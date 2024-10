Il body per neonato è un capo che non può proprio mancare nel guardaroba del neonato, nelle versioni estive e invernali, con o senza maniche.

Com’è fatto e le caratteristiche

Il body per neonato è un capo d’abbigliamento essenziale per i neonati, studiato per garantire comfort, praticità e igiene. Come detto, si tratta di una sorta di tutina che copre il busto e, a seconda del modello, può includere o meno maniche e gambe. Nella parte superiore è simile a una maglietta, copre il busto e a volte le spalle, mentre la parte inferiore si chiude sotto il pannolino, coprendo il cavallo e avvolgendo il pannolino del neonato.

Generalmente la chiusura si trova nella zona del cavallo per facilitare il cambio del pannolino senza dover spogliare completamente il bambino. Il collo, invece, può avere un’apertura a busta o a barchetta, essendo spesso progettato per allargarsi facilmente e permettere di infilare il capo dalla testa senza causare disagio al bambino. Può essere un’apertura a incrocio oppure chiusure laterali o sul retro.

Il body classico non ha le gambe coperte, ma termina in corrispondenza del pannolino. Tuttavia, esistono versioni estese con copertura fino alle caviglie, soprattutto per le stagioni fredde.

Per quanto riguarda i materiali, di solito si prediligono i body in cotone, perché è morbido, traspirante e ipoallergenico. Il cotone biologico è particolarmente apprezzato per l’abbigliamento neonatale.

Alcuni body sono realizzati in fibre di bambù, che hanno proprietà antibatteriche e termoregolatrici, mentre talvolta si aggiunge una piccola percentuale di elastan (spandex o lycra) per dare maggiore elasticità, in modo da adattarsi meglio al corpo del bambino senza stringere.

Il tessuto deve essere in grado di assorbire il sudore senza irritare la pelle delicata del neonato, i bottoni a pressione sono realizzati in modo da essere resistenti e sicuri, senza parti piccole che possano staccarsi e rappresentare un rischio di soffocamento. Il design consente di cambiare facilmente il pannolino, grazie alla chiusura nella zona del cavallo.

I materiali, infine, sono spesso resistenti a frequenti lavaggi, poiché il body va cambiato spesso.

Le tipologie di body per neonato

Esistono diverse tipologie di body per neonato, ognuna progettata per rispondere a specifiche esigenze legate a stagioni, praticità e comfort. Fra le principali varianti troviamo

Body a maniche lunghe

Copre completamente le braccia e si chiude generalmente con bottoni a pressione sotto il cavallo. È ideale per i periodi più freddi (autunno e inverno), in cui è importante mantenere il neonato ben coperto. Di solito è fatto in cotone, lana merino, o cotone felpato per garantire calore.

Tiene il neonato caldo proteggendo anche le braccia; può essere indossato sotto altri vestiti o da solo in casa.

Body a maniche corte

È simile al body a maniche lunghe, ma con maniche che coprono solo una parte della spalla. È adatto per la primavera e l’estate, o come strato base sotto altri capi, ed è di solito realizzato in cotone leggero o jersey, perfetto per climi più caldi.

Offre protezione e comfort senza far surriscaldare il bambino; può essere indossato sia all’interno che all’esterno.

Body senza maniche

Questo modello copre solo il busto, lasciando spalle e braccia completamente scoperte, ed è quindi una canottiera. È adatto alle giornate molto calde o per essere usato sotto altri capi come strato intimo, e di solito è in cotone leggero, molto traspirante. Garantisce massima freschezza e libertà di movimento, ed è quindi perfetto per i mesi estivi.

Body incrociato (o a kimono)

Questo body si chiude lateralmente con bottoni a pressione o fiocchetti, evitando di dover passare il capo dalla testa del neonato. È ideale per i neonati molto piccoli o prematuri, nei primi giorni o settimane di vita, quando la testa è più delicata. Viene realizzato in cotone morbido e leggero, a volte cotone biologico.

È facilissimo da indossare e togliere, particolarmente pratico per i neonati con cordone ombelicale non ancora caduto.

Body con piedini

Include anche la copertura dei piedi, ed è simile a una tutina intera. È adatti ai neonati che dormono o per periodi freddi, poiché mantiene al caldo sia il corpo che i piedini, anche per questo il tessuto è generalmente cotone o tessuti misti con proprietà termiche. Protegge i piedi e mantiene il neonato caldo senza dover usare calzini, che potrebbero scivolare via.

Body per prematuri

Sono body specifici per neonati prematuri, realizzati in taglie molto piccole e con attenzione ai dettagli, come il rispetto del cordone ombelicale. Per loro, ovviamente, si richiede un abbigliamento più piccolo e delicato, ed è fatto in cotone biologico o altri materiali ipoallergenici. Questi body sono studiati per adattarsi ai bisogni di un neonato prematuro, spesso includono dettagli per facilitare i trattamenti medici.

I migliori 5 body per neonato da acquistare online

Questi sono alcuni dei migliori body che si possono trovare in vendita su Amazon.

1. Carolilly body unisex

Carolilly, Pagliaccetto Neonata Un delizioso body a maniche corte in cotone rosa a coste con svolazzanti volants sulle spalle. 6 € su Amazon Pro Buona vestibilità

La qualità è buona Contro Troppo lunghe le spalline

2. Chicco body in caldo cotone

Chicco, Body Caldo Cotone Un set di 2 body a maniche corte all’americana di Chicco con stampa centrale e realizzati in caldo cotone. Compra su Amazon Pro Bel cotone caldo.

Ottima qualità

Stampa discreta Contro Nessuno

3. Disney Marvel, principesse, Star Wars pacco da 6 body

Disney | Marvel | Star Wars | Princess Body a Maniche Corte I body Disney sono realizzati in morbidissimo cotone a microcostine, naturalmente traspirante ed elastico. Sono facili da indossare grazie alle spalle e collo con risvolto, ai bottoni automatici al cavallo per una vestibilità più facile e per cambiare il pannolino, e al collo senza etichetta. 23 € su Amazon 24 € risparmi 1 € Pro In cotone morbidissimo

Spalle e collo con risvolto Contro Nessuno

4. Sanetta body basic

Sanetta, Body Basic Cotone organico Un comodo body a maniche corte in cotone organico con costine sottili e apertura sulla spalla. 9 € su Amazon Pro Buon tessuto

Ottima vestibilità

Il cotone è molto morbido Contro Nessuno

5. Petit Bateau body a manica lunga