Sempre più genitori scelgono di optare per corredini biologici per i neonati. Vediamo quali caratteristiche hanno e a cosa fare attenzione.

In generale, ci sono alcuni pezzi che non possono mai mancare nel corredino del neonato, sia estivo che invernale. Vediamo quali sono e scopriamo come assemblare un corredino biologico, che faccia bene anche all’ambiente che ci circonda.

Cosa comprende un corredino per neonato?

Un corredino per neonato comprende una serie di indumenti e accessori che vengono preparati in anticipo per accogliere il nuovo arrivato. Le esigenze possono variare leggermente a seconda delle stagioni e del clima, ma in generale, un corredino per neonato solitamente include:

Body : indumenti aderenti che coprono il torso del neonato e hanno bottoni a pressione sulla parte inferiore per facilitare il cambio del pannolino.

: indumenti aderenti che coprono il torso del neonato e hanno bottoni a pressione sulla parte inferiore per facilitare il cambio del pannolino. Pigiama o tutine intere : sono comodi e coprono tutto il corpo del neonato, oltre a essere pratici per la notte.

: sono comodi e coprono tutto il corpo del neonato, oltre a essere pratici per la notte. Calze o calzini : per mantenere i piedini del neonato al caldo.

: per mantenere i piedini del neonato al caldo. Cappellino : protegge la testa del neonato e può essere utile anche per regolare la temperatura corporea.

: protegge la testa del neonato e può essere utile anche per regolare la temperatura corporea. Guanti e calzini antiscivolo : utile soprattutto nei primi giorni per proteggere le manine delicate e per evitare che il neonato scivoli quando inizia a muoversi.

: utile soprattutto nei primi giorni per proteggere le manine delicate e per evitare che il neonato scivoli quando inizia a muoversi. Vestitini di cotone leggero : sono ideali per le giornate più calde.

: sono ideali per le giornate più calde. Copertine o coperte leggere : da utilizzare quando il neonato è a riposo per mantenerlo al caldo.

: saranno sicuramente utili nei primi giorni. Bavaglini : per proteggere i vestiti quando il bambino mangia, anche in caso di rigurgito.

: per proteggere i vestiti quando il bambino mangia, anche in caso di rigurgito. Prodotti per l’igiene : si parla di detergenti delicati, shampoo, crema per il cambio pannolino, salviettine umidificate.

: si parla di detergenti delicati, shampoo, crema per il cambio pannolino, salviettine umidificate. Ciuccio e portaciuccio : laddove si decida di utilizzarli.

: laddove si decida di utilizzarli. Lenzuola e coperte per il lettino o la culla.

Il corredino estivo e quello invernale

Come anticipato il periodo in cui il bambino nasce incide ovviamente molto anche sulla scelta dei pezzi con cui comporre il corredino: in inverno, infatti, si ha decisamente bisogno di più cose per proteggere il neonato dal freddo, mentre in estate i materiali si fanno più leggeri e si possono bandire quindi i body o le tutine in caldo cotone o in pile.

Generalmente il corredino estivo per neonati include body e pigiama leggeri, un cappellino leggero, utile a proteggere il capo del neonato dal sole, bavaglini in cotone. In inverno, invece, meglio dotarsi di body a maniche lunghe, di pigiami in caldo cotone o pile, di cappellini e berretti invernali, di tutine e maglioncini pesanti, generalmente in ciniglia o caldo cotone, di copertine e anche di sacchi termici, soprattutto per quando si decide di portare fuori il piccolo.

Visto che sempre più genitori oggi sono attenti all’aspetto della sostenibilità, tantissime mamme e papà scelgono di orientarsi su un corredino per neonato biologico. Scopriamone le caratteristiche.

Corredino biologico: le caratteristiche

Un corredino biologico si distingue per l’attenzione alla produzione sostenibile e al rispetto dell’ambiente. È quindi solitamente realizzato con materiali biologici certificati, con fibre naturali provenienti da coltivazioni biologiche certificate, come cotone biologico, lana biologica o bambù biologico.

Si distingue inoltre per l’assenza di pesticidi e sostanze chimiche nocive, riducendo quindi anche l’esposizione del neonato a tali sostanze dannose; vengono utilizzare tinture naturali e atossiche, che rispettano l’ambiente e non contengono sostanze dannose per la salute.

Un corredino biologico spesso deriva da aziende che adottano pratiche etiche e sostenibili, come il rispetto dei diritti dei lavoratori, la gestione responsabile delle risorse e la riduzione dell’impatto ambientale. Queste aziende di solito possono adottare imballaggi sostenibili, come carta riciclata o biodegradabile, riducendo così l’impatto ambientale complessivo del prodotto. I capi sono inoltre progettati per essere resistenti e duraturi, per poter essere utilizzati anche per i fratelli o le sorelle successivi. Inoltre, i design unisex sono comuni, consentendo una maggiore versatilità.

Per essere sicuri della provenienza dei capi su di essi vengono lasciate certificazioni che ne attestano la provenienza biologica dei materiali e la conformità a standard ambientali e sociali. Alcune certificazioni comuni includono GOTS (Global Organic Textile Standard) e OEKO-TEX Standard 100.

I vantaggi e i benefici di un corredino neonato biologico

L’utilizzo di un corredino neonato biologico offre diversi vantaggi e benefici, che riguardano la salute del neonato, l’ambiente e la società nel suo complesso.

Prima di tutto, come detto i materiali biologici utilizzati nei corredini neonato biologici sono coltivati senza l’uso di pesticidi, erbicidi o fertilizzanti chimici. Questo riduce notevolmente l’esposizione del neonato a sostanze nocive che potrebbero essere presenti in tessuti non biologici.

Visto che i neonati hanno una pelle delicata e sensibile, i tessuti biologici, essendo privi di trattamenti chimici aggressivi, riducono il rischio di allergie, irritazioni cutanee e sensibilità della pelle.

La coltivazione biologica riduce l’inquinamento del suolo e dell’acqua causato dai prodotti chimici agricoli. Inoltre, l’approccio sostenibile alla produzione contribuisce a preservare la biodiversità e a mitigare i cambiamenti climatici.

I corredini biologici spesso sono progettati con l’idea di essere durevoli e resistenti, quindi vengono realizzati con l’idea di poter essere utilizzati per più di un bambino, riducendo la necessità di acquisti ripetuti e promuovendo uno stile di vita più sostenibile.

5 capi per comporre un corredino biologico

Vediamo ora alcuni dei capi che possono essere acquistati su Amazon per comporre il proprio corredino biologico.

1. J Bimbi Body 0-36 mesi a taglia unica in cotone biologico 4Season

J Bimbi Body 0-36 mesi a taglia unica in cotone biologico 4Season l body J BIMBI, grazie alla straordinaria estensibilità e robustezza, vestono il bimbo con un’unica taglia da 0 a 36 mesi. I body tradizionali coprono la rapida crescita del bimbo da 0 a 36 mesi con circa 9 taglie. In cotone biologico certificato GOTS, che proviene da sementi biologiche, coltivate in campi protetti dove non si utilizzano erbicidi o pesticidi di origine chimica da almeno 3 anni. 22 € su Amazon Pro In cotone biologico certificato GOTS

Si adattano ai pannolini lavabili Contro Nessuno

2. Amazon Essentials Tutina senza piedi in cotone biologico

Amazon Essentials Tutina senza piedi in cotone biologico Questi pigiamini di Amazon Essentials sono in cotone biologico certificato Global Organic Textile Standard (GOTS), senza piedi e con pratica apertura sul davanti. 27 € su Amazon 28 € risparmi 1 € Pro Certificato Global Organic Textile Standard (GOTS)

Pratica chiusura con bottoni sul davanti Contro Nessuno

3. Budding Bear Unisex 5 Bavaglini Neonato Cotone Biologico 100%

Budding Bear Unisex 5 Bavaglini Neonato Cotone Biologico 100% Budding Bear propone un set di bavagli in cotone organico e biologico con pratica chiusura a bottoni e non a strappo, per evitare graffi sul collo del bambino, utilizzabili fino ai 36 mesi. Compra su Amazon Pro Chiusura a bottoni

Lavabili in lavatrice Contro Nessuno

4. Naturaverde Bagnetto Delicatissimo per Bambini e Neonati

Naturaverde Bagnetto Delicatissimo per Bambini e Neonati Il Bagnetto Delicatissimo Naturaverde Baby è ideale per la detersione quotidiana e la cura dei neonati fin dai primi bagnetti, garantisce dolcezza e sicurezza fin dai primi giorni di vita. Con estratti di Calendula e Camomilla provenienti da agricoltura biologica, è certificato ICEA ECO-BIO COSMESI. 4 € su Amazon Pro Con estratti di avena e camomilla bio

Tutti ingredienti provenienti da agricoltura biologica Contro Nessuno

5. Lulando pannolini lavabili in flanella