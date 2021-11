Il corredino invernale del neonato: 10 prodotti che non possono mancare

Come organizzare il corredino invernale del neonato? Ecco la guida per indirizzare i genitori nella scelta più idonea dei capi per la stagione fredda con i 10 prodotti indispensabili da acquistare online.

Tutto sembra necessario (anche quando non lo è) e allora si finisce per acquistare capi intimi in eccesso o prodotti che non servono a molto durante i primi mesi di vita. Di seguito, una guida che aiuta i futuri genitori ad organizzare il corredino del neonato per la stagione più fredda.

Cosa mettere nel corredino invernale per il neonato?

Nel corredino invernale per neonati è importante avere lenzuola e copertine molto calde, poiché saranno proprio questi prodotti che proteggeranno il bebè dal freddo. Stessa cosa vale per la navicella o la culla dove è sempre bene avere con sé un mini piumino per coprire il piccolo quando si esce per una passeggiata all’aria aperta.

Inoltre, i capi d’abbigliamento indispensabili e i prodotti legati alla prima infanzia che non potranno mancare nel corredo sono:

4 scarpette di lana;

2 muffole;

8 body in caldo cotone;

4 ghettine in cotone o ciniglia;

6 fascette ombelicali;

4 camicine di cotone o seta;

8 calzini in filo o caldo cotone;

10 bavette giornaliere;

2 cappellini in cotone o ciniglia;

6 tutine in cotone o ciniglia;

4 pigiamini;

1 cuscino per il lettino e 1 per la culla;

1 cappottino di lana;

1 accappatoio per il bagno;

1 copertina caldo cotone, lana o ciniglia;

2 set lenzuola e copri materasso.

Corredino invernale: consigli per la scelta

Nella scelta dei prodotti per il corredino, uno dei consigli che i genitori dovranno seguire per il benessere del neonato è sicuramente l’attenzione nella scelta dei materiali nonché della sicurezza dei prodotti.

I materiali da prediligere per il periodo invernale sono: il caldo cotone, il pile e la ciniglia. Assicuratevi sempre di non fare indossare i capi realizzati con materiali sintetici direttamente a contatto con la pelle del neonato poiché potrebbero provocare irritazione e allergie essendo l’epidermide del bimbo molto delicata nei primi mesi di vita.

Per la sicurezza del neonato e per dormire sonni sereni, prestate attenzione alla scelta del cuscino e del materasso per la culla o il lettino: dovranno essere realizzati con materiali altamente qualificati come quelli traspiranti e antisoffoco e, se il bebè soffre di rigurgito, potreste optare per la scelta di un cuscino anti-reflusso ma solo se consigliato espressamente dal pediatra.

In ultimo, prestate particolare attenzione al lavaggio dei capi, soprattutto per ciò che concerne l’intimo del neonato. Lavate ad alte temperature i capi in cotone ma fate attenzione ai tessuti quali la lana o il pile, considerati materiali molto delicati e facilmente deteriorabili in lavatrice.

Per esempio, il pile si può lavare a 30 °C o 40 °C e si può centrifugare a bassi giri, ma è consigliato evitare l’ammorbidente. Così come non bisognerà usare candeggina o prodotti a base di cloro. Inoltre, il pile non deve essere stirato e l’asciugatrice, per questi tessuti, è sconsigliata.

Storie Corredino biologico, come sceglierlo e come controllare che lo sia davvero Come scegliere un corredino biologico da neonato che sia sicuro e pratico per lui, ma anche amico dell'ambiente (e del portafogli)? Dalla scelta de...

10 prodotti che non possono mancare nel corredino invernale del neonato

Chicco, Body Caldo Cotone Un set di 2 body a maniche corte all’americana di Chicco con stampa centrale e realizzati in caldo cotone. Compra su Amazon Pro Bel cotone caldo.

Ottima qualità

Stampa discreta Contro Nessuno

Chicco, Ghettine Set da 2 Le ghettine di Chicco, vendute in confezione da 2, sono in cotone 100% e proposte in colori chiari e delicati. Compra su Amazon Pro Cotone ottimo

Buona vestibilità

Prezzo basso Contro Nessuno

Tutine intimo Neonato - Unisex 0-24 mesi Un tenero abbraccio che coccola il neonato: le tutine intime unisex sono disponibili in varie colorazioni e taglie, per un corredino perfetto! Compra su Amazon Pro Le chiusure a zip garantiscono un facile cambio di abbigliamento

Cerniera lampo

Tessuto: 100% cotone

Disponibile dai 0 mesi ai 9 mesi Contro Nessuno

Yafane, bavaglini triangolari Set da 8 Set di bandane triangolari con motivi diversi e colori sui toni dell’azzurro e del grigio, in cotone bio e strato posteriore felpato. 16 € su Amazon Pro Assorbono molto e non bagnano al di sotto

Design, stampe e colori molto belli Contro In estate sono caldi perché sotto sono di spugna

Set neonato - guanti e berretto, in cotone biologico 0-3 mesi Riparare dal freddo e dal vento il bebè è importante sin dalla nascita, ecco che il set cappello e guanti in morbido cotone biologico sarà l'accessorio indispensabile per la stagione invernale. Compra su Amazon Pro Set 4 cappelli e guanti in cotone biologico

Unisex per neonato 0-3 mesi

Tessuto certificato privo di oltre 100 sostanze chimiche nocive da Oeko-Tex Standard 100

Lavabile in lavatrice Contro Nessuno

Set di 6 paia di Calzini per Neonato - 0-3 mesi Mantenere i piedini caldi e ben coperti è fondamentale per il benessere del neonato: il set di 6 paia di calzini in morbido cotone elasticizzato è la scelta ideale per il corredino intimo del bebè. 14 € su Amazon Pro 6 paia di calzini unisex

Tessuto: cotone 100% elasticizzato

Morbidi e comodi

Adatti dalla nascita Contro Nessuno

First Steps, copertina invernale morbida In pile, bavaglino omaggio Disponibile in vari colori e motivi, questa copertina in pile di dimensioni 75x100cm è perfetta per l’inverno e, chi l’acquista, riceve anche un bavaglino in omaggio. 6 € su Amazon Pro Morbida e calda

Non perde pelucchi dopo il lavaggio

La fantasia è molto carina Contro Nessuno

ByBoom®, Copertina termoattiva in softshell ByBoom firma una calda e pratica copertina coprigambe essenziale e pratica per riscaldare il proprio bimbo nel passeggino ma anche nella carrozzina. È termoattiva, morbida e calda e all’esterno presenta un rivestimento in softshell, ovvero è repellente all’acqua ed è antivento. 40 € su Amazon Pro Adatta anche a bimbi grandi

Più lunga delle classiche coperte Contro Non avvolge il bimbo come un comune sacco