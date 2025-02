Ecco alcune idee per realizzare costumi di Carnevale per neonato fai da te, partendo da alcune idee Instagram favolose.

Carnevale è un momento divertente per le persone di tutte le età, neonati compresi. Che però non hanno grande voce in capitolo per la scelta del proprio costume, delegata per il momento al gusto personale dei genitori. Qui di seguito alcune opzioni per costumi di Carnevale per neonato fai da te: alcuni ispirati a classici senza tempo, altri a personaggi interessanti e noti alla generazione Tq dei genitori, altri ancora semplicemente insoliti e sfiziosi.

Idee per costumi di Carnevale per neonato fai da te

Astrid Hodderson di Dragon Trainer

Iniziamo con un costume fai da te decisamente complesso, quello di Astrid del film Dragon Trainer, ma non vi scoraggiate. A parte gli scarponcini (che si acquistano ma sono di uso comune), l’abito non deve essere necessariamente cucito, ma si possono comporre le diverse sezioni partendo da un body, una gonna e un piccolo cardigan e applicando le decorazioni in pannolenci con la colla a caldo. Per il cappello potremmo realizzare all’uncinetto una serie di maglie alte ripassate lateralmente sia per la parte che copre la testa sia per le “corna”, per chi ha voglia di preparare il berretto da sé. Tuttavia, se avete una di quelle macchine per la maglia circolare, oppure se volete acquistarlo, potete cucire sul berretto un paio di corna con vecchi calzini imbottiti di fibra di poliestere.

Minion

Questo invece è un costume semplicissimo: per far diventare vostro figlio o figlia un Minion per un giorno basta avere a disposizione una salopette di jeans, un body o una maglietta gialla e un cappellino giallo. Gli occhiali si creano con un elastico alto che si reperisce in merceria e due anelli di cartone molto spesso e solido: il tutto va incollato con la colla a caldo.

Cappuccetto rosso

Un bocconcino di sushi

David Gnomo

Super Mario Bros

Una piovra tutta tentacoli

Harry Potter

Goku

La dolcezza del ketchup

Semplicissimo: questo costume a forma di bottiglia di ketchup è semplicemente una busta di pannolenci con la parte inferiore aperta a mo’ di gonna e due buchi per le braccia. Per decorare la bottiglia e dare l’idea dell’etichetta basta ancora pannolenci tagliato e incollato con la colla a caldo. Per la testa del neonato o della neonata vi occorre un colbacco bianco, che simboleggia il tappo: lo si può fare con cartoncino rivestito di stoffa.