La notte più paurosa dell'anno sta per arrivare e la parola d'ordine è divertirsi: ecco come scegliere i costumi di halloween per il bambino e le 7 migliori proposte da acquistare online.

Per i genitori che ancora non hanno deciso cosa far indossare al proprio bebè per la festa più paurosa dell’anno, ecco alcune proposte da valutare.

Dai travestimenti più comuni, classici e sempre di moda, a quelli più originali, scopriamo le migliori 7 idee per festeggiare l’imminente Halloween in compagnia dei più piccoli.

Costumi Halloween per bambini: i travestimenti più comuni

Ormai molto diffusa anche in Italia, la festa di Halloween ha origini celtiche-irlandesi, ma è in America che questa ricorrenza ha il successo più grande. Ad oggi, la celebrazione pagana è osservata in molti paesi nel mondo e con l’arrivo dell’autunno, e in particolare nella notte del 31 ottobre, i bambini si travestono a tema per bussare alle porte delle case alla ricerca delle caramelle più gustose.

In commercio esistono diversi modelli di costumi pensati per la notte di Halloween ma tra le varie proposte, i costumi classici rimangono la scelta più apprezzata da grandi e piccini. Tra gli evergreen non potranno mancare:

fantasmi ;

; vampiri ;

; streghette ;

; maghi ;

; zombie ;

; scheletri ;

; zucche ;

; diavoletti ;

; mummie.

Consigliati da noi In lana, imbottiti o piumini: la guida alla scelta dei cappotti per bambino Proteggere il bambino dal freddo è un gesto d'amore per i genitori. Ecco una selezione dei migliori cappotti per bimbi da poter acquistare online.

Come scegliere i costumi di Halloween per bambini

Per il giorno di Halloween non basta semplicemente travestire il bimbo per essere pronti per i festeggiamenti, bisogna scegliere un costume a tema che sia pauroso ma anche adatto all’età del bambino. In particolare, è necessario prestare attenzione a qualche dettaglio:

la taglia : nella scelta del costume è consigliato sempre acquistare una o due taglie in più di quella portata dal bimbo. In questo modo il vestito potrà essere indossato sopra gli abiti pesanti senza stringere e compromettere i movimenti del bimbo;

: nella scelta del costume è consigliato sempre acquistare una o due taglie in più di quella portata dal bimbo. In questo modo il vestito potrà essere indossato sopra gli abiti pesanti senza stringere e compromettere i movimenti del bimbo; il tessuto : optare sempre per tessuti che siano altamente traspirabili e di ottima qualità. Consigliati il cotone e il caldo cotone e, per i più piccini, i costumi in morbido pile;

: optare sempre per tessuti che siano altamente traspirabili e di ottima qualità. Consigliati il cotone e il caldo cotone e, per i più piccini, i costumi in morbido pile; la chiusura : di norma i costumi di Halloween sono facilmente indossabili grazie alle chiusure posizionate nella parte posteriore, che possono essere in velcro o con zip;

: di norma i costumi di Halloween sono facilmente indossabili grazie alle chiusure posizionate nella parte posteriore, che possono essere in velcro o con zip; il comfort e la praticità: la parola d’ordine per ogni costume che si sceglierà è la comodità del bimbo. Quindi, il costume deve consentire libertà di movimento ed essere confortevole.

Costumi Halloween bambini: i migliori online

I travestimenti dedicati ai bambini per la notte di Halloween sono davvero molti e, in base al budget che si ha e al gusto personale, si possono trovare costumi con un rapporto qualità-prezzo davvero interessante.

Abbiamo selezionato 7 proposte tra le migliori da acquistare direttamente online.

Bambino pipistrello -Costume bambini- da 6 a 12 mesi Il travestimento ideale per i più piccoli: un simpatico costume di pipistrello che farà impazzire i più piccini nella notte più paurosa dell'anno. 39 € su Amazon Pro Vestibilità larga

Taglie dalla XS alla L

Ideale per neonati dai 6 ai 12 mesi

Unisex Contro Nessuno

Costumi Halloween Bambini - Hotel Transylvania Mummia Murray Una serata all'insegna del divertimento con il costume per bambini del protagonista di Hotel Transilvania la "Mummia Murray". 24 € su Amazon Pro Tuta stampata con copriscarpe, cappuccio stampato retinato

Compreso busta appendi-abito

Età: dai 5 ai 7 anni

Colore bianco Contro Nessuno

Rubies – Costume per Bambine, da Strega, con Caramelle Un costume da streghetta per la festa più paurosa dell'anno: ideale per le bambine dai 2 in poi, comodo e pratico è perfetto per halloween. 22 € su Amazon 26 € risparmi 4 € Pro Costume strega con zucca

Comprende cestino per le caramelle in plastica rigida

Taglie disponibili: dalla S alla L

Colore Nero Contro Nessuno

IKALI Costume Halloween Bambino da Scheletro Il costume da scheletro è il travestimento ideale per i bambini nella notte più terrificante dell'anno, perfetto sia per i bimbi che per le bambine. 24 € su Amazon 27 € risparmi 3 € Pro Tuta con cappuccio con ossa modellate a raggi 3D

La confezione include: una tuta con cappuccio, una maschera, un paio di guanti, una copertura dei piedi

Chiusura in velcro resistente sul retro

Nessun odore tossico e non sbiadisce

Età: dai 3 ai 7 anni Contro Nessuno

EOZY-Costume di Halloween da Zucca con cappello per Bambini Il perfetto costume da Halloween non poteva che rappresentare la classica Zucca, simbolo della festa pagana più amata dai bambini. Compra su Amazon Pro Include: tuta e cappello

Materiale: poliestere alta qualità

Unisex

Età: dai 3 ai 6 anni Contro Nessuno

Costume Fantasmino per Bambini (1-5 anni) - Halloween Un evergreen nei travestimenti dei bambini per la festa di halloween è rappresentato dal fantasmino, un'idea semplice ma perfetta per l'occasione. 14 € su Amazon Pro Mantello con frange

Materiale: misto cotone di alta qualità, leggero e morbido, traspirante e delicato sulla pelle

Adatto per bambini da 1 a 5 anni

4 diverse misure

Unisex Contro Nessuno