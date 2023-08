Canottiere per neonati: quali e perché sceglierle

In estate al posto delle magliette, ma anche in inverno, sotto felpe e maglioni. Ecco perché scegliere le canottiere per i neonati.

Per questo, è fondamentale adeguare l’abbigliamento del neonato alle temperature, in modo che non soffra eccessivamente la calura per evitare anche la comparsa di spiacevoli problemi, come lo sviluppo di lievi irritazioni cutanee a causa del sudore o, nei casi più gravi, l’insorgere della disidratazione.

Così, dopo aver approfondito il tema di come vestire un neonato in inverno, adesso è invece il momento di capire qual è l’abbigliamento adeguato per l’estate, parlando soprattutto di un capo in particolare: la canottiera.

Perché acquistare una canottiera per il neonato?

La canottiera, in realtà, può rappresentare anche un passepartout, da utilizzare in ogni stagione: intesa come la cosiddetta “maglia della salute”, può infatti essere portata sotto ai vestiti in inverno per proteggere i piccolini dal freddo, mentre in estate la sua funzione principale è quella di tenere al riparo la pelle dal sudore.

Tuttavia, nel caso dei neonati spesso e volentieri la canottiera va a sostituire il body; ma esattamente, quando avviene il passaggio? In realtà, i due capi sono perfettamente interscambiabili: nel caso di una maggiore praticità, infatti, al body può essere sostituita la canottiera, almeno fino a quando la stagione estiva non è entrata nel vivo, ovvero in quei periodi in cui ci può essere una leggera brezza e i bambini non vanno ancora scoperti troppo.

È proprio in questi periodi, infatti, che si tende ad ammalarsi con maggiore facilità: i bambini possono sudare e poi prendere freddo proprio mentre il sudore si sta asciugando sulla pelle. La canottiera quindi – o, appunto, il body – andrebbe usata fino a quando non ci si accorge che è definitivamente arrivata l’estate.

Durante la bella stagione, poi, la canottiera può essere portata dal neonato al posto di una semplice maglietta, ricordandosi però che, lasciando le spalle scoperte, nel momento in cui si esce la protezione solare andrà estesa anche a quel punto del corpicino, per proteggere al meglio il bimbo dai raggi UV.

Tipologie e modelli di canottiere

Sia per i bambini, e ovviamente ancor più per i neonati, il consiglio è quello di acquistare capi principalmente in cotone, una fibra naturale e traspirante che non fa sudare e permette in questo modo alla pelle di rimanere sempre fresca e asciutta.

Si può scegliere fra il cotone jersey, molto morbido, resistente e con alte capacità traspiranti, oppure l’interlock, ovvero “incrociato”, che deriva al 100% dalla fibra naturale, ma forse è da considerarsi maggiormente adatto alle mezze stagioni.

Le canottiere sono, ovviamente, di tutti i tipi: esistono modelli di body a canottiera, per chi non vuole rinunciare alla sicurezza garantita dal body per quanto riguarda una maggiore protezione del pannolino anche in estate, canottiere con la spallina più larga o stretta a seconda dei gusti, oppure magliette a giromanica che, essendo meno scollate, coprono ancor di più la zona del petto e delle spalle dei bambini.

4 canottiere per neonati da acquistare online

Ecco alcuni fra i modelli migliori di canottiere per neonato che si possono acquistare su Amazon.

1. Chicco Set Body Senza Maniche In Cotone

Chicco Set Body Senza Maniche In Cotone Chicco propone un set di 4 body in cotone senza maniche, lavabili in lavatrice, per un'igiene elevata, con fantasia all over e due body a tinta unita, decorati da simpatici animaletti. I body hanno una comoda apertura con bottoncini a pressione entrogamba per facilitare la vestibilità e sono in 100% cotone proveniente da una filiera gestita responsabilmente e seguendo gli standard OEKO-TEX. 19 € su Amazon 21 € risparmi 2 € Pro Apertura con bottoncini a pressione entrogamba per facilitare la vestibilità

Lavabili in lavatrice per una maggiore igiene Contro Nessuno

2. XM-Amigo Canotta senza maniche

XM-Amigo Canotta senza maniche Questi divertenti set canotta e pantaloncino sono adatti a partire dai 3 mesi di età, sono morbidi e traspiranti e molto comodi per il bambino. 18 € su Amazon Pro Set con pantaloncini abbinati

Comodi e traspiranti Contro Nessuno

3. WOOKIT Canotta Bambino in Puro Cotone

WOOKIT Canotta Bambino in Puro Cotone WOOKIT propone delle canottiere senza maniche, girocollo, morbide e comode in 5 diverse stampe di cartoni animati, adatte per bambini dai 9 mesi ai 7 anni. 19 € su Amazon Pro In cotone

Morbide e traspiranti Contro Si consiglia il lavaggio a mano

4. Amazon Essentials Disney | Star Wars Body Smanicati Unisex Bimbi