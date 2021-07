Bustine corredino neonato, indispensabili per la valigia dell'ospedale

Per organizzare la valigia del parto le bustine per il corredino del neonato sono gli accessori indicati per facilitare i primi giorni della mamma e del bebè in ospedale. Le migliori tipologie disponibili sul mercato e quali acquistare.

Scopriamo a cosa servono nello specifico e quali sono le tipologie disponibili sul mercato, da quelle in plastica con chiusura ermetica a quelle in cotone che rispettano l’ambiente.

Bustine corredino neonato: a cosa servono?

Ormai tutti gli ospedali richiedono che gli indumenti del corredino del neonato siano riposti in apposite bustine trasparenti sulle quali apporre un’etichetta con il nome e cognome del bambino e il giorno in cui utilizzare i vari cambi.

Le bustine servono in modo particolare per preservare l’igiene della biancheria che il neonato vestirà nei primissimi giorni dopo la nascita. Ma non solo, questi contenitori sono utilissimi per la neomamma ma anche per le ostetriche per organizzare in modo sicuro i vari cambi del bebè. In genere, ogni sacchetto dovrà contenere un body, un paio di calzini e una tutina.

Prima di riporre i capi nelle apposite bustine suddivise per giorno, bisognerà lavare i vestiti dei neonati in modo da igienizzarli e non irritare la pelle delicata del bambino.

Bustine corredino neonato: le tipologie

Tra le più usate dalle future mamme, spiccano le classiche bustine di plastica (simili a quelle per congelare gli alimenti), che sono pratiche, igieniche, inodore e poco ingombranti. Dotate di una zip che garantisce una chiusura ermetica completamente isolante, i cambi non saranno, così, contaminati da fonti esterne. Disponibili semplici, con disegni o con un comodo kit contenente pennarelli ed etichette.

La seconda tipologia di sacchetto è green ed ecologica: si tratta delle bustine in cotone o in lino, veri e propri sacchetti in tessuto che rispettano l’ambiente e che si possono conservare come ricordo dei primi giorni di nascita del neonato. In alternativa, si possono utilizzare anche per riporre ordinatamente gli indumenti del bebè in valigia in occasione dei viaggi. Solitamente sono dotate di una chiusura a coulisse (con nastrino che si tira).

La scelta tra le due opzioni è strettamente personale ed entrambe le soluzioni sono valide per i primi giorni di degenza in ospedale.

Considerata la crisi pandemica da Covid-19, prima di scegliere la tipologia di bustine, sarà consigliato informarsi su quali siano quelle richieste da protocollo dal personale sanitario della struttura ospedaliera di riferimento.

Bustine corredino neonato: 5 da acquistare online

Abbiamo selezionato per le future mamme alcuni tra i modelli di bustine per il corredino del neonato da poter acquistare direttamente online.

Bustine Corredino Neonato Ospedale Le buste corredino sono la perfetta soluzione per la futura mamma di organizzare la valigia del parto nel modo più semplice e funzionale possibile. 9 € su Amazon Pro 6 bustine corredino nascita con chiusura a zip

1 pennarello marcatore

Prodotte in Italia con materiali sicuri e senza odori

Anallergiche e impermeabili

Disponibili per maschio o femmina

Comprende anche una cartolina ricordo personalizzata

Scatola riutilizzabile Contro Nessuno

ECOmi! JammBell® 6 Bustine Corredino Neonato Ospedale Un kit firmato Made in Italy ideale per riporre i cambi del neonato subito dopo la nascita: le bustine per il corredino ECOmi! sono perfette e utilissime. 11 € su Amazon 14 € risparmi 3 € Pro 6 bustine corredino con chiusura ermetica con cursore

Prodotte in Italia con materiale di alta qualità e a basso impatto ambientale e riciclati al 100%

Realizzate in GREEN PE, prodotto di origine vegetale senza l'utilizzo del petrolio

Comprende etichetta di carta ecologica con semi no OGM, può essere piantata

Anallergiche e antibatteriche

Riutilizzabili e certificate Contro Nessuno

Lovabear 6 Bustine Corredino Neonato per Ospedale Per l'igiene e la salvaguardia degli indumenti del neonato, le bustine Lovebear sono essenziali: pratiche, comode e riutilizzabili, ideali per il corredino del bebè in ospedale. 9 € su Amazon Pro 6 bustine trasparenti con chiusura ermetica a zip

Etichette adesive incluse

Sicure con certificato ISO 9001

Realizzate in Plastica di Qualità Superiore

La misura è studiata per contenere perfettamente il cambio del bambino

Riutilizzabili

Prodotte in Italia Contro Nessuno

FILET - Sacchetto Corredino in Tessuto per Neonato - Rosa, 1 Unità Un'idea green che rispetta l'ambiente è il sacchetto in tessuto FILET per il corredino del neonato: un modo alternativo ed ecologico alle classiche bustine in plastica. 6 € su Amazon Pro 1 Sacchetto in morbido cotone

Chiusura a coulisse con nastrino da sfilare

Spazio ricamato bianco dove poter incidere il nome del bebè

Lavabile in lavatrice e riutilizzabile

Prodotto in Italia

Misura 27 x 35 cm

Disponibile anche in azzuro Contro Nessuno