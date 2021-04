Navicella neonato, per dormire in sicurezza (a casa, in auto e al parco)

Viaggiare in sicurezza ma anche trascorrere le giornate in assoluto relax: la navicella neonato sarà l'oasi di comfort e benessere che accompagnerà il bebè nei sui primi mesi di vita. Ecco i modelli migliori da scegliere.

Scopriamo quali sono i modelli disponibili sul mercato e quali i migliori da acquistare online.

Navicella per neonato: a cosa serve?

Dalla nascita e per i primi 6 mesi di vita del neonato, la navicella è la culla tipica delle carrozzine; un elemento della prima infanzia fondamentale per i genitori. Il suo utilizzo è vario, accompagna la crescita, giorno dopo giorno, del bimbo in estrema sicurezza sia all’interno delle mura domestiche sia all’aperto o durante i viaggi in auto.

Nello specifico, la navicella per neonato serve:

per il trasporto in macchina : affinché la navicella possa essere trasportata in auto deve poter essere omologata . L’omologazione garantisce gli standard di sicurezza in caso di impatto così come indicato dalla normativa di riferimento del Codice della Strada ;

: affinché la navicella possa essere trasportata in auto deve poter essere . L’omologazione garantisce gli standard di sicurezza in caso di impatto così come indicato dalla normativa di riferimento del ; per il riposo notturno e diurno del neonato come primo letto;

come primo letto; per i trasporto in ambienti esterni come supporto aggiuntivo al passeggino.

Le tipologie di navicella per neonato

Le tipologie di navette conosciute in commercio sono principalmente due:

navicella fissa , come avviene nelle carrozzine;

, come avviene nelle carrozzine; navicella mobile, ovvero variabile come in alcuni modelli di passeggino duo o trio.

Solitamente è dotata di maniglie o di un manico, che consente il trasporto senza difficoltà per evitare che il neonato si svegli, e di protezioni rafforzate nella struttura per attutire eventuali colpi o urti.

La struttura completamente orizzontale offre al neonato il massimo comfort anche per la schiena, poiché permette libertà di movimento. A differenza della navicella, l’ovetto consente al piccolo di stare seduto mantenendo una posizione più eretta.

Se la navetta è indicata dai 0 ai 6 mesi di vita, l’ovetto può essere usato dai 6 mesi e fino a circa 2 anni di vita (oppure entro i 15 chili di peso corporeo). Inoltre, per la sicurezza dei bimbi in auto, questo modello è maggiormente indicato, risultando più stabile della navicella.

Navicella per neonato: le 5 migliori

Abbiamo selezionato alcuni tra i modelli di navicella migliori disponibili sul mercato, da poter acquistare direttamente online.

CAM Il mondo del bambino - Navicella per Neonato Per la sicurezza e la comodità del neonato la navicella CAM è tra i prodotti dedicati alla prima infanzia uno dei migliori in commercio: elegante, dal colore neutro, comoda e pratica. 32 € su Amazon 36 € risparmi 4 € Pro Materiali completamente atossici

Età di utilizzo: gruppo 0 (0-10 kg)

Paracolpo di protezione per la testa

Cinghia a due punti e materassino

Kit cinture per aggancio della cesta al sedile

Perfetto per il trasporto in auto della carrozzina

Contro Nessuno

Cosatto Giggle 3 Hear Us Roar Il sistema Giggle 3 di Cosatto comprende una comoda navicella e un passeggino il tutto declinato in un tessuto animalier con struttura metallica di colore nero. 550 € su Amazon Pro La stampa è particolare e insolita

La struttura è comoda e solida Contro Prezzo elevato

Peg Perego Kit Auto Culla Elite - Navicella per Neonato La navicella più accogliente per il bebè dopo le braccia di mamma e papà: elegante e dal design funzionale, la culla Elite firmata Peg Perego è il top per il benessere del bambino. 54 € su Amazon 69 € risparmi 15 € Pro Categoria Gruppo 0 (da 0 a 10 kg / 0 – 9 mesi)

Cinturini a tre punti dotati di spallacci e agganci per il trasporto in auto

Materassino auto

Maniglia integrata in ecopelle

Materiale: tessuto

Colore neutro, unisex Contro Nessuno

Hauck 2in1 Carrycot, Navicella 2 in 1 Convertibile per Neonato Versatile, pratica e comoda da portare ovunque: la navicella Hauck 2 in 1 sarà il prodotto che i genitori apprezzeranno durante i primi mesi di vita del bebè. 55 € su Amazon Pro Dimensioni di 75 x 35 x 20 cm, adatta a qualsiasi tipo di passeggino

Convertibile in copri gambe per il bambino quando è più grande

Facile da trasportare grazie ai due manici laterali

Morbida e confortevole

Adatta per passeggini con una cintura a 5 punti

Contro Nessuno