Cosa mettere nel corredino del neonato e cosa acquistare per renderlo perfetto

Ogni futura mamma sa che nel corredino del neonato ci sono cose che non devono mai mancare, sin da primi giorni di vita del piccolo. Alcuni prodotti e accessori non hanno stagionalità, quindi, sono utili in ogni occasione e in qualsiasi mese dell’anno, come i prodotti da bagno, i pannolini, le mussole e il ciuccio.

Altri, invece, devono soddisfare delle esigenze legate alle temperature esterne. Nel corredino del neonato di giugno, luglio e agosto, ad esempio, occorrono tutine leggere, pratiche e che non fanno sudare il piccolo. In quello dei mesi da ottobre a marzo, invece, si devono scegliere prodotti più caldi.

Spesso è l’ospedale o la struttura sanitaria privata scelta per il parto che indica in maniera specifica quali sono gli elementi indispensabili del corredino per gestire al meglio i primi giorni di ricovero.

Ma vediamo nel dettaglio cosa non deve mai mancare nel corredo di un neonato.

Cosa mettere nel corredino del neonato?

Al di là delle stagioni, nel corredino di un neonato non possono mancare alcuni prodotti. I pannolini, ad esempio, sono essenziali per ogni neonato. Sin dal primo giorno di vita, ne occorrono dai 6 agli 8 al giorno. I reparti pediatrici di alcuni ospedali li forniscono, quindi, è importante informarsi prima per poter essere preparate al meglio. In ogni caso, è consigliabile acquistare già una scorta per il ritorno a casa, da scegliere a seconda delle taglie che variano in base al peso del nascituro.

Utili in ospedale e non solo, nel corredino del neonato trovano spazio i sacchetti personalizzati, spesso abbelliti da una fascia decorata a punto croce con il nome del piccolo. Si utilizzano in reparto per consegnare il cambio alle infermiere di pediatria, ma saranno indispensabili anche in futuro, quando porterete il bambino a scuola. Ce ne sono tantissimi disponibili online, possono essere acquistati in tessuto e ricamati a mano, oppure scelti in materiali impermeabili con la possibilità di apporre adesivi e scritte in base a ciò che i sacchetti contengono.

Nel corredino del neonato non possono mancare anche i prodotti da bagno. Nei giorni subito dopo il parto è il personale dell’ospedale a prendersi cura del piccolino, ma successivamente le operazioni di igiene spettano ai neogenitori. Nel beauty case non devono mancare detergenti non schiumogeni e delicati, una crema idratante per il corpo e una all’ossido di zinco da usare in caso di arrossamenti per il sederino.

Non dimenticate anche un accappatoio con cappuccio e senza maniche che servirà per il momento del bagnetto a casa, mentre le mussole sono utili per asciugare il piccolo dopo il cambio pannolino. Per le prime poppate possono essere utili anche piccole bavette impermeabili o ricamate sempre a mano.

Gli indispensabili da inserire all’interno di un corredino per il neonato non finiscono ancora, come ad esempio la spazzola per capelli in setole morbide e naturali da usare con delicatezza sulla testa del bambino oppure le piccole forbicine con punta arrotondata, studiate ad hoc per le mani dei più piccoli, che sono utili per tagliare le unghiette sin da primissimi giorni di vita.

Il corredino neonato estivo

Vostro figlio nascerà nel periodo estivo? Per la preparazione del corredino estivo bisogna tenere presente soprattutto delle temperature. Durante i mesi più caldi non bisogna vestire il neonato con tutine e body troppo pesanti, per evitare che sudi inutilmente.

Le tutine a maniche corte in fresco cotone sono essenziali. Tuttavia, nei primissimi giorni di vita sono utili body a maniche lunghe, da abbinare a ghettine oppure le tutine con i piedini. I pagliaccetti si riveleranno indispensabili in estate. Potete anche optare per magliette e bermuda. Ricordate sempre di usare vestiti dai tessuti naturali e leggeri, come cotone e lino. Il golfino di filo o un cardigan in cotone sarà perfetto per coprire il neonato quando sarà dimesso dall’ospedale e durante le serate estive più fresche.

I calzini in cotone sono utili in ospedale e fuori, ma evitate di inserirli all’interno delle tutine con i piedini: non sono necessari. Sì alle manopole, ma solo per evitare che il piccolo si graffi. Mai dimenticare il cappellino, sempre in tessuto naturale, per non esporre il piccolo a correnti e sole diretto. Da non dimenticare i bavaglini, sia per pulire il neonato, sia per applicare la catenella del ciuccio.

Anche se il clima estivo è molto caldo, è sempre consigliato coprire i piccoli con una copertina. In tal caso, un telo di lino è sufficiente. La carrozzina, così come la culletta, richiedono delle lenzuola per neonato leggere e fresche, in lino o cotone.

Il corredino neonato invernale

Anche nei mesi più freddi dell’anno bisogna preparare il corredino del neonato con gli indumenti e gli accessori giusti. Nel corredino invernale di un neonato servono body a maniche corte e lunghe in caldo cotone, da abbinare a tutine di ciniglia o di pile. I completi felpa e pantalone sono pratici, sia per uscire sia per stare in casa. Comoda deve essere anche la giacca, che potrà essere un piumino o un sacco passeggino imbottito e trapuntato. Non dimenticate il sacco nanna.

In inverno i calzini del neonato devono essere in caldo cotone. Il berretto del bambino è preferibile sceglierlo in pile o lana, così come le muffole e la sciarpa. I bavaglini potranno essere rivestiti da uno strato di pile che, oltre a non far bagnare la maglia del bambino, lo manterranno più caldo. Munitevi anche di coperte pesanti in lana, da usare a passeggio e in casa. Per il lettino e la carrozzina, invece, sono da preferire delle lenzuoline in flanella.

5 cose da acquistare per il corredino

Il corredino del neonato deve contenere veramente di tutto. Vi riportiamo 5 cose da acquistare assolutamente per il corredino del vostro piccolo e disponibili subito su Amazon.

