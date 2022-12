Breve guida al fiocco nascita: la tradizione, il fai da te e i migliori da acquistare

Il fiocco nascita è una tradizione irrinunciabile per i neo genitori. Da appendere come fuori porta, in ospedale e a casa, comunica con gioia la nascita del piccolo o della piccola. Scopriamo di più!

Scopriamo insieme come nasce la tradizione del fiocco nascita, come potete realizzarlo a casa da soli e quelli più originali da acquistare online.

Fiocco nascita: la tradizione

Che sia in feltro, in pannolenci, ricamato, all’uncinetto o fatto col punto croce, il fiocco nascita è un simbolo che esprime la gioia di un’intera famiglia per il lieto evento. È un simbolo che esprime la felicità per l’arrivo di una nuova vita.

Sembra strano, ma questa tradizione risale all’antico Oriente. Il fiocco veniva considerato al pari di un amuleto capace di difendere e proteggere i nascituri. Il colore blu, simile a quello del cielo, veniva utilizzato per richiamare le forze benefiche e stava a significare che il legame e il contatto con le divinità era molto forte. Per le bambine, invece, fu scelto il rosa.

La forma a fiocco, inoltre, è frutto dell’intreccio di due parti distinte. Anche questo è molto simbolico, a rappresentare due entità differenti che si uniscono per la formazione di qualcosa di nuovo, di una nuova vita.

Il fiocco viene solitamente appeso alla porta della stanza dell’ospedale o della clinica dove la mamma è ricoverata. In tempi di restrizioni Covid, però, vi consigliamo di informarvi bene. Potreste non poter portare il fiocco con voi. In alternativa, potete appenderlo a casa: all’esterno, in giardino, al cancello; oppure all’interno, alla porta della cameretta, accanto alla culla. In ogni caso, potrete custodire questo bellissimo ricordo, che rimarrà per sempre con voi.

Non dimenticate: il fiocco nascita non viene acquistato subito, così come si fa per il corredino. Potete anche personalizzarlo con dei dati relativi alla nascita.

Bimbo, bimba o gender neutral?

Il fiocco nascita è il modo che i genitori hanno per dare il benvenuto al loro nuovo nato, maschio o femmina che sia.

Azzurri e rosa o multicolor, a forma di orsacchiotto, di nuvola, di mongolfiera, di libro, ce ne sono davvero di tutti i tipi. Di consuetudine vengono appesi alla porta di casa e i genitori li acquistano per comunicare la nascita del bambino e spesso anche il nome che hanno scelto per lui o lei.

Sicuramente oggi potremmo anche andare oltre i classici stereotipi di genere e scegliere dei fiocchi nascita gender neutral: colorati, beige, verdi, gialli. Lasciamo spazio alla fantasia, evitando subito di “etichettare” tutto.

Non ci sono regole: dipende davvero da quello che vi piace di più. Questa potrebbe essere una scelta saggia anche per cambiare lo stile del classico corredino, che diventa sempre e solo azzurro o rosa.

Come fare un fiocco nascita fai da te

Se avete deciso di stupire i vostri parenti e volete qualcosa di unico, potreste anche pensare di realizzare un fiocco nascita fai da te. Realizzarne uno con le proprie mani a casa non è poi così difficile. Basta avere a disposizione i materiali giusti, anche saperli riciclare tra quelli già presenti in casa, come semplici bottoni, veli delle bomboniere, nastrini, scampoli di stoffa.

Non necessariamente bisogna possedere una macchina per cucire, anzi, alcuni si realizzano davvero con pochi euro, in pochi minuti e senza ago e filo. Ovviamente, a essere indispensabile nel fai da te è la fantasia!

Vi consigliamo, prima di tutto, di scegliere tra tre opzioni:

Punto croce. È uno dei metodi più gettonati per realizzare un fiocco nascita semplice, ma elegante. Le forme e i colori possono essere davvero molteplici, ma solitamente ad essere immancabile è il nome del bambino. Ci sono tantissimi fiocchi nascita già pronti e con la parte in punto a croce da ricamare. Gli schemi di ricamo sono disponibili online, oppure potete andare da un giornalaio per trovarne di nuovi. Il pannolenci. È una stoffa non tessuta, senza trama e ordito, che si ottiene dall’infeltrimento delle fibre di lana. Non si sfilaccia, è caldo e resistente ma leggero. Si presta benissimo alla realizzazione di bambole e accessori vari, tra cui anche il fiocco nascita. Consente davvero di sbizzarrirsi con le forme e i colori. Il feltro. È una stoffa realizzata in pelo animale, che risulta impermeabile e calda. È meno leggero e più rigido da lavorare.

Un metodo ancora più veloce. Realizzate l’iniziale del nome del bambino/a con del cartoncino spesso (o acquistarne una in legno), avvolgetela in un bel po’ di tulle arricciato reperibile con facilità in qualsiasi merceria (ne servono circa 15 metri), aggiungete dei nastrini di raso ed il gioco è fatto. Al centro si può posizionare anche un piccolo peluche, delle scarpette o un giocattolo. Potete anche usare la colla a caldo per aggiungere stelline, inserti, cuori e arricchire il fiocco.

3 fiocchi nascita originali da acquistare

Scopriamo insieme 3 fiocchi nascita originali da acquistare su Amazon.

