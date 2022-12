Come vestire un neonato in inverno: a casa, a passeggio, di notte

La stratificazione è un’arte e sicuramente va adottata anche per l’abbigliamento dei più piccoli. Inutile privilegiare soltanto capi molto pesanti e che comportano un surriscaldamento della temperatura corporea. A seconda dell’ambiente, se si sta a casa oppure si vuole fare una passeggiata fuori, bisognerà vestire il neonato a strati e regolarsi di volta in volta.

Meglio troppo coperti o poco coperti?

La domanda che tutte le mamme si pongono: meglio troppo coperti o poco coperti? In realtà, la soluzione ideale sta nel mezzo.

A seconda dell’età del bambino, dell’ambiente e dell’esperienza da vivere, ogni genitore deve tenere conto di questi fattori per vestire in maniera corretta il proprio piccolo, soprattutto se un neonato.

Ecco alcuni accorgimenti da tenere presenti, onde evitare l’effetto infagottamento, anche per i bambini:

Vestire a strati . È sempre meglio vestire il neonato a strati, cominciando da un body o una tutina in caldo cotone. Sopra questa, poi, può essere aggiunto un completo con maglietta e pantalone sempre in cotone, oppure in ciniglia.

. È sempre meglio vestire il neonato a strati, cominciando da un body o una tutina in caldo cotone. Sopra questa, poi, può essere aggiunto un completo con maglietta e pantalone sempre in cotone, oppure in ciniglia. Coprirsi bene . È fondamentale assicurarsi che il bambino sia coperto bene, dalla testa ai piedi. Quindi, in questo caso è importante utilizzare anche gli accessori: cappellini, guanti, calzamaglie, calzini, piumino, sacco nanna, etc..

. È fondamentale assicurarsi che il bambino sia coperto bene, dalla testa ai piedi. Quindi, in questo caso è importante utilizzare anche gli accessori: cappellini, guanti, calzamaglie, calzini, piumino, sacco nanna, etc.. Utilizzare gli accessori giusti . Anche in questo caso, non bisogna strafare. Ad esempio, se si usa un sacco nanna imbottito, evitate di vestire il bimbo con troppi strati.

. Anche in questo caso, non bisogna strafare. Ad esempio, se si usa un sacco nanna imbottito, evitate di vestire il bimbo con troppi strati. Mantenere la giusta temperatura dell’ambiente. Per fare questo, evitate termosifoni con temperature troppo alte e munitevi sempre di un deumidificatore che renderà l’aria sempre respirabile per il piccolo.

Come vestire un neonato in inverno in casa

Cosa dovrebbe indossare un neonato in inverno in casa? I neonati non sono ancora in grado di stabilizzare la propria temperatura corporea. Hanno bisogno, quindi, del nostro aiuto per mantenersi al caldo, ma bisogna anche fare attenzione a non fargli sentire troppo caldo.

Come fare? Potete toccare la pelle del bambino, in particolare la pancia o la parte posteriore del collo, e capire la sua temperatura o se sta sentendo freddo o sta sudando.

Per la casa optate per pigiamini in pile o in ciniglia. Potete anche scegliere tutine a maniche lunghe in cotone e magari avvolgere il piccolo in una fascia in pile o in una morbida coperta per farlo stare al caldo. Molto dipenderà, chiaramente, anche dalla temperatura dell’ambiente.

Come vestire un neonato in inverno a passeggio

Stare all’aria aperta è fondamentale, soprattutto per i neonati. In alcuni Paesi, come in Svezia, i bambini dormono addirittura all’esterno mentre sono all’asilo. Ciò che è davvero importante è vestire bene i piccoli in base al clima e alle temperature esterne.

La stratificazione efficace è sempre la miglior soluzione. Ad esempio, potrete vestire il vostro piccolo con un body in cotone, una tutina in ciniglia, calzini e poi un giubbino impermeabile o un pagliaccetto foderato. Se lo portate a passeggio, assicuratevi di proteggere bene le orecchie, i piedi e le mani con cappellini, mussole e calzini. Se necessario, se c’è vento, pioggia o neve, coprite anche il passeggino utilizzando gli accessori indicati: una coperta, un parapioggia, etc..

Se per uscire vi spostate in auto, attenzione a non svestire il neonato quando lo inserite nel seggiolino auto. È importante che le chiusure di sicurezza siano allacciate bene.

Come vestire un neonato in inverno di notte

Anche di notte può esserci preoccupazione su come vestire un neonato. Come già detto, l’importante è stare attenti alla temperatura interna in casa. Cercate di mantenere la temperatura dell’ambiente tra i 22 e i 25°C. Controllate se il bambino è a suo agio, può muoversi e girarsi liberamente e se non è troppo sudato.

Per dormire potete utilizzare sempre una tutina in ciniglia e metterlo in un sacco nanna per dormire. Ma se è troppo piccolo, meglio evitare. Utilizzate nel letto una coperta che possa coprirlo bene.

3 capi indispensabili per il neonato in inverno

Ecco una selezione di 3 capi indispensabili per il vostro neonato in inverno: potete acquistarli online su Amazon.

