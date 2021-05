Pratici e comodi per genitori e bebé: i pagliaccetti per neonato (anche per battesimo)

In commercio sono disponibili diversi modelli e in base al gusto personale e alla stagione di riferimento, la scelta è varia: dalle maniche lunghe a quelli a canotta, scopriamo le tipologie esistenti sul mercato e quali sono i migliori pagliaccetti da acquistare direttamente online.

Pagliaccetti per neonato: perché sono pratici?

Comodi e soprattutto pratici sia fuori casa quando si esce per una passeggiata, sia durante la giornata in casa, facili da indossare, anche se nati per la stagione prettamente estiva e primaverile, oggi i pagliaccetti sono disponibili anche per le stagioni più fredde (molto simili alle tutine).

In estate piedi, gambe e braccia sono scoperte; caratteristica che aiuterà il neonato a non avere troppo caldo. Mentre, in inverno il pagliaccetto, essendo costituito da un unico pezzo, costituisce una valida barriera per proteggere il neonato dal freddo e tenere al caldo la schiena.

Inoltre, essendo larghi consentono grande libertà di movimento al neonato. Le aperture sul davanti, sul retro o sul cavallo rendono più facile, al genitore, il cambio del pannolino poiché permettono di lasciare scoperta solo la zona interessata senza, necessariamente, svestire il piccolo per intero.

In ultimo, il pagliaccetto è un capo di abbigliamento pratico quando si è in viaggio poiché occupa poco spazio in borsa e in valigia.

Pagliaccetti per neonato: tipologie

In commercio esistono diverse tipologie di pagliaccetti con cui vestire il bebè. Nello specifico, si possono trovare:

pagliaccetti estivi : caratterizzati da un fresco tessuto in cotone traspirante, si presentano a mezze maniche o giro maniche, a pantaloncini, lasciando scoperti gli arti inferiori e i piedi;

: caratterizzati da un fresco tessuto in cotone traspirante, si presentano a mezze maniche o giro maniche, a pantaloncini, lasciando scoperti gli arti inferiori e i piedi; pagliaccetti lunghi: disponibili in diversi materiali, dal cotone invernale, alla lana e alla ciniglia, questi modelli a differenza di quelli estivi, rivestono braccia e gambe e, in alcuni modelli, anche i piedini risultano coperti.

Dai colori e fantasie diverse, si possono indossare anche per una cerimonia elegante. In questo caso vengono abbinati agli accessori: cerchietti, fascette per capelli, cravattini o papillon completano il look in occasione di matrimonio o battesimo.

Pagliaccetti per neonato: come sceglierli

I pagliaccetti per neonato sono disponibili sul mercato in vari tessuti composti da fibre naturali come il cotone: traspirante e perfetto da usare tutto l’anno perché eviterà irritazioni e arrossamenti (specie in estate quando il bebè suderà di più).

La ciniglia, la flanella o la lana sono gli altri materiali con i quali sono realizzati i pagliaccetti invernali: morbidi e caldi, risultano essere ideali nelle giornate più fredde. Per la scelta giusta del pagliaccetto, i genitori dovranno considerare:

il materiale : questo deve essere di alta qualità possibilmente 100% biologico e sicuramente antiallergico;

: questo deve essere di alta qualità possibilmente 100% biologico e sicuramente antiallergico; la taglia giusta : né troppo largo né troppo stretto. Nella scelta meglio sempre optare per una o due taglie in più;

: né troppo largo né troppo stretto. Nella scelta meglio sempre optare per una o due taglie in più; l’età del bebè: si può iniziare a usare il pagliaccetto intorno ai 3 mesi di vita del neonato e fino ai 24 mesi.

Pagliaccetti neonato: i modelli da acquistare online

Scopriamo i migliori 6 pagliaccetti per neonato da acquistare direttamente online.

Neonato Pagliaccetto in Cotone Bambino - 0-3 Mesi Uno dei capi di abbigliamento più comodi e pratici per i genitori e il neonato, il pagliaccetto Minizone è perfetto per vestire il bimbo dai 0 ai 3 mesi. 11 € su Amazon Pro Materiale: 100% cotone alta qualità

Bottoni a pressione dal collo alla caviglia, per una facile vestizione

Taglie disponibili: dai 0 ai 12 mesi

Manica lunga

Diversi colori e fantasie Contro Nessuno

Pinokio, pagliaccetto Un simpatico pagliaccetto giallo con stampa realizzato in cotone 100%. 11 € su Amazon Pro Un prodotto di ottima fattura

Una tutina molto carina anche da regalare

Buona vestibilità Contro Nessuno

FILOWA Pagliaccetto Neonato Cotone Gentleman Un pagliaccetto per il bimbo dallo stile unico, elegante, comodo e pratico al cambio del pannolino: firmato FILOWA, il pagliaccetto per il neonato sarà la scelta giusta per ogni tipo di cerimonie. 11 € su Amazon 12 € risparmi 1 € Pro Età: 0-3 mesi

Tessuto: cotone 100% alta qualità

Estivo, primaverile: manica corta

Design elegante con colori e papillon

Disponibile anche in altre taglie e fantasie

Lavare a una temperatura max di 40° Contro Nessuno

XYAN Neonato Battesimo Bianco Pagliaccetto Infantile Per un giorno importante come il battesimo, il pagliaccetto XYAN per il neonato è la scelta più idonea: semplice, elegante ma anche leggero e dal tessuto traspirante, rappresenta il capo d'abbigliamento perfetto. 44 € su Amazon Pro Tessuto: cotone e poliestere

Leggero e traspirante adatto per il battesimo

Comprensivo di cappellino

Disponibile in diverse taglie

Età: dai 3 ai 24 mesi Contro Nessuno

Pagliaccetti 2 Pezzi - Estate Neonato Minizone Pratici, comodi, regalano il miglior comfort al neonato: i pagliaccetti firmati Minizone sono ideali per la stagione calda, in fresco cotone e dalle fantasie più divertenti. 18 € su Amazon Pro Realizzato in misto cotone traspirante alta qualità

Due pagliaccetti - pigiama estivi manica corta

Bottoni automatici dalla scollatura alla caviglia

Età consigliata: 3-24 mesi

Lavabili a mano o in lavatrice Contro Nessuno