa del bambino, prendete le misure con un pennarello per fare dei buchi su occhi e bocca. Ritagliate e sottolineate gli occhi e la bocca con un pennarello.

Costume da Grappolo d’uva fai da te

Per gli amanti della natura e della frutta, potrete realizzare un costume di carnevale ispirato a forma di grappolo d’uva. Bastano pochi elementi: una confezione di palloncini viola o gialli, a seconda del colore dell’uva scelto; un quadrato di feltro verde; un top a maniche lunghe e pantaloni in tinta con il colore dei palloncini; ago e filo per attaccare i palloncini ai vestiti; alcune spille da balia per fissare le foglie.

Gonfiate tutti i palloncini e ritagliate dei pezzi di feltro per fare le foglie. Attaccate le foglie sopra i palloncini con della colla a caldo. Utilizzate il filo di cotone per legare tutti i palloncini ai vestiti e fermateli con le spille da balia.

Costume da giraffa fai da te

Per fare un costume da giraffa fai da te munitevi di una tuta da ginnastica con cappuccio gialla o beige, pezzi di feltro giallo, marrone, forbici, ago e filo, colla.

Dovrete soltanto preparare la testa della giraffa. Potete utilizzare dei cartamodelli disponibili anche online, ritagliate muso, occhi, naso, bocca con il feltro e incollatele con la colla. Poi cucite la testa della giraffa sul cappuccio della tuta.

Potete poi ritagliare diverse forme circolare con il feltro marrone per ricreare le macchie irregolare e incollarle alla tuta sempre con colla o con nastro biadesivo.

I 5 migliori costumi di carnevale da acquistare online

Se non volete procedere con il fai da te, ecco i 5 migliori costumi di carnevale da acquistare online per i vostri bambini.

1. Michley – Pagliaccetti di Carnevale per neonati dai 2 ai 36 Mesi

Scelto dalla redazione Michley - Pagliaccetti di Carnevale per neonati dai 2 ai 36 Mesi Per neonati dai 2 ai 36 Mesi Queste tutine in flanella sono perfette come costume di Carnevale. Con ben 14 personaggi diversi, consentono ai genitori di scegliere il travestimento perfetto per il loro piccolo. Ottimi materiali, lavabile in lavatrice, non si stira. Compra su Amazon Pro 14 travestimenti tra cui scegliere: cane, unicorno, volpe, panda, cavallo, dinosauro, etc.

Taglie disponibili: dai 2 fino ai 36 mesi

Lavabile in lavatrice Contro Nessuno

2. Amscan – Piccolo Roar Lion

Ottime recensioni Amscan - Piccolo Roar Lion Ideale sia per bambine che bambini Questo costume da piccolo leoncino è l'ideale per i neonati. In materiale morbido e che tiene al caldo, è disponibile in diverse taglie. Compra su Amazon Pro Tuta intera, cappuccio e calzari piccolo leone

Taglie disponibili: 0 -6 mesi, 6-12 mesi, 12/24 mesi

Materiale caldo e morbido al tatto Contro Nessuno

3. Amscan – Costume da T-Rex dinosauro

Scelta Amazon amscan - Costume da T-Rex dinosauro Per gli amanti dei dinosauri Quale bambino non ama i dinosauri? Questo costume da vero tirannosaurus rex potrà essere la scelta giusta. 37 € su Amazon Pro Tuta intera con cappuccio e coda

Disponibile in 3 taglie: 3-4 anni, 4-6 anni, 6-8 anni

Lavabile in lavatrice Contro Attenzione alla tabella delle taglie

4. Ciao – Wonder Woman costume bambina originale DC Comics

Originale DC Comics Ciao - Wonder Woman costume bambina originale DC Comics Ideale per le supereroine Un abito perfetto per le piccole eroine che vogliono essere Wonder Woman. Lavabile in lavatrice, non si stira ed è comodo per feste, carnevali, occasioni diverse. 28 € su Amazon 29 € risparmi 1 € Pro abito con gonna, cintura, mantello, fascia testa, copristivali

Taglie disponibili: dai 3 anni fino ai 12

lavabile in lavatrice

Ottimo prezzo Contro Nessuno

5. LiUiMiY – Costume Bambina Principessa